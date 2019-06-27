غدا.. نشاط مكثف للسيسي في قمة مجموعة العشرين

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الجمعة، في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية على مدى يومين. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في تصريحات، اليوم الخميس، للوفد الصحفي المصري، إن السيسي سيشارك قبل انطلاق القمة في قمة صينية إفريقية مصغرة يشارك فيها أيضا الرئيس الصيني ورؤساء جنوب إفريقيا والسنغال والأمين العام للأمم المتحدة، كما يشارك في جلسة عمل حول الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمارات.

وأيضا يشارك السيسي في جلسة عمل حول الابتكار والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهو الموضوع الذي توليه مصر أهمية كبرى، في ظل الجهود التي تقوم بها فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والحكومة الإليكترونية، وجهود نقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة لتطوير عملها على أسس سليمة.وأوضح متحدث الرئاسة أن السيسي سيعقد