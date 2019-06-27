فئران تأكل الجثث.. حقيقة ما يحدث في مشرحة بني مزار

المستشفى هُدمت من ثلاث سنوات.. والمشرحة لم يشملها قرار الهدم ومغلقة منذ شهرين بسبب الفئران.. نائب يتقدم بيان عاجل للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لتطويرها وإعادتها للعمل
حالة من الغضب تسيطر على أهالي مركز بني مزار شمال محافظة المنيا؛ بسبب عدم استكمال بناء المستشفى العام بعد إزالتها قبل ثلاثة أعوام من الآن، مؤكدين أنه فور هدم مبنى المستشفى لإعادة بناءه وتطويرها، تم تخصيص مستشفى الشيخ فضل لتكون بديلا عنها، وعلى الرغم من مرور ما يقرب نحو 3 سنوات على الهدم؛ إلّا أن المبنى الجديد لم يرى النور حتى الآن، وتحولت إلى حفر مملوءة بالمياه، كما صدر قرار من النيابة العامة بغلق مشرحة المستشفى التي لم يشملها قرار الإزالة، بسبب حالة الإهمال التي كانت عليها وتعرض جثث الموتى للخطر بسبب الفئران.
"المستشفى أصبحت حمامات سباحة".. بهذه الجملة انتقد ماهر محمد، أحد أهالي مركز بني مزار، عدم استكمال بناء المستشفى حتى الآن، موضحا أنه قبل ثلاث سنوات من الآن، صدر قرار لإزالة المستشفى للتطوير، وبالفعل وعقب الإزالة، تسلمت إحدى الشركات موقع المستشفى، وعقب مرور شهور قليلة على الاستلام والحفر ظهرت المياه الجوفية
"المستشفى أصبحت حمامات سباحة".. بهذه الجملة انتقد ماهر محمد، أحد أهالي مركز بني مزار، عدم استكمال بناء المستشفى حتى الآن، موضحا أنه قبل ثلاث سنوات من الآن، صدر قرار لإزالة المستشفى للتطوير، وبالفعل وعقب الإزالة، تسلمت إحدى الشركات موقع المستشفى، وعقب مرور شهور قليلة على الاستلام والحفر ظهرت المياه الجوفية بكثافة؛ ما دعا الشركة إلى ترك موقع العمل بحجة وجود تلك المياه، واستكمال البناء عقب رفع المياه.
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وأضاف محمد الحمبولي، محامي وأحد أهالي مركز بني مزار، أن المستشفى كانت تخدم نحو مليون نسمة هم تعداد سكان المركز، مبررا سبب توقف العمل فيها حتى الآن، هو بسبب تدخل بعض المنتفعين من أصحاب المستشفى الخاصة داخل "بني مزار".
وأوضخ الحمبولي، أنه وبسبب عدم استكمال عمل المستشفى، أصبحت مستشفى الشيخ فضل هي البديل لها، وأصبحت مشرحة مستشفى مركز مغاغة هي البديل لنقل الموتى.
"اللي بتحصله حاجة بيموت قبل ما يوصل"، هكذا أوضح أحمد عمار أحد أهالي بني مزار، المُعاناة التي يتعرض لها الأهالي حال الإصابة أو التعرض لأي حادث يتطلب نقلهم فيها لمستشفى الشيخ فضل "البديلة عن مستشفى بني مزار"، وذلك لطول المسافة التي تفصل بينها وبين مدينة بني مزار والتي تقدر بنحو 20 كيلو متر.
وقال النائب عادل بدوي عضو مجلس النواب عن دائرة بني مزار، إنه بسبب المُعاناة التي كان يواجهها الأهالي في نقل جثث الموتى إلى مشرحة مغاغة العام بسبب غلق مشرحة بني مزار منذ شهرين بسبب الإهمال التي طالها، تقدم ببيان عاجل إلى وزيرة الصحة لمعالجة السلبيات وعمل الصيانة اللازمة للمشرحة لعملها مرة أخرى.
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وأضاف "بدوي"، أنه تقدم ببيان إلى وزير الصحة، جاء فيه "نتشرف أن أحيط سيادتكم بأن مستشفى بني مزار قد تم إزالتها من ثلاثة سنوات ولم يتم البدء العمل فيها حتى تاريخه، وكان هناك مشرحة لحفظ الجثث بها إلا أنها تم إهمالها وقد امتلأت بالقوارض التي كانت تعتدي على جثث الموتى مما أدى إلى صدور قرار من النيابة العامة بإغلاق المشرحة ونقل الجثث إلى مركز مغاغة مما حمل الأهالي المشقة في نقل الجثة إلى مركز آخر.
وأهاب "بدوي" بسرعة التدخل وإعادة صيانة المشرحة وتجهيزها بما يليق باحترام أدمية الموتى والمحافظة على جثامينهم ومراعاة شعور أقاربهم وعدم تعرضهم للمعاناة من الانتقال وراء الجثمان إلى مركز آخر وسط هذه الظروف"
وقالت الدكتور أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه تم تسليم موقع إنشاء المستشفى للشركة المتخصصة وجارٍ العمل فيها، وتم تخصيص أماكن بديلة لتقديم الخدمة الطبية لحين استكمال بناء المستشفى.
وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنها تقدم الخدمة الطبية لأقسام الأطفال والباطنة والحضانات والنساء في مبنى الحروق القديم وتقدم خدمة الغسيل الكلوي بمستشفى الحميات وخدمة الجراحة بمستشفى الشيخ فضل، كما تم تخصيص المكان القديم للعيادات الخارجية.
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