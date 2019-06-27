فنانون عن أحداث تونس: «الحزن كتير.. والإرهاب بشع»

تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

كندة علوش

عدد من نجوم العالم العربي تضامنوا مع الشعب التونسي، وأعربوا عن أسفهم بشأن وقوع تفجيرين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة بتونس، إذ أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، إصابة 9 أشخاص ومقتل رجل أمن في انفجار شارع شارل ديجول على أثر تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة. وبحسب قناة "العربية" فإن انفجارا انتحاريا ثانيا وقع في "الحبيب بورقيبة" بعد دقائق من الإعلان عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم، والذي يضم عددا كبيرا من المؤسسات بالعاصمة التونسية، ونقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بُعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية.

وكتبت الفنانة كندة علوش عبر "تويتر": "يا رب احفظ تونس وكل بلادنا من شر الإرهاب ومن كل الشرور". فيما كتبت النجمة هند صبري: "اللهم احفظ بلدي الحبيبة تونس من كل شر أو سوء". بينما كتبت إليسا: "تونس هتبقى أجمل وأقوى لأن شعبها بيعرف إن الحياة هي اللي بتنتصر بالنهاية". وكتبت نجوى كرم: "قلبنا مع الشعب التونسي