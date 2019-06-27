للمرة الثانية.. ميركل ترتجف على الهواء (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م

أنجيلا ميركل

رغم أن عواصم القارة الأوروبية تشهد موجة حرّ كبيرة هذه الأيام، إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ظهرت وهي ترتجف أثناء وقوفها إلى جانب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بحسب "يورو نيوز". وليست هذه المرة الأولى التي شوهدت فيها المستشارة الألمانية وهي ترتجف حيث أظهر مقطع فيديو المستشارة وهي ترتعش خلال لقائها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الـ18 من هذا الشهر، وقد أكدت أنها شعرت بتحسن بعد شربها للماء. الفيديو أثار مجددا التساؤلات حول الوضع الصحي للمستشارة الألمانية، إلاّ أنّ المتحدث باسمها أكد أنها "بخير".

وكانت أندريا ناليس رئيسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا، العضو الأصغر في الائتلاف الحاكم للمستشارة أنجيلا ميركل، قد أعلنت استقالتها، بعد أيام من التكهنات حول تداعيات انهيار الحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي. الاستقالة المفاجئة أثارت شكوكا حول احتمال بقاء حزبها عضوا في الائتلاف الحاكم نفسه. وأكدت