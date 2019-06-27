دهاء ساقطة وحلم قاصر.. قصة سقوط «عصابة الشطة»

علاقة صداقة غريبة الأطوار جمعت فتاة قاصرا لم تتجاوز الـ16 ربيعا وساقطة أقنعت الأولى بالانضمام لتشكيل عصابي لسرقة التوك توك توك لينتهي بهما الحال خلف القضبان

تحرير:محمد الشاملي ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

فتاة لم تتعد الـ16 من العمر، قررت السير بعيدا عن الدرب الصحيح، سئمت التعليم وفضلت المكوث في المنزل انتظارا لـ"عدلها" والزواج من العريس المنتظر رغم صغر سنها فهي لم تبلغ سن الرشد بعد، لكن مجالسة رفيقات السوء بددت ذلك الحلم، واقترن اسم الفتاة القاصر بتشكيل عصابي تخصص نشاط عناصره الإجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية "توك توك"، إذ يتخذون مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة مسرحا لنشاطهم الآثم، ظنا أن خطتهم الشيطانية لن تنكشف خباياها إلا أن قوات الشرطة كانت بالمرصاد.

علاقة صداقة غريبة الأطوار نشأت بين "فاطمة" 16 سنة، وصديقتها "شيماء" التي تتمتع بسمعة سيئة بين الأهالي بسبب تورطها في أعمال منافية للآداب، واتهامها بممارسة أعمال الدعارة مع راغبي المتعة الحرام من الرجال مقابل مبلغ مالي. قدم الجيران النصيحة لأسرة الفتاة بضرورة منعها من التواصل مع تلك الساقطة، لا سيما

علاقة صداقة غريبة الأطوار نشأت بين "فاطمة" 16 سنة، وصديقتها "شيماء" التي تتمتع بسمعة سيئة بين الأهالي بسبب تورطها في أعمال منافية للآداب، واتهامها بممارسة أعمال الدعارة مع راغبي المتعة الحرام من الرجال مقابل مبلغ مالي.





قدم الجيران النصيحة لأسرة الفتاة بضرورة منعها من التواصل مع تلك الساقطة، لا سيما كونها من أصحاب السجل الإجرامي وبذل كل الجهد في سبيل حمايتها من مجالسة رفيقة السوء، تزامنا مع حديث البعض عن محاولة الأخيرة إقناع "فاطمة" بالعمل معها في أعمال غير شرعية.



باءت محاولات الأهل بالفشل، استمرت ذات الـ16 سنة في مقابلة "شيماء" حتى قدمت لها عرضا وصفته بـ"الفرصة"، لتتمكن القاصر من توفير قائمة المنقولات والأجهزة المفروضة على العروس حال زفافها، وأقنعتها أن الأمر لن يتعلق "بشرفها".



اصطحبت "شيماء" صديقتها إلى أحد المنازل، حيث الاجتماع الأول لعناصر تشكيل عصابي يعمل في سرقة الدراجات النارية "توك توك"، يراجع أفراد التشكيل اللمسات الأخيرة لخطتهم وتوزيع الأدوار قبيل الانطلاق لتنفيذ أولى عملياتهم.

4 محاولات ناجحة ظن معها أفراد العصابة أن أمرهم لن ينكشف، لكن المرة الخامسة حملت معها نهاية نشاطهم غير المشروع، إذ وردت معلومات للرائد هاني عماد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أبو النمرس أكدتها التحريات مفادها أن كلا من: "صوفي. ع. ص" 29 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضية سلاح أبيض، المطلوب للتنفيذ عليه في قضيتين (سلاح أبيض) آخرهما بالحبس 3 أشهر وغرامة 200 جنيه، و"محمد. س. ع" 30 عاطل، مطلوب للتنفيذ عليه في قضية بالحبس 6 أشهر، و"رضوان. ر. ع" 23 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتين (ضرب – جريمة أحداث)، و"رجب. ح. ر" 31 سنة، عاطل، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية "توك توك" بالاشتراك مع "فاطمة. ن. ع" 16 سنة، و"شيماء. ط. غ" 21 سنة، المطلوب للتنفيذ عليها في 3 قضايا ممارسة دعارة – تبديد بالسجن 4 سنوات وثلاثة أشهر وأسبوع.



تحريات المباحث أكدت أن الخامسة والسادسة تقومان باستيقاف ضحاياهما بقصد توصيلهما لإحدى المناطق النائية ويكون في انتظارهما باقى المتهمين، ويفتعلون معهم مشاجرة يقوم خلالها أحدهم بإلقاء مادة حارة "شطة" على وجهه، والاستيلاء على الدراجة "توك توك" قيادته متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





بالعرض على اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجه نائبه اللواء محمد الألفي بسرعة ضبط المتهمين في حالة تلبس تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأموريات قادها المقدم حسام بكير وكيل فرقة الجنوب والنقيب أحمد ماهر معاون مباحث أبو النمرس من ضبطهم بأحد الأكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة مماثلة، أرشدوا عن أماكن تصريفهم المسروقات حيث أمكن ضبطها وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتحرر المحضر اللازم، وأمر المستشار أحمد الحريري رئيس نيابة أبو النمرس بحبسهم على ذمة التحقيق.