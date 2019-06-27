البنوك والبورصة إجازة يومي الأحد والإثنين

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

البورصة المصرية

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. وأضاف المركزى فى بيان له اليوم، الخميس، أنه سيتم استئناف العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر صباح يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2019، أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 30 يونيو فيستأنف العمل بها صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019. كما قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون يوم الأحد إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.

وقررت إدارة البورصة أيضا أن يكون يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2019 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة عطلة البنوك، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019. وارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي، بمقدار 588.1 مليار جنيه بمعدل 11.6 % خلال الفترة من يوليو