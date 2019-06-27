فئران تأكل الجثث.. حقيقة ما يحدث في مشرحة بني مزار

المستشفى هُدمت من ثلاث سنوات.. والمشرحة لم يشملها قرار الهدم ومغلقة منذ شهرين بسبب الفئران.. نائب يتقدم بيان عاجل للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لتطويرها وإعادتها للعمل

تحرير:محمد الزهراوي ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

جثة - أرشيفية

حالة من الغضب تسيطر على أهالي مركز بني مزار شمال محافظة المنيا؛ بسبب عدم استكمال بناء المستشفى العام بعد إزالتها قبل ثلاثة أعوام من الآن، مؤكدين أنه فور هدم مبنى المستشفى لإعادة بناءه وتطويرها، تم تخصيص مستشفى الشيخ فضل لتكون بديلا عنها، وعلى الرغم من مرور ما يقرب نحو 3 سنوات على الهدم؛ إلّا أن المبنى الجديد لم يرى النور حتى الآن، وتحولت إلى حفر مملوءة بالمياه، كما صدر قرار من النيابة العامة بغلق مشرحة المستشفى التي لم يشملها قرار الإزالة، بسبب حالة الإهمال التي كانت عليها وتعرض جثث الموتى للخطر بسبب الفئران.

"المستشفى أصبحت حمامات سباحة".. بهذه الجملة انتقد ماهر محمد، أحد أهالي مركز بني مزار، عدم استكمال بناء المستشفى حتى الآن، موضحا أنه قبل ثلاث سنوات من الآن، صدر قرار لإزالة المستشفى للتطوير، وبالفعل وعقب الإزالة، تسلمت إحدى الشركات موقع المستشفى، وعقب مرور شهور قليلة على الاستلام والحفر ظهرت المياه الجوفية