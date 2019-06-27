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نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى أثر أزمة صحية حادة

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
السبسي
السبسي
أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، نقل الرئيس الباجي قايد السبسي، إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة، يأتي هذا بالتزامن مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخريين بينهم 3 مدنيين، وأغلق الأمن الرئاسي، الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي بالعاصمة، وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المعلوت الأولية تشير إلى أن التفجيرين ورائهما رجل وامرأة، موضحة أن التفجير الأول الذي وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول واستهدف دورية أمنية نفذته امرأة.
ونجم الانفجار الثاني، عن تفجير رجل على دراجة هوائية نفسه بحزام ناسف عند اقترابه من رجال الأمن قرب مقر الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب.وكانت محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، تعرضت فجر اليوم الخميس، لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية، بحسب "الأناضول".جاء
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الحراك يشعل بيروت.. موازنة لبنان تغضب العسكريين

منذ سنوات يشهد الوضع الاقتصادي في لبنان تدهورا كبيرا، وفي ظل هذا الوضع المتردي قامت الحكومة اللبنانية بإجراءات تخفض من موازنة هذا العام، إذ تعهدت العام الماضي أمام مؤتمر دولي (سيدر) استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء إصلاحات وتخفيض النفقات مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات. وعلى وقع استمرار التحركات الشعبية الرافضة للمساس برواتب القطاع العام والعسكريين المتقاعدين وفرض الضرائب، أقرت الحكومة في مايو الماضي مشروع موازنة عام 2019، الذي تضمن إجراءات تخفض العجز إلى 7.6 في المئة، وأحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
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غلق طريق قصر الرئاسة في تونس بعد تفجيرين انتحاريين

أغلق الأمن الرئاسي التونسي، الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي بالعاصمة تونس، بعد وقوع انفجارين انتحاريين، اليوم الخميس، في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، أحدهما قرب السفارة الفرنسية والآخر قرب مقر الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب، فيما نشرت قوات الأمن طوقا أمنيا في شارع بورقيبة، أعلنت وزراة الداخلية، في بيان رسمي، إصابة 3 مدنيين ورجلي أمن جراء التفجير الانتحاري، أشارت مصادر، لوسائل الإعلان المحلية إلى أن التفجير الأول قرب السفارة الفرنسية نفذته إمرأة.
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قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بالعاصمة التونسية

شهدت العاصمة التونسية، اليوم الخميس، تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة بشارع شارل ديجول، بحسب وسائل إعلام تونسية. وذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة، الذي يضم عددا من المؤسسات، ويتميز باكتظاظه، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية، بسحب "سكاي نيوز" بالعربية. وكشفت المعلومات الأولية إصابة 4 أشخاص في التفجير الانتحاري. وشهدت العاصمة في أكتوبر 2018، إصابة 20 شخصا بجروح من بينهم 15 رجل أمن في تفجير انتحاري استهدف دورية أمنية في أحد شوارع العاصمة التونسية.
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كيف تأثرت الخطوط القطرية بإسقاط الطائرة الأمريكية؟

منذ بداية الأزمة التي تشهدها قطر كانت الخطوط الجوية القطرية هي الخاسر الأكبر بعد مقاطعة دول الرباعي العربي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" للدوحة، والذي أدى إلى اعتمادها على المجال الجوي الإيراني منذ عام 2017. وبدأت أزمة الخطوط القطرية منذ بدء المقاطعة الرباعية للدوحة، وبعد نحو 11 شهراً فقط من بدء الأزمة اعترف أكبر الباكر، الذي يدير الناقلة منذ 1997، بأنه قد لا يمكنها الاستمرار دون دعم حكومي. المقاطعة ألقت بظلالها على الخطوط القطرية، فمنذ منتصف2017 سجلت أسعار التذاكر على متن تلك الخطوط ارتفاعاً كبيراً بعد أن اضطرت لاستخدام طرق جوية مختلفة.
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هجوم-انتحارى-فى-تونس (2)

غلق طريق قصر الرئاسة في تونس بعد تفجيرين انتحاريين

أغلق الأمن الرئاسي التونسي، الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي بالعاصمة تونس، بعد وقوع انفجارين انتحاريين، اليوم الخميس، في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، أحدهما قرب السفارة الفرنسية والآخر قرب مقر الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب، فيما نشرت قوات الأمن طوقا أمنيا في شارع بورقيبة، أعلنت وزراة الداخلية، في بيان رسمي، إصابة 3 مدنيين ورجلي أمن جراء التفجير الانتحاري، أشارت مصادر، لوسائل الإعلان المحلية إلى أن التفجير الأول قرب السفارة الفرنسية نفذته إمرأة.
هجوم-انتحارى-فى-تونس (1)

قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بالعاصمة التونسية

شهدت العاصمة التونسية، اليوم الخميس، تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة بشارع شارل ديجول، بحسب وسائل إعلام تونسية. وذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة، الذي يضم عددا من المؤسسات، ويتميز باكتظاظه، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية، بسحب "سكاي نيوز" بالعربية. وكشفت المعلومات الأولية إصابة 4 أشخاص في التفجير الانتحاري. وشهدت العاصمة في أكتوبر 2018، إصابة 20 شخصا بجروح من بينهم 15 رجل أمن في تفجير انتحاري استهدف دورية أمنية في أحد شوارع العاصمة التونسية.
السيسي

السيسي لرئيس البرلمان الليبي: ثابتون على دعم الجيش الوطني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في قصر الاتحادية، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وأكد له موقف مصر الثابت من دعم الجيش الوطني الليبي، في حملته العسكرية للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وأشار السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي، أكد خلال اللقاء، أن إرادة الشعب الليبي هى الإرادة المقدرة، والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، كما أكد على دعم الشرعية الفعلية في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.
ليبيا

مصر والجزائر وتونس: نرفض التدخل الخارجي في ليبيا

أعلنت مصر والجزائر وتونس رفضها الكامل للتدخل الخارجي في الشأن الليبي، وتدفق السلاح إلى داخل ليبيا بما يؤجج الصراع. وجاء في البيان المشترك للدول الثلاث، عقب اجتماع وزراء الخارجية السابع بشأن التسوية في ليبيا، اليوم الأربعاء، في تونس، "أعرب الوزراء عن بالغ قلقهم من الوضع الحالي في ليبيا"، مؤكدين مواصلة العمل سويا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف البيان أن الدول الثلاث "أكدت أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية"، مشددين على "أهمية الحفاظ على المسار السياسي كسبيل لحل الأزمة".
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