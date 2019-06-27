رحاب الجمل: أيوه أنا الأم المثالية.. وبالبس عريان

تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

رحاب الجمل

حصلت الفنانة رحاب الجمل على لقب الأم المثالية، في حفل تخرج ابنها، ولم يكن في حسبانها أنها ستتعرض لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة قديمة لها ظهرت فيها بشكل جريء مع الإعلان عن نيلها اللقب، ودافعت عن نفسها وكتبت عبر "فيسبوك": "أيوه أنا الأم المثالية، أيوه ابني أدهم مدحت الشريف هو الطالب المحترم بشهادة أساتذته، شكرًا ابني اللي باجتهادك وبأخلاقك واحترامك وصلت لأسمى لقب، وأيوه أنا صاحبة الصورة القديمة بالفستان العريان، وأيوه الصورة حقيقية مش فوتوشوب وأنا بالبس عريان، لكن كمان أنا اللي ربيت الراجل ده واهتميت بيه".

وأضافت رحاب الجمل: "علمت ابني أحسن تعليم وضحيت بشغلي ورفضت مسلسلات وأفلام علشان أتفرغ لرعايته وأقف بجانبه في أهم مرحلة انتقالية صعبة أي ابن محتاج أمه فيها تكون جنبه وتحتويه، الأم المثالية مش شهادة بناخدها من مؤسسة لكن هي شهادة بيسجلها مستقبل أولادنا وأخلاقهم الحميدة ونفعهم للمجتمع". تابعت: "بطلوا حقد