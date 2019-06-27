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للمرة الثانية.. ميركل ترتجف على الهواء (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
رغم أن عواصم القارة الأوروبية تشهد موجة حرّ كبيرة هذه الأيام، إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ظهرت وهي ترتجف أثناء وقوفها إلى جانب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بحسب "يورو نيوز". وليست هذه المرة الأولى التي شوهدت فيها المستشارة الألمانية وهي ترتجف حيث أظهر مقطع فيديو المستشارة وهي ترتعش خلال لقائها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الـ18 من هذا الشهر، وقد أكدت أنها شعرت بتحسن بعد شربها للماء. الفيديو أثار مجددا التساؤلات حول الوضع الصحي للمستشارة الألمانية، إلاّ أنّ المتحدث باسمها أكد أنها "بخير".
وكانت أندريا ناليس رئيسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا، العضو الأصغر في الائتلاف الحاكم للمستشارة أنجيلا ميركل، قد أعلنت استقالتها، بعد أيام من التكهنات حول تداعيات انهيار الحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي. الاستقالة المفاجئة أثارت شكوكا حول احتمال بقاء حزبها عضوا في الائتلاف الحاكم نفسه. وأكدت
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مواجهات الأعداء في قمة مجموعة العشرين

تراهن الأوساط السياسية والاقتصادية على قمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك من أجل حل العديد من الأزمات التي تشغل اهتمام الأوساط العالمية بشكل رئيسي في الوقت الحالي. وخلال القمة المنتظرة في اليابان، من المتوقع أن تشهد عقد العديد من اللقاءات بين قادة المجموعة، بما يخدم حل المشكلات التي لا تزال تسيطر على الأوساط الاقتصادية والسياسية، وتؤثر على العديد من الأمور التي تجذب العديد من الفئات والشرائح الجماهيرية على مستوى العالم.
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إثيوبيا تعتقل 56 شخصًا على خلفية الانقلاب الفاشل

اعتقلت الشرطة الإثيوبية، 56 شخصًا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في ولاية أمهرة. وكان أسماهاغ أسيريس المتحدث باسم حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية، قد أكد أن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم في قتال أثناء انقلاب فاشل في الولاية في مطلع الأسبوع، وذلك في أول تقرير رسمي عن اشتباكات كبيرة وسقوط عدد من الضحايا أكبر كثيرا من التقارير السابقة. وأبلغ أسيريس، على هامش مراسم رسمية لدفن ثلاثة من كبار المسؤولين بأمهرة قتلوا في محاولة الانقلاب، بأن ميليشيا مارقة هاجمت مقر الشرطة ومكتب الرئيس في الولاية ومقر الحزب الحاكم في بحر دار عاصمة الولاية.
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مصرع طيارين وإصابة 7 في هبوط اضطرارى لطائرة بروسيا

لقي طياران مصرعهما، وأصيب 7 أشخاص آخرين، إثر هبوط اضطرارى نفذته طائرة ركاب من طراز «آن-24»، شمالي جمهورية بورياتيا الروسية. قال السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية بورياتيا الروسية، أليكسي فيشيف، اليوم الخميس، إن طيارين اثنين لقيا مصرعهما، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين، جراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب من طراز «آن-24» شمالي الجمهورية. وأفاد موقع «روسيا اليوم»، فيما نقله عن وكالة «تاس» بأن أليكسي فيشيف قال: «قامت طائرة ركاب بهبوط اضطراري في مطار مدينة نيجني أنجارسك».
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إيهود باراك: حان الوقت لإنهاء حكم نتنياهو «الفاسد»

عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، إلى الساحة السياسية من جديد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن باراك عن عودته بصفته زعيما لحزب جديد في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، قائلا إن الوقت حان لإنهاء حكم بنيامين نتنياهو «الفاسد». وحل الكنيست نفسه الشهر الماضي وحدد موعدا لإجراء انتخابات بعد أن فشل نتانياهو، الذي يقود حزب ليكود اليميني، في تشكيل ائتلاف حاكم بعد الانتخابات التي أجريت في أبريل، والتي لم يفز فيها أي حزب بأغلبية برلمانية. وقال سياسيون إن عودة باراك، الذي كان يقود حزب العمل اليساري، إلى السياسة قد تؤدي لانقسام تيار يسار الوسط.
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السيسى

تكليفات من السيسي بتوطين صناعة السيارات في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برنارد ماتيس رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، ولدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين، عدد من مسئولي وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار زيارة مدبولي الحالية لألمانيا، وصرح بأن توطين صناعة السيارات في مصر إحدى أولويات الحكومة المصرية، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ارتفاع-الحرارة-في-انحاء-اوروبا (4)

مخاوف من الموت.. أوروبا تستعد لموجة حر تصل لـ40 درجة

موجة من الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية، سيواجهها الأوروبيون قريبا، في الوقت الذي انطلقت فيه تحذيرات شديدة الجدية للمواطنين ودعوات رسمية للتضامن وإجبار أطفال المدارس على العودة لمنازلهم وتأجيل امتحانات الثانوية العامة، بحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني. وتواجه أجزاء كبيرة من أوروبا طقسا صيفيا استثنائيا هذا الأسبوع، ما يُثير مخاوف من الموت، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لا يعتاد عليه الأوروبيون. وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا، إنها ستسجل درجات الحرارة تبلغ 38 درجة مئوية مع وصول موجة حارة يُطلق عليها اسم "أولا" لجميع أنحاء البلاد.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مدبولي: السيسي يحرص أن تكون مصر قاعدة صناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا، عقب توقيع الجانب المصري اتفاقية تعاون مع شركة بوش الألمانية للأجهزة المنزلية بمدينة شتوتجارت الألمانية، لإقامة أول مجمع صناعي للشركة في العاشر من رمضان، وذلك على هامش زيارته لألمانيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، وخلال المؤتمر أكد رئيس الوزراء، على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكون مصر قاعدة انطلاق صناعية دولية ليس للشرق الأوسط أو القارة الإفريقية فحسب، بل للعالم أجمع.
مصطفى-مدبولى

اليوم.. مدبولي يلتقي كبار مسئولي «مرسيدس وبوش»

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إلى مدينة شتوتجارت الألمانية، إذ يرأس وفدا مصريا رفيع المستوى والذي يشارك في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء في مستهل زيارته لقاءات مع كبار مسئولي شركة مرسيدس للسيارات، وشركة بوش للأدوات الكهربائية، كما يزور مدبولي مصانع الشركتين في مدينة شتوتجارت، على أن يقوم بعد ذلك بتوقيع مذكرتي تفاهم لإقامة استثمارات للشركتين في مصر.
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