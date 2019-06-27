طرق غير ممهدة.. معاناة يعيشها كبار السن وذوو الإعاقة

يعانى كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة من الطرق غير الممهدة فى العديد من الأحياء بمختلف المحافظات، وهو ما يشكل لهم صعوبة كبيرة أثناء الحركة فى الشوارع
مشكلات يومية تصل إلى المسئولين بالأحياء فى مختلف المحافظات، تطالب بضرورة إصلاح الطرق حتى لا يتعرض المواطنون إلى أى نوع من أنواع الخطر، فهناك شوارع غير صالحة للسيارات وغير صالحة للسير أيضا، ولكن فى الوقت الذى يتمكن البعض من تخطى هذه المشكلة والتعامل معها فى حال عدم الاستجابة، هناك من لا يستطيع التعامل معها وتشكل له صعوبة بالغة، مثل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فالطرق فى العديد من الشوارع تشكل لهم معاناة كبيرة أثناء التجول فى الشوارع سواء على الأقدام أو بالكراسى المتحركة، وهو ما يستوجب مراعاة التسهيل عليهم عند التخطيط للطرق والأرصفة.
متحدو الإعاقة
سناء حمودة والدة شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، قالت لـ"التحرير"، إن ابنها يعانى كثيرا أثناء التحرك فى شوارع القاهرة، لأنه يجلس على كرسى متحرك، فالأرصفة مرتفعة، وغير ممهدة لمرور الكراسى المتحركة بسهولة، وأحيانا تلجأ إلى المواطنين فى الشارع لمساعدتها فى حمل ابنها لعبور الأرصفة، وهو ما يشكل
متحدو الإعاقة
سناء حمودة والدة شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، قالت لـ"التحرير"، إن ابنها يعانى كثيرا أثناء التحرك فى شوارع القاهرة، لأنه يجلس على كرسى متحرك، فالأرصفة مرتفعة، وغير ممهدة لمرور الكراسى المتحركة بسهولة، وأحيانا تلجأ إلى المواطنين فى الشارع لمساعدتها فى حمل ابنها لعبور الأرصفة، وهو ما يشكل لها نوعا من الإحراج عند طلب المساعدة.
وأضافت حمودة أنه لابد من مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة عند تصميم الطرق ليس فقط فى الشوارع وإنما أيضا فى كافة المؤسسات والأندية، لأنه من حق ذوى الاحتياجات الخاصة التحرك فى الشوارع بسهولة دون مواجهة صعوبات.
ومن جانبها قالت زينب محمد إن ابنتها كفيفة، وكثيرا ما تعرضت للإصابات بسبب الحفر المنتشرة فى الطرق، وهو ما يجعلها أحيانا ترفض النزول إلى الشارع، بالإضافة إلى أن الأرصفة غير منتظمة فى بعض الشوارع، مطالبة المسئولين عن المحليات مراعاة أن هناك أشخاصا يواجهون صعوبات بالغة أثناء السير فى الشوارع، ويحتاجون إلى المساعدة.
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كبار السن
عبدالحميد إبراهيم أحد كبار السن من سكان محافظة الجيزة قال لـ"التحرير"، إنه يعانى من العديد من الأمراض منها ما يخص القدمين، إلى جانب الشيخوخة، وهو ما يجعله يعانى أثناء المشى فى الشارع؛ لأن الأرصفة مرتفعة، وهو ما يدفع لطلب المساعدة من الشباب للاتكاء عليهم أثناء صعود الأرصفة.
وأضاف إبراهيم أن كبارى المشاة لابد أن يكون بها سلالم متحركة مراعاة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فالبعض يفضل المرور من الطرق السريعة بدلا من صعود السلالم المرتفعة، وهو ما قد يعرض حياتهم للخطر، مطالبا رؤساء الأحياء بالتسهيل على كبار السن من خلال تمهيد الطرق لهم، موضحا أن الصعوبات لا تواجه كبار السن فى الشوارع فقط بل فى الأندية وبعض المؤسسات.
سمير حسنى أحد كبار السن قال لـ"التحرير"، إنه أصبح كارها النزول للشارع بسبب الطرق والأرصفة والبالوعات المنخفضة عن الأرض والبالوعات المكشوفة والحفر، والارتفاعات والانخفاضات، وعدم وجود طرق مستوية فى وسط الأرصفة، موضحا أنه لا يستطيع الوقوف على قدميه ويستخدم الكرسى المتحرك، وهو ما يجعله يعانى من صعوبة السير فى طرق غير ممهدة للكراسى المتحركة.
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خبير محليات: الطرق فى مصر غير ممهدة
الدكتور حسن الخيمى الخبير بالإدارة المحلية قال لـ"التحرير"، إن الطرق فى مصر غير ممهدة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن فى مصر، عكس ما تحرص عليه الدول الأخرى لتذليل الصعوبات أمامهم.
وأوضح الخيمى أنه لابد من الانتباه إلى ضرورة أن يكون هناك منحدرات على الأرصفة لمرو الكراسى المتحركة، وسهولة صعود ونزول كبار السن من غير القادرين على الحركة، لافتا إلى أن الطرق غير ممهدة للسيارات وحركة الأطفال والشباب أيضا، فغالبية الشوارع مليئة بالحفر والبالوعات المكشوفة، والتى تسببت فى وفاة أطفال سقطوا بها فى مختلف المحافظات.
وطالب الخيمى المسئولين في المحليات بضرورة متابعة الطرق، والعمل على تسهيل المصاعب التى تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
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