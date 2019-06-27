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غدا.. نشاط مكثف للسيسي في قمة مجموعة العشرين

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الجمعة، في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية على مدى يومين. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في تصريحات، اليوم الخميس، للوفد الصحفي المصري، إن السيسي سيشارك قبل انطلاق القمة في قمة صينية إفريقية مصغرة يشارك فيها أيضا الرئيس الصيني ورؤساء جنوب إفريقيا والسنغال والأمين العام للأمم المتحدة، كما يشارك في جلسة عمل حول الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمارات.
وأيضا يشارك السيسي في جلسة عمل حول الابتكار والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهو الموضوع الذي توليه مصر أهمية كبرى، في ظل الجهود التي تقوم بها فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والحكومة الإليكترونية، وجهود نقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة لتطوير عملها على أسس سليمة.وأوضح متحدث الرئاسة أن السيسي سيعقد
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مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

«قانون التأمينات والمعاشات».. 6 قرارات للوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدة قوانين ومشروعات قوانين، ومن أهمها: مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وذلك بما يضمن استيداء مستحقات الدولة، وجاء من بين التعديلات النص، على أن يكون توقيع الحجز الإداري فور تمام إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيهًا بالأداء وإنذارًا بالحجز، وذلك في حضور أحد مأموري الضبط القضائي.
جثة (4)

فئران تأكل الجثث.. حقيقة ما يحدث في مشرحة بني مزار

حالة من الغضب تسيطر على أهالي مركز بني مزار شمال محافظة المنيا؛ بسبب عدم استكمال بناء المستشفى العام بعد إزالتها قبل ثلاثة أعوام من الآن، مؤكدين أنه فور هدم مبنى المستشفى لإعادة بناءه وتطويرها، تم تخصيص مستشفى الشيخ فضل لتكون بديلا عنها، وعلى الرغم من مرور ما يقرب نحو 3 سنوات على الهدم؛ إلّا أن المبنى الجديد لم يرى النور حتى الآن، وتحولت إلى حفر مملوءة بالمياه، كما صدر قرار من النيابة العامة بغلق مشرحة المستشفى التي لم يشملها قرار الإزالة، بسبب حالة الإهمال التي كانت عليها وتعرض جثث الموتى للخطر بسبب الفئران.
تفجير-تونس-

مصر تدين التفجيرين الانتحاريين في تونس

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن إدانتها بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا عددا من الأهداف الأمنية بالعاصمة التونسية، اليوم الخميس، ما أسفر عن وقوع قتيل وعدد من الجرحى بين قوات الأمن التونسية والمواطنين. وقدم البيان خالص التعازي لذوي الضحية، وعبّر عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء لمصابي الحادثين الغاشمين، مجددا تأكيد مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يصل-اليابان (3)

السيسي يدعو رئيس وزراء اليابان لافتتاح المتحف الكبير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي لزيارة مصر في أقرب فرصة، وكذلك التطلع لمشاركته العام القادم في افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين، جاء ذلك خلال جلسة مباحثات قمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي". وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن رئيس وزراء اليابان أكد أن بلاده تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيد التعاون الثنائي والتشاور السياسي، لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.
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الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يصل-اليابان (3)

السيسي يدعو رئيس وزراء اليابان لافتتاح المتحف الكبير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي لزيارة مصر في أقرب فرصة، وكذلك التطلع لمشاركته العام القادم في افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين، جاء ذلك خلال جلسة مباحثات قمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي". وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن رئيس وزراء اليابان أكد أن بلاده تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيد التعاون الثنائي والتشاور السياسي، لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.
الرئيس-عبد-الفتاح السيسي-ورئيس وزراء-اليابان-شينزو آبي

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الخميس، بمدينة أوساكا مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بحضور وفدي البلدين. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس وزراء اليابان رحب بالسيسي في زيارته الثانية لليابان، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة، خاصة فيما يتعلق بالتعاون التنموي المشترك، مؤكدا أن اليابان تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيدي التعاون الثنائي والتشاور السياسي، وذلك لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الاوسط.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يصل-اليابان (2)

السيسي يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مباحثات، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ غدا الجمعة بمدينة أوساكا اليابانية. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الآخذة في التنامي خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق السياسي المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ووصل السيسي، في وقت سابق اليوم، إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.
السيسي-يوقع

قرار جمهوري بتعيين محمد أمين نصر مستشارا للرئيس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين ابراهيم عبد النبي نصر مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون المالية، لمدة عام، اعتبارا من 14 يونيو 2019، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الخميس. ومن ناحية أخرى، صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في وقت سابق اليوم، بأن السيسي وصل إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في مدينة أوساكا.
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