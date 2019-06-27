حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

مصر في الترتيب 166.. تعرف على أغلى المدن للمغتربين

إذا كنت من آلاف المغتربين بهونج كونج، فإن متطلبات المعيشة ستكلفك الكثير من الدولارات، في الوقت الذي تتمتع فيه دولة عربية بأقل التكاليف ضمن تصنيف الدول الأكثر غلاءً
تحرير:مي فؤاد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
هونج كونج
هونج كونج
تم اختيار مدينة هونج كونج أغلى مدينة في العالم للمغتربين للعام الثاني على التوالي، وفقا لتقرير سنوي صادر عن شركة الاستشارات "ميرسر". توجد في آسيا ثماني مدن من بين أفضل عشر مدن تم ذكرها في مسح خاص عن تكلفة المعيشة، بعد أن كانت هناك ست مدن فقط عام 2018. أدت سوق الإسكان الساخن في هونج كونج والتقلبات في عملتها المرتبطة بالدولار الأمريكي المرتفع، إلى إبقاء المدينة في مكانة عالية من القائمة. جاءت طوكيو في المرتبة الثانية، وتليها سنغافورة وسيول وزيوريخ وشنغهاي.
أغلى 10 مدن للوافدين قال ماريو فيرارو، مسؤول متابعة حركة التنقل العالمية في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة "ميرسر"، إن السبب الكامن وراء التصنيف الأعلى في هونج كونج هو أنه لا يزال هناك طلب قوي للإقامة المناسبة للوافدين وفقا لمعايير محددة يطلبونها وفي الأماكن الشائعة لدى مجتمعات المغتربين. جاءت
اقرأ المزيد
قهوة

القهوة والكابتشينو واللاتيه.. من أين جاءت تسمياتها؟

في صباح كل يوم نذهب لتحضير كوب من القهوة أو الكابتشينو، من أجل الحصول على مزاج رائع في بداية اليوم، وقد تختلف أنواع وأشكال شرب القهوة فالبعض يحب القهوة باللبن وهي المسماة بالقهوة الفرنساوي، وآخرون يحبونها بالكثير من السكر. وليست طريقة شرب القهوة وحدها المتنوعة، فالبن في الأساس تختلف أنواعه بشكل كبير، فمن المؤكد أنك سمعت عن البن المحوج أو البن البرازيلي، وتشتهر كينيا بأجود أنواع البن. كل ذلك رائع، ولكن هل فكرت ذات يوم في أصول القهوة والكابتشينو واللاتيه؟ فمن أين جاءت هذه الأسماء؟ وما قصتها؟ إليك بعض الروايات عن ذلك، نقلا عن "quora".
التغلب-على-حر-الصيف

خلع ملابس وتغيير عادات.. موجة حر شديدة تضرب أوروبا

كسرت درجات الحرارة المرتفعة جميع الأرقام على الإطلاق داخل أوروبا، التي عادةً ما ترتفع في أواخر يوليو أو أغسطس، في جميع أنحاء أوروبا هذا الأسبوع، إذ تجتاح موجة الحر الصيفية المميتة المحتملة جميع أنحاء القارة. توقع خبراء الأرصاد، حسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أن يتم الوصول إلى أعلى مستويات من درجات الحرارة في يونيو الجاري، وترتفع بشكل غير معقول في النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وهولندا وسويسرا، مع احتمال تسجيل أرقام قياسية في بعض البلدان.
عادات لا تسبب سرطان الثدي

مزيلات العرق.. أشياء لا تسبب سرطان الثدي

سرطان الثدي ليس مرضًا هينًا على الإطلاق، وليس هناك علاج يقيك منه، لذا ستجد دائما الجميع يحاول قدر الإمكان عمل بعض الفحوصات الدورية تجنبًا للإصابة به، إضافة إلى اتباع أنظمة غذائية مليئة بالأطعمة الصحية، والبعد التام عما يضر الجسم ويؤدي إلى تدهوره، ولكن يوجد الكثير من الشائعات التي تدور حول هذا المرض؛ فعلى سبيل المثال يوجد الكثير من العادات التي تفعلها كل يوم وتجد البعض يحذرك منها تجنبًا للإصابة بالسرطان، على الرغم من عدم وجود خطورة في القيام بها، ولكن الخوف من الإصابة يفعل أكثر من ذلك. وذلك نقلا عن "breast cancer care".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org