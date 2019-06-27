بعد تدهور صحة السبسي.. كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة التونسية

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

السبسي

نوهت قناة "العربية الحدث"، في خبر عاجل، عن كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة التونسية بعد قليل، من قصر قرطاج، مشيرة إلى أن الأنباء تؤكد أن الكلمة ستتمحور حول الوضع الصحي لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بعد أن أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، نقله إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة، وذلك في ظل تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة السبسي.. وتتزامن هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخرين بينهم 3 مدنيين.

وأغلق الأمن الرئاسي، الطريق المؤدي إلى قصر الرئاسة بالعاصمة، وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المعلوت الأولية تشير إلى أن التفجيرين وراءهما رجل وامرأة، موضحة أن التفجير الأول الذي وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول واستهدف دورية أمنية نفذته امرأة. ونجم الانفجار الثاني، عن تفجير رجل على دراجة هوائية