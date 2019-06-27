الأهلي يستبعد مواجهة ولفرهامبتون وبورثموث لهذا السبب

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

الأهلي

قرر الجهاز الفني بالنادي الأهلي، بقيادة مارتين لاسارتي، استبعاد فريقي وولفر هامبتون وبورثموث الإنجليزيين، من مواجهات وديات معسكر إسبانيا، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل االقلعة الحمراء، اليوم الخميس، أن الأهلي أبلغ شركة «نون ستوب» المنظمة للمعسكر أنه يفضل مواجهة فرق متوسطة المستوى مثل نيوبورت وسويندون المرشحين أيضًا لملاقاة بطل مصر، في المقابل قرر الأهلي تعديل موعد السفر ليصبح يوم 5 يوليو بدلًا من 4 يوليو، وأنه سيتم حسم كل الأمور وإعلان كافة التفاصيل عقب اجتماع قائم حاليًا للاستقرار على كل شيء.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أكد، أن جميع الأمور الخاصة بمعسكر الفريق الذي سيقام في إسبانيا خلال شهر يوليو المقبل تم الترتيب لها بشكل جيد. وأوضح عبد الحفيظ أنه متفائل إلى حدٍ كبير بخروج المعسكر في صورة نموذجية وبما يلبي طموحات الجهاز الفني لتحقيق أهدافه التي يسعى إليها في إطار تحضيراته

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أكد، أن جميع الأمور الخاصة بمعسكر الفريق الذي سيقام في إسبانيا خلال شهر يوليو المقبل تم الترتيب لها بشكل جيد.



وأوضح عبد الحفيظ أنه متفائل إلى حدٍ كبير بخروج المعسكر في صورة نموذجية وبما يلبي طموحات الجهاز الفني لتحقيق أهدافه التي يسعى إليها في إطار تحضيراته للفترة المقبلة.



وقال مدير الكرة إنه اطمأن على الإجراءات الخاصة بالجانب الإداري سواء فيما يتعلق بملعب التدريب أو حجز فندق الإقامة قبل استقبال بعثة الأهلي، وانطلاق المعسكر.



وفيما يتعلق بالجانب الفني قال عبدالحفيظ، إن الأهلي سيخوض مباراتين أو ثلاث خلال فترة وجوده في إسبانيا وفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.