مصر في الترتيب 166.. تعرف على أغلى المدن للمغتربين

إذا كنت من آلاف المغتربين بهونج كونج، فإن متطلبات المعيشة ستكلفك الكثير من الدولارات، في الوقت الذي تتمتع فيه دولة عربية بأقل التكاليف ضمن تصنيف الدول الأكثر غلاءً

تحرير:مي فؤاد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م

هونج كونج

تم اختيار مدينة هونج كونج أغلى مدينة في العالم للمغتربين للعام الثاني على التوالي، وفقا لتقرير سنوي صادر عن شركة الاستشارات "ميرسر". توجد في آسيا ثماني مدن من بين أفضل عشر مدن تم ذكرها في مسح خاص عن تكلفة المعيشة، بعد أن كانت هناك ست مدن فقط عام 2018. أدت سوق الإسكان الساخن في هونج كونج والتقلبات في عملتها المرتبطة بالدولار الأمريكي المرتفع، إلى إبقاء المدينة في مكانة عالية من القائمة. جاءت طوكيو في المرتبة الثانية، وتليها سنغافورة وسيول وزيوريخ وشنغهاي.

أغلى 10 مدن للوافدين قال ماريو فيرارو، مسؤول متابعة حركة التنقل العالمية في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة "ميرسر"، إن السبب الكامن وراء التصنيف الأعلى في هونج كونج هو أنه لا يزال هناك طلب قوي للإقامة المناسبة للوافدين وفقا لمعايير محددة يطلبونها وفي الأماكن الشائعة لدى مجتمعات المغتربين. جاءت