إسرائيل تتهم روسيا بتعطيل إشارات نظام تحديد المواقع

تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

إسرائيل

اتهمت السلطات الإسرائيلية، المسؤولين في روسيا، بتعطيل إشارات نظام تحديد المواقع "جي بي اس" في المجال الجوي الإسرائيلي، بحسب "بي بي سي". وقالت الإذاعة إنها تعتقد أن التدخل ناجم عن تشويش إشارة قمر صناعي يستخدمه الجيش الروسي في سوريا في قاعدة حميميم الجوية. وكانت هيئة المطارات الإسرائيلية قالت إن هناك اضطرابات في المجال الجوي الإسرائيلي منذ حوالي ثلاثة أسابيع، حيث أبلغ الطيارون عن صعوبات في الهبوط حول مطار بن غوريون في تل أبيب. من جانبه، وصف سفير روسيا في إسرائيل هذا الاتهام بأنه أخبار مزيفة، وقال إنه لا يمكن أخذ هذه التقارير على محمل الجد.

يذكر أن موسكو كانت مسؤولة في الماضي عن حوادث مماثلة في النرويج وفنلندا.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن روسيا هي المتسببة في التشويش على أنظمة الملاحة الخاصة بالطائرات المدنية.وصرح مسؤول في قطاع الملاحة المدنية الإسرائيلية: "كنا نعتقد في البدء أن (الأعطال) وقعت في منطقة مطار بن غوريون حصراً، لكن اتضح