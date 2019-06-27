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«تعدي الفئران على الموتى» في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
تقدم عادل بدوي النائب عن دائرة بني مزار بالمنيا، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن انتشار فئران تتعدى على جثامين الموتى بمشرحة بني مزار، وجاء في طلب الإحاطة أن المستشفى تم إزالته منذ 3 سنوات ولم يتم البدء العمل فيها حتى الآن، وكان هناك مشرحة لحفظ الجثث بها إلا أنه تم إهمالها وامتلئت بالقوارض التي تعتدي على جثث الموتى مما أدى إلى صدور قرار من النيابة العامة باغلاق المشرحة ونثل الجثث للمعاينة إلى مركز مغاغة مما حمل الاهالي المشقة في نقل الجثة من مركز لآخر، ما تسبب في المتاعب والمشقة على أهالي وأقارب المتوفين.
وطالب النائب، الوزيرة بسرعة التدخل وإعادة صيانة المشرحة وتجهيزها بما يليق باحترام آدمية الموتى، والمحافظة على جثمانهم، ومراعاة شعور أقاربهم وعدم تعرضهم لمعاناة من الانتقال وراء الجثمان من مركز لآخر وسط هذه الظروف.يذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، كان قد رفع، الإثنين الماضي، أعمال الجلسة
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مصر تدين التفجيرين الانتحاريين في تونس

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن إدانتها بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا عددا من الأهداف الأمنية بالعاصمة التونسية، اليوم الخميس، ما أسفر عن وقوع قتيل وعدد من الجرحى بين قوات الأمن التونسية والمواطنين. وقدم البيان خالص التعازي لذوي الضحية، وعبّر عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء لمصابي الحادثين الغاشمين، مجددا تأكيد مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.
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السيسي يدعو رئيس وزراء اليابان لافتتاح المتحف الكبير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي لزيارة مصر في أقرب فرصة، وكذلك التطلع لمشاركته العام القادم في افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين، جاء ذلك خلال جلسة مباحثات قمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي". وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن رئيس وزراء اليابان أكد أن بلاده تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيد التعاون الثنائي والتشاور السياسي، لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.
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علاء مبارك: حظر الـ«Fan Id» الخاص بي لحضور أمم إفريقيا

تواجد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مساء أمس الأربعاء، في مدرجات التالتة شمال باستاد القاهرة الدولي، لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار الجولة الثانية من الدور الأول، والتي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بهدفين دون رد، أحرزهما اللاعب أحمد المحمدي في الدقيقة 25، ثم أضاف اللاعب محمد صلاح الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، ليحجز المنتخب لنفسه مكانا في الدور الـ16 بالبطولة، التي بدأ يوم 21 يونيو الجاري، وتنتهي يوم 19 يوليو المقبل.
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انخفاض مجاميع الثانوية العامة.. دليل نجاح أم فشل؟

مشاعر متباينة عاشها طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم، خلال الساعات الماضية بين حزن شديد وفرح كبير عقب إعلان وزارة التربية والتعليم، متمثلة في الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن نتائج العام الحالي، وبلغت نسبة النجاح 91.4%، ليخرج شوقي مؤكدا أن انخفاض نسبة النجاح بهذا المعدل بعد أن كانت في الماضي لا تقل عن 98%، يعد إنجازا كبيرا لمنظومة التعليم الجديدة، وأنها استطاعت القضاء على الفساد والتلاعب في الدرجات مثلما كان يحدث في الماضي.
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النائب-محمد-عطا-سليم

نائب «المحافظين»: وزيرة الصحة «لا تصلح» لمنصبها

أعرب النائب محمد عطا سليم، عضو الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، عن تعجبه من عدم قيام رئيس مجلس النواب بالتصويت على اتخاذ أي إجراء ضد وزيرة الصحة، وذلك رغم رفض الغالبية العظمى في البرلمان، أداء الوزيرة الدكتورة هالة زايد، لافتا إلى أن أغلب الطلبات العاجلة من نواب البرلمان خلال الجلسات الأخيرة باختلاف التوجهات الحزبية والسياسية من «الأغلبية أو المعارضة» على حد سواء انصبت على تقييم أداء الوزيرة. وعلق سليم على رفض الدكتور علي عبد العال لفظ «لا تصلح» وطلبه شطبه من مضبطة الجلسة، قائلا: «هناك فارق بين الاحترام وتقييم الأداء».
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الموافقة على قانون إيجار الأماكن غير المخصصة للسكن

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الاحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني، على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية). وحذفت اللجنة قبل التصويت جملة "الأشخاص الاعتباريين" من عنوان مشروع القانون بالشكل الذى كان مقدما به من الحكومة، ووسعن نطاق تطبيقه لكى لا يقتصر فقط على الاشخاص الاعتباريين. وأرجع رئيس اللجنة ذلك خشية لعدم تعرض مشروع القانون بالصيغة المقدم بها من الحكومة لعدم الدستورية.
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النواب يؤجل الموافقة على تعديل قانون ضريبة الدمغة

أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، موافقتها على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، بعد مناقشات مستفيضة بين النواب وممثلي الحكومة والجهات المعنية، لما في ذلك من انعكاس على تداولات البورصة وانعكاس جمع الضريبة علي الحصيلة الضريبية للخزانة العام للدولة. وأرجعت اللجنة قرارها بتأجيل الموافقة لحين استكمال البورصة المصرية بيانات عن إجمالي التداولات خلال الفرصة من عام 2016، بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، وحتى الآن.
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نائب يطالب بزيادة أعداد الممرضات في المستشفيات

طالب اللواء تادرس قلدس نائب أسيوط وعضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بزيادة أعداد الممرضات بالمستشفيات عامة وبمستشفى أسيوط العام بشكل خاص، وتوفير بيئة مناسبة للعمل، وتوفير التدريبات اللازمة لهم للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، متقدما بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بهذا الشأن، قائلا إن المشكلة لها أسباب واضحة يجب معالجتها، وهي عدم توفر بيئة عمل مناسبة ومرضية بالمستشفيات للممرضات وهو سبب رئيسي وراء الاستقالات، كما أن أهم الأسباب انخفاض الراتب والبدل الشهري، ما يجعلهن يقدمن استقالاتهن للبحث عن رواتب أفضل.
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