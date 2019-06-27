إخلاء سبيل مصور فيديو «فتاة الموتوسيكل» بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

الفتاة وشقيقيها

قرر المستشار حسام حسن رئيس نيابة الجمرك بالإسكندرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المدعو «م.س» بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامه في واقعة ادعاء إنقاذ فتاة مخدرة ومخطوفة برفقة شخصين على دراجة نارية، وقام بتصويرهم واختلاق قصة غير حقيقة. وكانت النيابة قد واجهت الطرفين، خلال التحقيقات، وأكد علاء محمود، ومروان محمود، شقيقا الفتاة، عدم معرفتهما به، وقالا إنهما فوجئا بانتشار مقطع فيديو لهما مع شقيقتهما، واختلاق قصة كاذبة بمطاردتهم والقبض عليهما بسبب خطفها، بالاستعانة بأمين شرطة، وفور علمهم بالخبر قاما بنشر فيديو نفوا فيه الواقعة.

وقال ملتقط الفيديو «م.س» في التحقيقات، إنه لاحظ ركوب فتاة وسط شابين فى حالة غير سوية، فقام بالتقاط الفيديو ونشره على موقع «فيسبوك»، وأخطر أمين شرطة كان يقف بدراجة نارية فى آخر نفق قناة السويس بمحرم بك، لكنه فوجئ بصفحة على «فيسبوك» من الزقازيق وقد كتبت أنه أنقذ فتاة