بعد حريق العتبة.. كيف نمنع تكرار الحرائق؟

«عبد القادر»: أجهزة الإنذار وحساسات الدخان تتنبأ بحدوث الحريق.. واعتماد أصحاب المنشآت على الحكومة فى تأمينها خطأ فادح.. «صليب»: يجب تدريب العمال على التعامل مع الحرائق

تحرير:أمين طه ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

لم تمضِ أيام قليلة على الحريق الهائل، الذى حدث بأحد المحلات بمنطقة باب الشعرية، وتصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء بالمنطقة، حتى تكرر الأمر صباح اليوم الخميس ونشب حريق هائل في عدد من المحلات بالسوق القديم بالعتبة، بوسط القاهرة، إلا أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من إخماد الحريق داخل السوق، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول أسباب تكرار هذه الحرائق فى تلك المناطق وكيفية منع تكرار حدوثها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في عدد من المحلات التجارية فى السوق القديم، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، وأغلقت أجهزة الأمن شارع الأزهر فى الاتجاهين أمام حركة السيارات لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في عدد من المحلات التجارية فى السوق القديم، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، وأغلقت أجهزة الأمن شارع الأزهر فى الاتجاهين أمام حركة السيارات لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

شبكات الإطفاء وأجهزة الإنذار

من جانبه يقول اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الحماية المدنية بالقاهرة السابق، إنه لا يوجد أي إجراءات فى العالم تمنع حدوث الحرائق نهائيا، ولكن يوجد عدة إجراءات يجب اتخاذها للتمكن من مواجهة الحرائق فور وقوعها خاصة فى الأماكن الضيقة مثلما حدث فى حريق العتبة، ومن أهمها شبكة الإطفاء الأرضية والتى تكون عبارة عن شبكة مواسير موجودة تحت الأرض يتم استخدامها وقت حدوث الحريق للسيطرة عليه فور حدوثه، وتكون لها أكثر من نقطة فى أماكن متفرقة.

وأضاف عبد القادر، فى تصريح لـ«التحرير» أن هناك وسائل أخرى تكشف عن الحريق المبكر وتمكن من مواجهته قبل حدوثه، مثل حساسات الدخان وأجهزة الإنذار التى تكتشفه قبل اندلاع الحريق، مطالبا أصحاب المحلات بتوفير أكثر من وسيلة مساعدة للسيطرة على الحريق، وعدم الاكتفاء بطفايات الحريق.

تخزين المواد العضوية والمواد الكيميائية

وتابع: «فى وقت الحريق أحيانا لا تعمل الطفايات أو تكون منتهية الصلاحية أو يتم استخدامها بطريقة خاطئة، وكل هذه الأمور تؤدي إلى كارثة، لذلك يجب توفير وسائل أخرى بجانب الطفاية».

وأوضح عبد القادر أن التخزين السيئ للمواد العضوية وسريعة الاشتعال، مثل جراكن التنر والسولار والبنزين والبوايات وجميع المواد الكيميائية التى تتفاعل مع درجة الحرارة المرتفعة وينتج عنها حريق، يسبب خسائر كبيرة فى العقارات التى تندلع بها الحرائق وتمتد إلى المجاورات عن طريق الشرز بفعل تيارات الهواء العالية.

واستطرد: «وكذلك تخزين المخلفات أعلى أسطح المباني سواء من الأخشاب والأوراق والأقمشة، تتفاعل فى ظل ارتفاع درجات حرارة الشمس وبمجرد إلقاء سيجارة عليها ينتج عنها حريق»، مطالبا جميع المواطنين بالانتباه إلى خطورة وجود المخلفات والعمل على إزالتها.

تأمين المحلات والمنشآت

وأوضح مدير الحماية المدنية بالقاهرة السابق، أن اعتماد أصحاب رؤوس الأموال على الدولة والحكومة فى تأمين المحلات والمنشآت المختلفة خطأ فادح، لافتًا إلى أنهم منتظرون من الحكومة مطالبتهم بوضع طفاية بالسيارة أو شبكة إطفاء بالشركات والمحلات.

وتساءل: «كيف ينتظر أصحاب رأس المال أن تستسمحهم الحكومة وتطالبهم بتأمين أملاكهم؟ ولماذا يسعى دائما تصدير الأزمة على أنها فى جهات الرقابة؟».

تدريب العمال على التعامل مع الحرائق

بينما يقول مجدي صليب، مدير مركز الأمن الصناعي سابقا، إن من الضروري على أصحاب المنشآت المختلفة تدريب العمال على التعامل مع الحرائق، لافتًا إلى أن الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية موجودة بوزارة القوى العاملة وتختص بـتدريب العاملين وفقا للقانون والمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية.

وأوضح صليب، فى تصريح لـ«التحرير» أن الاستهتار بتدريب العاملين بالشركات والمنشآت المختلفة يودي إلى كوارث.

تكثيف عمليات التفتيش والمتابعة

وفى سياق متصل سبق للنائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تقدم منذ أيام بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول عدم تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة المهنية بالمنشآت والمؤسسات المختلفة وصولًا إلى الأسواق التجارية والمحلات، مما يتسبب في العديد من الكوارث.

وأوضح متولي أن الحرائق تتكرر بنفس الأساليب وتتعاظم معها الخسائر المادية والبشرية، بشكل يكاد يكون موسميًا مع بداية فصل الصيف كل عام، لافتًا إلى أن مصر لديها مشكلات كبيرة في تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة المهنية، ينتج في جزء منه عن قلة تعيين مفتشي الصحة والسلامة.

وطالب بوضع آليات لمتابعة الصحة المهنية لتجنب مثل تلك الحوادث الكبرى، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة لإصدار تراخيص السلامة المهنية بشكل أساسي في أي مؤسسة، بالإضافة إلى زيادة الوعي الفردي والمجتمعي بأهمية تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة لاستمرار المؤسسات والأنشطة المختلفة، وأن غيابها يمثل خطورة بالغة.

حرائق فى نفس المكان

في يوليو 2018، وقع حريق مول تجاري مكون من 4 طوابق بمنطقة العتبة في القاهرة، إذ نشب الحريق في الطابقين الأول والثاني وامتد إلى الطابق الثالث من مول مخصص للملابس الجاهزة، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى محل الحادث، وأسفر الحادث عن حالة إصابة واحدة حصلت على الإسعافات الأولية في مكان الحادث، ودفعت غرفة عمليات الحماية المدنية فى القاهرة بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداد النيران لباقي المحلات المجاورة.



وفي ديسمبر 2016، قرر أحمد عبد الحكيم، وكيل أول نيابة حوادث وسط القاهرة، حفظ التحقيقات في واقعة حريق سوق الرويعي الذي أسفر عن تدمير 225 محلا و5 عقارات وإصابة 82 شخصا. وتسلمت النيابة تقرير الأدلة الجنائية عن الواقعة، الذي لم يجزم بسبب الحريق سواء وجود شبهة جنائية أو ماس كهربائي.