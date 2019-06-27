نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى أثر أزمة صحية حادة

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

السبسي

أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، نقل الرئيس الباجي قايد السبسي، إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة، يأتي هذا بالتزامن مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخريين بينهم 3 مدنيين، وأغلق الأمن الرئاسي، الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي بالعاصمة، وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المعلوت الأولية تشير إلى أن التفجيرين ورائهما رجل وامرأة، موضحة أن التفجير الأول الذي وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول واستهدف دورية أمنية نفذته امرأة.

ونجم الانفجار الثاني، عن تفجير رجل على دراجة هوائية نفسه بحزام ناسف عند اقترابه من رجال الأمن قرب مقر الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب.وكانت محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، تعرضت فجر اليوم الخميس، لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية، بحسب "الأناضول".جاء