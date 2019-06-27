«تعدي الفئران على الموتى» في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

هالة زايد وزيرة الصحة

تقدم عادل بدوي النائب عن دائرة بني مزار بالمنيا، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن انتشار فئران تتعدى على جثامين الموتى بمشرحة بني مزار، وجاء في طلب الإحاطة أن المستشفى تم إزالته منذ 3 سنوات ولم يتم البدء العمل فيها حتى الآن، وكان هناك مشرحة لحفظ الجثث بها إلا أنه تم إهمالها وامتلئت بالقوارض التي تعتدي على جثث الموتى مما أدى إلى صدور قرار من النيابة العامة باغلاق المشرحة ونثل الجثث للمعاينة إلى مركز مغاغة مما حمل الاهالي المشقة في نقل الجثة من مركز لآخر، ما تسبب في المتاعب والمشقة على أهالي وأقارب المتوفين.

وطالب النائب، الوزيرة بسرعة التدخل وإعادة صيانة المشرحة وتجهيزها بما يليق باحترام آدمية الموتى، والمحافظة على جثمانهم، ومراعاة شعور أقاربهم وعدم تعرضهم لمعاناة من الانتقال وراء الجثمان من مركز لآخر وسط هذه الظروف.يذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، كان قد رفع، الإثنين الماضي، أعمال الجلسة