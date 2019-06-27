البورصة تربح 5.5 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب

تحرير:أمل نبيل ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الخميس، على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.5 مليار جنيه، مدعوما بمشتريات الأجانب. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي"إيجي اكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 14100.74 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 603.56 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1540.64 نقطة. وارتفع إجمالي التداولات على الأسهم إلى 2.05 مليار جنيه، بعد التداول على 302.77 ألف سهم عبر تنفيذ 24.9 ألف عملية منفذة.

ومالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 835.35 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيع 728.52 مليون جنيه و106.83 مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعا جاء سهم "الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية" على قائمة الأسهم المرتفعة، تلاه سهم مستشفى النزهة الدولي، ثم سهم إم.إم