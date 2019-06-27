جريمة

دهاء ساقطة وحلم قاصر.. قصة سقوط «عصابة الشطة»

علاقة صداقة غريبة الأطوار جمعت فتاة قاصرا لم تتجاوز الـ16 ربيعا وساقطة أقنعت الأولى بالانضمام لتشكيل عصابي لسرقة التوك توك توك لينتهي بهما الحال خلف القضبان
تحرير:محمد الشاملي ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م
توك توك
توك توك
فتاة لم تتعد الـ16 من العمر، قررت السير بعيدا عن الدرب الصحيح، سئمت التعليم وفضلت المكوث في المنزل انتظارا لـ"عدلها" والزواج من العريس المنتظر رغم صغر سنها فهي لم تبلغ سن الرشد بعد، لكن مجالسة رفيقات السوء بددت ذلك الحلم، واقترن اسم الفتاة القاصر بتشكيل عصابي تخصص نشاط عناصره الإجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية "توك توك"، إذ يتخذون مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة مسرحا لنشاطهم الآثم، ظنا أن خطتهم الشيطانية لن تنكشف خباياها إلا أن قوات الشرطة كانت بالمرصاد.
علاقة صداقة غريبة الأطوار نشأت بين "فاطمة" 16 سنة، وصديقتها "شيماء" التي تتمتع بسمعة سيئة بين الأهالي بسبب تورطها في أعمال منافية للآداب، واتهامها بممارسة أعمال الدعارة مع راغبي المتعة الحرام من الرجال مقابل مبلغ مالي. قدم الجيران النصيحة لأسرة الفتاة بضرورة منعها من التواصل مع تلك الساقطة، لا سيما
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إخلاء سبيل مصور فيديو «فتاة الموتوسيكل» بالإسكندرية

قرر المستشار حسام حسن رئيس نيابة الجمرك بالإسكندرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المدعو «م.س» بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامه في واقعة ادعاء إنقاذ فتاة مخدرة ومخطوفة برفقة شخصين على دراجة نارية، وقام بتصويرهم واختلاق قصة غير حقيقة. وكانت النيابة قد واجهت الطرفين، خلال التحقيقات، وأكد علاء محمود، ومروان محمود، شقيقا الفتاة، عدم معرفتهما به، وقالا إنهما فوجئا بانتشار مقطع فيديو لهما مع شقيقتهما، واختلاق قصة كاذبة بمطاردتهم والقبض عليهما بسبب خطفها، بالاستعانة بأمين شرطة، وفور علمهم بالخبر قاما بنشر فيديو نفوا فيه الواقعة.
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بضاعة سلف ومحلات رماد.. حكايات من قلب نار العتبة

تحول شارع العطار بمنطقة العتبة بحاراته المتشعبة المعروفة بسوق الخضار، إلى كوم تراب، بعد أن اشتعلت النيران فيه بأكمله منذ قرابة الخامسة فجر اليوم حتى الساعة العاشرة، ليتمكن رجال الحماية المدنية بالكاد من السيطرة على ألسنة اللهب، بينما ما زال العمل مستمرا حتى الآن فى إخماد النيران تحت الرماد، وتبريد آثار الحريق لمنع تجدده مرة أخرى، بينما يشاهد من تسنى له الدخول وسط المحال التجارية المتفحمة، رؤية أصحابها فى حالة يرثى لها، بين جالس وسط بضاعته المحترقة لا حول له ولا قوة، وبين باكٍ مازال يندب خسارته، وآخر يفتش عن أي شيء سليم لم تطله النيران دون جدوى.
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مباحث التموين تضبط 70 قضية متنوعة في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، حيث أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 70 قضية تموينية تنوعت ما بين 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 13 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 17 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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القبض على 34 مشتبها بهم في حملة بالمنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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كلبش

أنوثة وإجرام.. قصة «مسجلتي خطر» حيرتا مباحث القاهرة

"هند" و"سهيلة" -أسماء مستعارة- شقيقتان تربطهما أواصر الدم والإخوة، بل امتد الأمر إلى عالم الإجرام، إذ بحثتا عن طريقة تنتشلهما من غياهب الفقر وويلاته، وقع اختيارهما على استخدام حيلة شيطانية يغلب عليها المكر والدهاء بل وجبروت سيدتين تجمعتا على حب المال والرغبة الكاملة لعبور مطبات وصعاب الحياة التي تحاصرهما منذ الصغر، إذ نشأتا في بيئة بسيطة لأبوين يعملان على توفير احتياجات الأسرة داخل منزل بالكاد يضمن ملاذا آمنا للقابعين تحت سقفه وبين جدران تشققت بفعل الزمن وعوامل الجو.
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خطة انتهت بكلبش.. ليلة سقوط عصابة لسرقة التوك توك

"على جنب ياسطى" جملة مألوفة لسائق المركبة ذات الثلاث عجلات، تنتبه مسماعه لهوية قائلها فور سماعها إيذانا بوجود "زبون" يبحث عن توصيله إلى مكان ما، تلك المرة كانت الراكبة سيدة تصطحب طفلين يرافقهم شخص طلبوا توصيلهم إلى مدينة الرياض الواقعة في نطاق مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فانطلق قاصدا الوجهة المحددة سلفا لكنه فوجئ بوقوعه فريسة بين أنياب تشكيل عصابي مُنظم يؤدي كل عنصر دوره بقدر كبير من الاحترافية بهدف سرقة دراجته النارية "التوك توك" فكاد يفقد حياته لولا أن أنقذته العناية الإلهية.
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خزنة وسلم وأقدام.. رحلة حل لغز سرقة فيلا ابنة شوبير

طقس حار وأجواء مشمسة في نهار يوم جديد في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، هدوء يسود ديوان قسم شرطة أول أكتوبر مع انخفاض تردد المواطنين على القسم في ظل حالة من الاستقرار الأمني وسط انتشار الدوريات الشرطية ويقظة عناصر الأكمنة الثابتة والمتحركة على حد سواء للتصدي بحزم وقوة لأي محاولة للخروج عن القانون لاسيما العناصر الإجرامية تنفيذا لخطة وزارة الداخلية التي وضعها اللواء محمود توفيق ويتابع تنفيذها على أرض الواقع بمختلف المحافظات بالتواصل المستمر مع مساعديه.
توك-توك

دماء على 3 عجلات.. 72 ساعة جرائم بطولة «توك توك»

مركبة تسير على 3 عجلات كان الهدف المنشود منها التيسير على المواطنين، لا سيما سكان المناطق الشعبية ذات الشوارع والأزقة الضيقة التي لا يتعدى عرض شوارع بعضها المترين، ما يحول دون سير السيارات (الملاكي- الأجرة) بأريحية تامة فانتشرت على نطاق واسع في غضون فترة وجيزة، لكن ذلك التوسع المخيف اقترن بجرائم سرقة بل وقتل، كان القاسم المشترك بينها جميعا هو استخدام الـ"توك توك" في تنفيذها ما بين وسيلة هروب من مسرح الجريمة أو التخلص من الأدوات المستخدمة في ارتكابها وجثامين الضحايا.
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