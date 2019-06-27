رياضة

الأهلي يستبعد مواجهة ولفرهامبتون وبورثموث لهذا السبب

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
الأهلي
الأهلي
قرر الجهاز الفني بالنادي الأهلي، بقيادة مارتين لاسارتي، استبعاد فريقي وولفر هامبتون وبورثموث الإنجليزيين، من مواجهات وديات معسكر إسبانيا، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل االقلعة الحمراء، اليوم الخميس، أن الأهلي أبلغ شركة «نون ستوب» المنظمة للمعسكر أنه يفضل مواجهة فرق متوسطة المستوى مثل نيوبورت وسويندون المرشحين أيضًا لملاقاة بطل مصر، في المقابل قرر الأهلي تعديل موعد السفر ليصبح يوم 5 يوليو بدلًا من 4 يوليو، وأنه سيتم حسم كل الأمور وإعلان كافة التفاصيل عقب اجتماع قائم حاليًا للاستقرار على كل شيء.
وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أكد، أن جميع الأمور الخاصة بمعسكر الفريق الذي سيقام في إسبانيا خلال شهر يوليو المقبل تم الترتيب لها بشكل جيد. وأوضح عبد الحفيظ أنه متفائل إلى حدٍ كبير بخروج المعسكر في صورة نموذجية وبما يلبي طموحات الجهاز الفني لتحقيق أهدافه التي يسعى إليها في إطار تحضيراته
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مصر-والكونغو (1)

كيف سخر أيمن يونس من نجوم الفراعنة؟

سخر المحلل الرياضي أيمن يونس، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، من لاعبي الفراعنة الحاليين، بعد الأداء الضعيف الذي ظهروا عليه في أول مباراتين من كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وكتب أيمن يونس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "يومكم سعيد، لاعبين كتير أداؤهم في الإعلانات أحسن من الملعب، شدوا حيلكم، شوية تركيز، عايزينكم أبطال"، علمًا بأن عددا من نجوم الفراعنة شاركوا في إعلانات تجارية بالتزامن مع البطولة.
نيمار

برشلونة يؤكد رغبة نيمار فى العودة للفريق الكتالونى

كشف لجوردى كاردونير نائب رئيس نادى برشلونة الإسبانى، فى تصريحات له عن رغبة البرازيلى نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان عن العودة للنادى الكتالونى مرة أخرى، حيث علق على أنباء إمكانية عودة النجم البرازيلي لـ"البلوجرانا" قائلا: "النادي لم يتحرك نحو التعاقد مع نيمار، مجلس الإدارة لا يعتزم التعاقد معه". وأضاف عن رغبة اللاعب البرازيلى فى العودة قائلا: "لا يوجد أي تواصل مع نيمار، ولم نناقش مسألة ضمه على الإطلاق ولا يوجد لدينا أي خطط أو سيناريوهات لإتمام الصفقة، ولكنني أعلم برغبة اللاعب الكبيرة في العودة".
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مدرب الفراعنة: أجيرى مخرج سينمائى.. ومنتخب مصر محظوظ

أكد أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أن مباراة الفراعنة المقبلة مع منتخب أوغندا فى الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، صعبة ومهمة للغاية، وذلك بعد أن تغلب الفراعنة على الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-0)، باستاد القاهرة، وحجز خلالها بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الأمم. وقال مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت: "المستوى الفنى لمنتخب مصر يتطور من مباراة لأخرى، ولن نفرط فى الفوز على أوغندا فى الجولة الأخيرة، رغم ضمان التأهل بحثاً عن الصدارة وبقاء اللعب على استاد القاهرة".
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رمضان-صبحى (5)

نادر شوقي: رمضان صبحي سيرحل اليوم عن الأهلي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعب رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، عن أنه، برفقة رمضان، سيذهب إلى مقر النادي بالجزيرة، من أجل جمع متعلقاته ووداع زملائه، وذلك بعد فشل مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء لتجديد إعارة رمضان، أو ضمه بشكل نهائي. وعلمت «التحرير» أن الأهلي عرض مبلغا قدره 750 ألف جنيه إسترليني فقط، من أجل استعارة اللاعب مقابل موسم، بينما عرض المارد الأحمر مليونين ونصف المليون جنيه إسترليني، لشرائه، وهو ما رفضه هيدرسفيلد تماما.
طاهر محمد طاهر

المقاولون العرب يكشف حقيقة انتقال طاهر طاهر للأهلي

كشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الأخبار التي يتم تداولها عن انتقال طاهر محمد طاهر، إلى النادي الأهلي، ليست صحيحة، وما هي إلا اجتهاد وتكهنات من البعض، مضيفًا، أنه حتى الآن لا يوجد أي اتفاق بشكل رسمي سواء مع اللاعب أو مع إدارة الفريق بشأن انضمامه إلى القلعة الحمراء الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن النادي لا يقف أمام رغبة اللاعب في أي حال من الأحوال، وسبق أن الأهلي كان يسعى في الميركاتو الشتوي الماضي لضم طاهر، ولكن إدارة ذئاب الجبل طلبت تأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم للمحافظة على القوام الأساسي للفريق.
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الأهلي يوضح موقفه من رحيل محمد هاني

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تلقي محمد هاني الظهير الأيمن للقلعة الحمراء عرضا من نادي أيك أثينا اليوناني، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم الجمعة: "تلقينا عرضا رسميا من أيك أثينا اليوناني لاستعارة محمد هاني لمدة موسم مع وجود بند يسمح بشرائه، لكن من الصعب التفريط في اللاعب الذي نراه أحد العناصر المهمة للفريق في الموسم المقبل فهو يقدم أداءً قويا ومتميزا ويحتاج الفريق لبقائه ووجوده، ونمتلك فريقا قويا، ونحن بصدد زيادة الدعم وإكمال كل الصفوف بلاعبين على أعلى مستوى من أجل المنافسة محليا وإفريقيا، الموسم المقبل".
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رئيس الزمالك لنجله: «لا تتحدث عن شوبير أنت ابن ناس»

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى نجله أمير مرتضى، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال رئيس الأبيض خلال فيديو نشر عبر الموقع الرسمي للنادي: «لا تتحدث عن شوبير وعبد الحفيظ مرة أخرى، أنت ابن ناس وكنت ظابط شرطة، أعدائي الآن شوبير وعبد الحفيظ».
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