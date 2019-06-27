مصر في الترتيب 166.. تعرف على أغلى المدن للمغتربين

إذا كنت من آلاف المغتربين بهونج كونج، فإن متطلبات المعيشة ستكلفك الكثير من الدولارات، في الوقت الذي تتمتع فيه دولة عربية بأقل التكاليف ضمن تصنيف الدول الأكثر غلاءً
تم اختيار مدينة هونج كونج أغلى مدينة في العالم للمغتربين للعام الثاني على التوالي، وفقا لتقرير سنوي صادر عن شركة الاستشارات "ميرسر".
توجد في آسيا ثماني مدن من بين أفضل عشر مدن تم ذكرها في مسح خاص عن تكلفة المعيشة، بعد أن كانت هناك ست مدن فقط عام 2018. أدت سوق الإسكان الساخن في هونج كونج والتقلبات في عملتها المرتبطة بالدولار الأمريكي المرتفع، إلى إبقاء المدينة في مكانة عالية من القائمة.
جاءت طوكيو في المرتبة الثانية، وتليها سنغافورة وسيول وزيوريخ وشنغهاي.
أغلى 10 مدن للوافدين
قال ماريو فيرارو، مسؤول متابعة حركة التنقل العالمية في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة "ميرسر"، إن السبب الكامن وراء التصنيف الأعلى في هونج كونج هو أنه لا يزال هناك طلب قوي للإقامة المناسبة للوافدين وفقا لمعايير محددة يطلبونها وفي الأماكن الشائعة لدى مجتمعات المغتربين.
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أغلى 10 مدن للوافدين
قال ماريو فيرارو، مسؤول متابعة حركة التنقل العالمية في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة "ميرسر"، إن السبب الكامن وراء التصنيف الأعلى في هونج كونج هو أنه لا يزال هناك طلب قوي للإقامة المناسبة للوافدين وفقا لمعايير محددة يطلبونها وفي الأماكن الشائعة لدى مجتمعات المغتربين.
جاءت على رأس القائمة في المسح، عشق آباد، عاصمة تركمانستان، فقفزت المدينة 36 نقطة إلى المركز السابع نتيجة انخفاض العملة والسلع المستوردة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وفقا للدراسة.
ارتفعت عدة مدن في الولايات المتحدة في التصنيف العالمي بسبب نفوذ الدولار، فقفزت نيويورك أربعة مراكز لتحتل مركزا من المراكز العشرة الأولى، بينما احتلت سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس المركزين السادس عشر والثامن عشر على التوالي.
وانخفضت العديد من المدن الأوروبية في التصنيف العالمي مع ضعف العملات المحلية مقابل الدولار، وليس بسبب المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية والحرب التجارية المتصاعدة وعدم الارتياح البريطاني في ما يخص أزمة "بريكست".
تراجعت لندن لأربعة مراكز لتحتل المرتبة الـ23، واحتلت باريس المرتبة الـ47، وسقطت المدن الألمانية برلين ودوسلدورف وشتوتجارت بشكل كبير.
بحث التصنيف في نحو 209 مدن حول العالم، واضعًا في الاعتبار التكلفة النسبية لأكثر من 200 عامل في كل مدينة، بما في ذلك الإسكان والنقل والطعام والملابس والسلع المنزلية والترفيه. ويهدف المسح إلى مساعدة الشركات متعددة الجنسيات والحكومات في تحديد حزم التعويضات للعمال الأجانب المهرة الذين يرسلونهم أو يوظفونهم في الخارج.
تستخدم مدينة نيويورك كقاعدة لجميع المقارنات، ويتم قياس تحركات العملات مقابل الدولار الأمريكي.
قال فيرارو إنه مع استمرار آسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية، كان الوافدون يتدافعون في الطلب على السلع والخدمات والإقامة عالية الجودة.
وأضاف فيرارو: "على الرغم من التكلفة المرتفعة نسبيا للمعيشة، لا تزال العديد من المؤسسات ترى مبررات قوية للعمل لنقل المواهب إلى خارج المنطقة وداخلها. وفي الوقت نفسه، نرى تركيزًا متزايدًا على وجود مبرر تجاري واضح لذلك، وكذلك قياس العائد على الاستثمار".
في مكان آخر، هبطت المدن الأسترالية في التصنيف العالمي، بسبب انخفاض العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، حيث كانت سيدني أغلى مدينة للوافدين في المرتبة 50.
كانت مومباي أغلى مدينة في الهند، حيث جاءت في المرتبة 67، بينما كانت نيودلهي في المركز 118.
عربيا، قفزت العاصمة أبو ظبي ومدينة دبي في تصنيف الدول الأكثر غلاءً للمغتربين لعام 2019 بشكل ملحوظ.
تقدمت دبي خمس نقاط وأصبحت تحتل المرتبة الـ21 عالميا، بينما صعدت أبو ظبي سبع نقاط إلى المرتبة 33 عالميا.
بينما يأتي لبنان في المرتبة 55 عالميا، والبحرين في المرتبة 57، والأردن في المرتبة 75، والسعودية في المرتبة 100، وعمان في الترتيب الـ103، وقطر في المرتبة 115، والكويت 119، لتأتي مصر في الترتيب 166، وهو يعد ترتيبا متوسطا إلى حد كبير، ضمن أغلى الدول للعمالة الوافدة إليها من الخارج.
كما تعد تونس العاصمة في تونس هي الأرخص في الدول العربية، حيث تقع العاصمة الأوزبكية طشقند ومدينة كراتشي في باكستان، ضمن الدول الأرخص، وفقا للمسح.
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