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علاء مبارك: حظر الـ«Fan Id» الخاص بي لحضور أمم إفريقيا

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
علاء مبارك
علاء مبارك
تواجد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مساء أمس الأربعاء، في مدرجات التالتة شمال باستاد القاهرة الدولي، لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار الجولة الثانية من الدور الأول، والتي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بهدفين دون رد، أحرزهما اللاعب أحمد المحمدي في الدقيقة 25، ثم أضاف اللاعب محمد صلاح الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، ليحجز المنتخب لنفسه مكانا في الدور الـ16 بالبطولة، التي بدأ يوم 21 يونيو الجاري، وتنتهي يوم 19 يوليو المقبل.
وكتب علاء، أمس، تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، يقول فيها: "من مدرجات تالتة شمال مبروك لمنتخبنا الوطني الفوز اليوم"، ما دفع عدد من المصريين للتعليق لديه بالقول: "مبروك مستر علاء، وشك حلو ع المنتخب كالعادة"، فيما حذره أخرون من تكرار الأمر: "ولو إنها حركة جريئة، بس يا ريت ما تكررهاش ربما يكون
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تفجير-تونس-

مصر تدين التفجيرين الانتحاريين في تونس

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن إدانتها بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا عددا من الأهداف الأمنية بالعاصمة التونسية، اليوم الخميس، ما أسفر عن وقوع قتيل وعدد من الجرحى بين قوات الأمن التونسية والمواطنين. وقدم البيان خالص التعازي لذوي الضحية، وعبّر عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء لمصابي الحادثين الغاشمين، مجددا تأكيد مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يصل-اليابان (3)

السيسي يدعو رئيس وزراء اليابان لافتتاح المتحف الكبير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي لزيارة مصر في أقرب فرصة، وكذلك التطلع لمشاركته العام القادم في افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين، جاء ذلك خلال جلسة مباحثات قمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي". وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن رئيس وزراء اليابان أكد أن بلاده تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيد التعاون الثنائي والتشاور السياسي، لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.
وزيرة-الصحة

«تعدي الفئران على الموتى» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم عادل بدوي النائب عن دائرة بني مزار بالمنيا، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن انتشار فئران تتعدى على جثامين الموتى بمشرحة بني مزار، وجاء في طلب الإحاطة أن المستشفى تم إزالته منذ 3 سنوات ولم يتم البدء العمل فيها حتى الآن، وكان هناك مشرحة لحفظ الجثث بها إلا أنه تم إهمالها وامتلئت بالقوارض التي تعتدي على جثث الموتى مما أدى إلى صدور قرار من النيابة العامة باغلاق المشرحة ونثل الجثث للمعاينة إلى مركز مغاغة مما حمل الاهالي المشقة في نقل الجثة من مركز لآخر، ما تسبب في المتاعب والمشقة على أهالي وأقارب المتوفين.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

انخفاض مجاميع الثانوية العامة.. دليل نجاح أم فشل؟

مشاعر متباينة عاشها طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم، خلال الساعات الماضية بين حزن شديد وفرح كبير عقب إعلان وزارة التربية والتعليم، متمثلة في الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن نتائج العام الحالي، وبلغت نسبة النجاح 91.4%، ليخرج شوقي مؤكدا أن انخفاض نسبة النجاح بهذا المعدل بعد أن كانت في الماضي لا تقل عن 98%، يعد إنجازا كبيرا لمنظومة التعليم الجديدة، وأنها استطاعت القضاء على الفساد والتلاعب في الدرجات مثلما كان يحدث في الماضي.
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السيسي في افتتاح أمم إفريقيا

السيسي يُشيد بجماهير أمم إفريقيا: شباب محترم

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بسلوك الجماهير التي تواجدت في مدرجات استاد القاهرة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي، أمس الجمعة، في افتتاح كأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، في أولى مباريات المجموعة الأولى، حيث حرص العديد من الشباب على جمع القمامة من المدرجات بعد انتهاء المباراة في مشهد حضاري. وشهد استاد القاهرة حضورا كبيرا من الجماهير المصرية بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن حضور الجماهير داخل استاد العاصمة.
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مصر تتصدر «السوشيال ميديا» بحفل افتتاح «أمم إفريقيا»

تسبب حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية رقم 32 التي تنظمها مصر هذا العام، في حالة من الطاقة الإيجابية التي انتشرت عبر منشورات رواد مواقع التواصل الاجتماعي سواء من مصر أو خارجها، خصوصا من قلب قارة إفريقيا التي أصبحت الأنظار عليها وعلى بوابتها الشمالية، بعد تنظيم حفل افتتاح وصفته وسائل الإعلام العالمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ«المبهر»، وكشف هذا الحفل بتنظيمه الذي أوضح وجه مصر الحضاري بثقافتها المختلفة والمتنوعة من الفرعونية والبحر متوسطية والعربية والإفريقية، عن واحدة من أفضل لحظات المواطنين المصريين عبروا فيها عن شعورهم بالفخر والانتماء.
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السيسي يصل استاد القاهرة لافتتاح «كان 2019»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى ستاد القاهرة الدولي؛ استعدادا لافتتاح البطولة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، في 4 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، وهذه النسخة مميزة إذ أنه يشارك فيها لأول مرة 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا كما جرت العادة، وحصلت مصر على شرف تنظيم «كان 2019» بعد أن سحب الاتحاد الإفريقي «الكاف» التنظيم من دولة الكاميرون؛ لعدم جاهزيتها.
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«المصرية وتذكرتي» يطلقان منظومة تشغيل عالمية داخل الاستادات

نجحت الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "تذكرتي" في تدشين منظومة تشغيل عالمية وتقديم تجربة فاقت كل التوقعات لخدمة الجماهير ومشجعي كرة القدم خلال بطولة الأمم الإفريقية مصر -2019، حيث قامت المصرية للاتصالات وشركة "تذكرتي" بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المبتكرة والمتطورة لتسهيل عمليات حجز التذاكر إلكترونيا والحصول على بطاقة مشجع Fan ID وتوفير مجموعة التقنيات والأنظمة الفنية التي تتيح التعرف على وجوه المشجعين وتحديد الشخصية وتركيب عدد من الكاميرات لتغطية كافة أرجاء الاستادات المشاركة في البطولة إلى جانب استخدام الطائرات بدون طيار– الدرونز – لتأمين الاستادات وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
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