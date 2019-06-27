كيف سخر أيمن يونس من نجوم الفراعنة؟

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

الفراعنة

سخر المحلل الرياضي أيمن يونس، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، من لاعبي الفراعنة الحاليين، بعد الأداء الضعيف الذي ظهروا عليه في أول مباراتين من كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وكتب أيمن يونس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "يومكم سعيد، لاعبين كتير أداؤهم في الإعلانات أحسن من الملعب، شدوا حيلكم، شوية تركيز، عايزينكم أبطال"، علمًا بأن عددا من نجوم الفراعنة شاركوا في إعلانات تجارية بالتزامن مع البطولة.

ولم يقدم لاعبو المنتخب الوطني أداءً مميزًا، رغم الفوز في المباراتين على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية على الترتيب، ليضمن التأهل إلى دور الـ16 من البطولة. يومكم سعيد.. لاعبين كتير أداؤهم في الإعلانات أحسن من الملعب.. شدوا حيلكم.. شوية تركيز.. عايزينكم أبطال pic.twitter.com/wJzK9mGuQs —