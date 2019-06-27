علاء مبارك: حظر الـ«Fan Id» الخاص بي لحضور أمم إفريقيا

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

علاء مبارك

تواجد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مساء أمس الأربعاء، في مدرجات التالتة شمال باستاد القاهرة الدولي، لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار الجولة الثانية من الدور الأول، والتي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بهدفين دون رد، أحرزهما اللاعب أحمد المحمدي في الدقيقة 25، ثم أضاف اللاعب محمد صلاح الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، ليحجز المنتخب لنفسه مكانا في الدور الـ16 بالبطولة، التي بدأ يوم 21 يونيو الجاري، وتنتهي يوم 19 يوليو المقبل.

وكتب علاء، أمس، تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، يقول فيها: "من مدرجات تالتة شمال مبروك لمنتخبنا الوطني الفوز اليوم"، ما دفع عدد من المصريين للتعليق لديه بالقول: "مبروك مستر علاء، وشك حلو ع المنتخب كالعادة"، فيما حذره أخرون من تكرار الأمر: "ولو إنها حركة جريئة، بس يا ريت ما تكررهاش ربما يكون