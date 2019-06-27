قضاء وقدر أم بفعل فاعل.. كيف بدأ حريق العتبة؟

فريق أكد أن انفجار أنابيب بوتاجاز وتطاير نيرانها وتعدد محال المأكولات بالشارع هو سبب الحريق.. والبعض الآخر رجح رواية «فعل فاعل» لعادات العمال فى التأمين قبل إغلاقها

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م

ضباط الشرطة والحماية المدنية وحتى ضباط الأمن العام الحاضرون للتعامل مع حريق سوق الخضار وشارع العطار بالعتبة، لا يعرفون على وجه التحديد كم محلا تجاريا أكلته النيران وكل لسان حاله يجيب: «لأ كتير.. حصر إيه دلوقتي»، فيما يجمع التجار والمتضررون أن المحال المحترقة بالمئات، أحدهم قال: "ما يزيد على 500 محل بدءًا من شارع العطار المطل على شارع الأزهر وحتى نهايته فى الناحية الثانية من شارع محمد علي، وأكلت النيران فى طريقها المحال التجارية فى الممرات من قلب الحريق حتى ناصية الشارع الموازي.. آخر محل فى الممر على الشارع الثاني أكلته النيران إلا ما رحم ربي».

الخسائر أيضًا يعد حصرها فى الوقت الراهن ضربًا من العبث، فبينما يقدر باعة خسائرهم بآلاف الجنيهات، يؤكد بعضهم أن خسائره وحده ملايين، وقال صاحب أحد محال الإلكترونيات وهو منفعل: "كله فلس وبقى على الحديدة.. اللى معاه جنيه خسره واللى معاه مليون خسره.. يعني كل واحد خسر أقصى ما عنده.. كل متر ولا اتنين فى الشارع

الخسائر أيضًا يعد حصرها فى الوقت الراهن ضربًا من العبث، فبينما يقدر باعة خسائرهم بآلاف الجنيهات، يؤكد بعضهم أن خسائره وحده ملايين، وقال صاحب أحد محال الإلكترونيات وهو منفعل: "كله فلس وبقى على الحديدة.. اللى معاه جنيه خسره واللى معاه مليون خسره.. يعني كل واحد خسر أقصى ما عنده.. كل متر ولا اتنين فى الشارع فيهم محل، ولو واحد خسارته مليون يبقى عشرت الملايين تقدير قليل على منطقة سوق الخضار كلها».

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وأبدى العمال وأصحاب المحال المتواجدون وسط أطلال محالهم التجارية روايات مختلفة عن سبب اندلاع النيران، وكل واحد منهم على اختلاف السبب من وجهة نظره لديه مبرراته التى يستند إليها وشواهده عليها، ونبدأ سردها فى السطور التالية من "الأنابيب".

الأنابيب

يقول محمد سيد: السوق مليء بمحال الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية فى المقام الأول، وبالدخول إلى الشارع نجد سوق جزارة، ومحال لحوم مجمدة، ومحال دواجن وخضار وفاكهة، وسط كل هذا يوجد محال مأكولات بدءًا من "نصبة الطعمية" وصولا للمسامط ومشويات الكباب والكفتة، والبعض يقول إن أنبوبة بوتاجاز انفجرت فى البداية، فتطايرت النيران، وتوالت الانفجارات بما أوصل النار إلى هذا المدى الضخم الذى أكل كتلة تجارية كاملة وجعلها ترابا، وعزز "سيد" وجهة نظره بالقول: "ماذا غير انفجار النيران وتطايرها يمكن أن يقطع كل هذا المدى من الحريق حتى وإن كانت محتويات المكان تساعد على الاشتعال، فقوات الإطفاء وصلت سريعًا لكن جهودها لم تقطع النيران التى التهمت الشارع بأكمله.

كهرباء

رجح البعض أن ماسا كهربائيا أشعل النيران، وهى الرواية التى شهدت انقساما كبيرا عليها بين مؤيد ومعارض، إذ قال أحد الشباب الحاضرين إن الشارع مليء بتوصيلات الكهرباء، سواء داخل المحال أو خارجها، وماس أو شرارة بسيط داخل محل إلكترونيات ستكون كافية لإشعال النيران وامتدادها من محل إلى الآخر، خاصة لاعتماد محال كثيرة على الخشب فى تكوينها وجدرانها، لكون الغالبية العظمى من المحال على هيئة "أكشاك".

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أحمد محمد سعد، مالك محل إلكترونيات صوتية، استمر لعدة ساعات يحمل محتويات المحل المتفحمة وهى تخر مياهها على ملابسه التى تخلص من القطع الخارجية منها بحثا عن ركن لم تأكله النيران فى محل عائلته المكون من 3 طوابق، حتى قرر الاستسلام ووقف حافي القدمين فى بركة مياه الإطفاء، يشعل سيجارة ويدخنها بحنق شديد، اعترض الرجل بشدة على رواية اندلاع النيران بسبب ماس كهربائي، وأخذ يصيح: "ماس إيه.. هو كل بلوة مش عارفين سببها نقول ماس كهربا.. الحريق حدث فى الفجر وجميع المحلات مغلقة وكابلات الكهرباء بها مفصولة، لا أعتقد إنه ماس كهربائي وتلك رواية لا تقنعنا ولن تشفى غليلنا، عايزين تحقيق يفسر لنا اللى حصل بالبط دون القول إنه ماس كهربائي.









فعل فاعل

أشار كرم سمير أحد الأهالي بالمنطقة إلى توقيت الحريق، ووصفه بالمريب المثير للشك فى اندلاع النيران بفعل فاعل، وأخذ يقول: "الكل مفيش ولا واحد بيبقى فاتح لحد 5 الصبح، الكل بيأمن على محله ويطفى أنواره ويفصل كهرباءه ويغلق أبوابه ويذهب إلى منزله ليرتاح حتى موعد فتح المحل من جديد.. ما الذى سيشعل أنبوبة أو يسبب ماسا كهربائيا فى توقيت كهذا، نشعر وكأن الحريق مدبر بفعل فاعل، ولا ندري ما مصلحة شخص فى خراب كهذا، لكننا غير مطمئنين إلى أندلاع النيرن لسبب لا دخل لأحد فيه.





عقب سيجارة

كانت رواية أن عقب سيجارة أشعل فتيل النيران حاضرة، وبرر البعض ذلك بطول الساعات التى استغرقتها النيران حتى تخرج ألسنتها فجأة على الباعة المتجولين الذين يبدؤون يوم عملهم قرب الفجر، وكثير منهم يعملون جنبًا إلى جنب مع أصحاب المحال التجارية، ويعرفون أصحابها، وبعضهم يتواصلون معهم هاتفيا، وهم من اتصلوا بأصحاب المحال الذين تبادلوا الاتصالات فيما بينهم ليتوافدوا من كل حدب وصوب ليحضروا اشتعال النيران أمامهم وهم مكتوفو الأيدي عن التعامل معها من شدتها.



البعض الآخر من الحاضرين اعتبروا تلك الرواية ساذجة، متسائلين من هذا الذى سيترك سيجارة مشتعلة داخل محل إلكترونيات، يقول سالم عبيد: "منكرش إن أغلبنا بيدخن بس عمر ما حد فينا رمى سيجارة مولعة وسابها كدا وسط محال أكل عيشنا، وبخاصة لو زعم أحد إلقاءها بجوار مواد تساعد على الاشتعال".



البعض ذهب إلى أن عقب السيجارة تم إلقاؤه من أعلى الكوبرى على منطقة الأكشاك، ورغم أن شارع الأزهر شارع كبير وعريض، والكوبرى الكائن فيه ليس بالملاصق للمحال التجارية أو فوقها مباشرة كما فى بعض المناطق، إلا أن عددًا من الحاضرين بمكان الحريق رددوا احتمالية إلقاء أحد من فوق الكوبرى عقب سيجارة ناحية المحال المحترقة، وهى وجهة النظر التى شهدت تهكم البعض من قطع عقب السيجارة كل تلك المسافة من كوبرى الأزهر متجاوزًا القبة الحجرية القديمة على ناصية شارع العطار الذى شهد الحريق.