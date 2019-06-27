جريمة

قضاء وقدر أم بفعل فاعل.. كيف بدأ حريق العتبة؟

فريق أكد أن انفجار أنابيب بوتاجاز وتطاير نيرانها وتعدد محال المأكولات بالشارع هو سبب الحريق.. والبعض الآخر رجح رواية «فعل فاعل» لعادات العمال فى التأمين قبل إغلاقها
تحرير:سماح عوض الله ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م
صاحب محل
صاحب محل
ضباط الشرطة والحماية المدنية وحتى ضباط الأمن العام الحاضرون للتعامل مع حريق سوق الخضار وشارع العطار بالعتبة، لا يعرفون على وجه التحديد كم محلا تجاريا أكلته النيران وكل لسان حاله يجيب: «لأ كتير.. حصر إيه دلوقتي»، فيما يجمع التجار والمتضررون أن المحال المحترقة بالمئات، أحدهم قال: "ما يزيد على 500 محل بدءًا من شارع العطار المطل على شارع الأزهر وحتى نهايته فى الناحية الثانية من شارع محمد علي، وأكلت النيران فى طريقها المحال التجارية فى الممرات من قلب الحريق حتى ناصية الشارع الموازي.. آخر محل فى الممر على الشارع الثاني أكلته النيران إلا ما رحم ربي».
الخسائر أيضًا يعد حصرها فى الوقت الراهن ضربًا من العبث، فبينما يقدر باعة خسائرهم بآلاف الجنيهات، يؤكد بعضهم أن خسائره وحده ملايين، وقال صاحب أحد محال الإلكترونيات وهو منفعل: "كله فلس وبقى على الحديدة.. اللى معاه جنيه خسره واللى معاه مليون خسره.. يعني كل واحد خسر أقصى ما عنده.. كل متر ولا اتنين فى الشارع
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حريق-العتبة -تصوير-سامح-ابو حسن‎ (13)

صاحب العكازين.. مأساة بائع قعيد في حريق العتبة

الجميع خاسر، فكل العمال والملاك يبكون على حالهم فى حريق سوق العتبة، الذى اندلع فجر اليوم والتهم محال الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بمنطقة سوق الخضار والممرات التجارية الملاصقة لها، ليتحول كل واحد منهم إلى صاحب مأساة، حتى مع علمه أن خسائر غيره تفوق خسائره ربما مئات المرات، فإن هذا لا يلغي حسرته على خسارة كل ما يملك. لفت نظر «التحرير» من ضحايا الحريق عامل يخط الشيب فى شعره، ويقف على عكازين، ورغم ذلك لا يريد أن يبرح المكان وهو يبكي فى حسرة على خسارته.
فتاة-الإسكندرية

إخلاء سبيل مصور فيديو «فتاة الموتوسيكل» بالإسكندرية

قرر المستشار حسام حسن رئيس نيابة الجمرك بالإسكندرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المدعو «م.س» بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامه في واقعة ادعاء إنقاذ فتاة مخدرة ومخطوفة برفقة شخصين على دراجة نارية، وقام بتصويرهم واختلاق قصة غير حقيقة. وكانت النيابة قد واجهت الطرفين، خلال التحقيقات، وأكد علاء محمود، ومروان محمود، شقيقا الفتاة، عدم معرفتهما به، وقالا إنهما فوجئا بانتشار مقطع فيديو لهما مع شقيقتهما، واختلاق قصة كاذبة بمطاردتهم والقبض عليهما بسبب خطفها، بالاستعانة بأمين شرطة، وفور علمهم بالخبر قاما بنشر فيديو نفوا فيه الواقعة.
توك-توك (3)

دهاء ساقطة وحلم قاصر.. قصة سقوط «عصابة الشطة»

فتاة لم تتعد الـ16 من العمر، قررت السير بعيدا عن الدرب الصحيح، سئمت التعليم وفضلت المكوث في المنزل انتظارا لـ"عدلها" والزواج من العريس المنتظر رغم صغر سنها فهي لم تبلغ سن الرشد بعد، لكن مجالسة رفيقات السوء بددت ذلك الحلم، واقترن اسم الفتاة القاصر بتشكيل عصابي تخصص نشاط عناصره الإجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية "توك توك"، إذ يتخذون مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة مسرحا لنشاطهم الآثم، ظنا أن خطتهم الشيطانية لن تنكشف خباياها إلا أن قوات الشرطة كانت بالمرصاد.
حريق-العتبة -تصوير-سامح-ابو حسن‎ (5)

بضاعة سلف ومحلات رماد.. حكايات من قلب نار العتبة

تحول شارع العطار بمنطقة العتبة بحاراته المتشعبة المعروفة بسوق الخضار، إلى كوم تراب، بعد أن اشتعلت النيران فيه بأكمله منذ قرابة الخامسة فجر اليوم حتى الساعة العاشرة، ليتمكن رجال الحماية المدنية بالكاد من السيطرة على ألسنة اللهب، بينما ما زال العمل مستمرا حتى الآن فى إخماد النيران تحت الرماد، وتبريد آثار الحريق لمنع تجدده مرة أخرى، بينما يشاهد من تسنى له الدخول وسط المحال التجارية المتفحمة، رؤية أصحابها فى حالة يرثى لها، بين جالس وسط بضاعته المحترقة لا حول له ولا قوة، وبين باكٍ مازال يندب خسارته، وآخر يفتش عن أي شيء سليم لم تطله النيران دون جدوى.
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طفل- رضيع

«رجعت برجليها».. حبس سيدة خطفت رضيعا خوفا من الطلاق

أمرت النيابة العامة، بحبس ربة منزل، اختطفت طفلًا حديث الولادة من جدته، من داخل مستشفى قصر العيني، وذلك بعد تسلم التحريات الأمنية التى أكدت تخطيط المتهمة وتنفيذها للجريمة، وعدم علم زوجها بالأمر، إذ كان يعتقد وفقا لزعمها أنها حامل، وحينما اتصلت به وأخبرته أنها وضعت ذهب لأخذها والمولود من المستشفى، ففوجئ بالقبض عليهما، بتهمة خطف الطفل، وأقرت المتهمة فى التحقيقات أنها ارتكبت جريمتها بقصد السيطرة على الخلافات العائلية التى نشبت بينها وبين أهل زوجها، خاصة أنها الزوجة الثانية له وكانت تخشى أن يطلقها.
المتهم-بالتزوير

«ماركات مزورة».. مداهمة مطبعتين بعابدين والموسكي

نجحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، فى الإيقاع بمالكي مطبعتين دون تراخيص، يستغلها صاحباها فى تقليد المطبوعات والعلامات التجارية "الماركات" بدون تصريح من الجهات المختصة، وذلك يقصد استخدامها على منتجات مغشوشة بنفس شعار المنتجات المتعارف عليها، وهو ما يضر بالصحة العامة للمواطنين علاوة على إدخال الغش والتدليس عليهم، وضبطت قوات الأمن داخل المطبعة الأولى 18 صف ورق كارتون مدونا عليها أسماء منتجات وشركات مختلفة كما ضبطت كميات هائلة من مطبوعات مماثلة بالمطبعة الثانية بمنطقة الموسكي.
متهمين-بالسرقة (2)

حاميها حراميها.. كشف غموض سرقة فيلا بالشروق

لم يخطر ببال مالكة فيلا بمنطقة الشروق أن الشاب الذى وفرت له فرصة عمل لديها، واستأمنته على فيلتها لحراستها، سيكون المخطط الأول لسرقة مسكنها بالاستعانة بعاطل وسائق من معارفه، إذ عادت إلى فيلتها لتفاجأ باقتحامها وسرقة بعض محتوياتها، فذهبت إلى قسم الشرطة لتبلغ بالسرقة دون أن تتهم أحدا، وتجنبت اتهام حارس الفيلا قائلة إنه صبي صغير لا يمكن أن يرتكب جريمة فى حقها، حتى كشفت جهود فريق البحث عن أن الجاني هو حارس الفيلا البالغ من العمر 19 سنة، وسبق اتهامه فى قضية "أحداث"، بالتعاون مع عاطل سبق اتهامه فى قضية سرقة مساكن، وسائق.
متهمين-بالسرقة (1)

غدر زوجة.. خططت لسرقة زوجها العجوز والصدفة كشفتها

ربة منزل تبلغ من العمر 25 سنة، تزوجت من تاجر عجوز يبلغ من العمر 78 سنة، وذلك طمعًا فى أمواله، ولم تكن تكتف بما يمنحه إليها، وحينما علمت بسفره إلى مسقط رأسه بمحافظة أسوان، وعودته بمبلغ 20 ألف جنيه، خططت لحيلة للاستيلاء على أموال زوجها بالإكراه بالاستعانة بآخرين، وتوجهت لاستقباله والترحاب به من محطة القطار إلى منزلهم، ولما تيقنت من حيازة زوجها للمبلغ، أعطت إشارة لأتباعها فى تنفيذ مخطط السرقة، ونجحوا فى ذلك إلا أن دورية أمنية ضبطت اللصين بدائرة قسم شرطة السلام، ليعترفا بجريمة الزوجة، وذلك قبل إبلاغ المجني عليه عن الواقعة.
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