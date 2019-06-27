طرق غير ممهدة.. معاناة يعيشها كبار السن وذوو الإعاقة

يعانى كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة من الطرق غير الممهدة فى العديد من الأحياء بمختلف المحافظات، وهو ما يشكل لهم صعوبة كبيرة أثناء الحركة فى الشوارع

تحرير:هالة صقر ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م

كبار السن

مشكلات يومية تصل إلى المسئولين بالأحياء فى مختلف المحافظات، تطالب بضرورة إصلاح الطرق حتى لا يتعرض المواطنون إلى أى نوع من أنواع الخطر، فهناك شوارع غير صالحة للسيارات وغير صالحة للسير أيضا، ولكن فى الوقت الذى يتمكن البعض من تخطى هذه المشكلة والتعامل معها فى حال عدم الاستجابة، هناك من لا يستطيع التعامل معها وتشكل له صعوبة بالغة، مثل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فالطرق فى العديد من الشوارع تشكل لهم معاناة كبيرة أثناء التجول فى الشوارع سواء على الأقدام أو بالكراسى المتحركة، وهو ما يستوجب مراعاة التسهيل عليهم عند التخطيط للطرق والأرصفة.

متحدو الإعاقة سناء حمودة والدة شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، قالت لـ"التحرير"، إن ابنها يعانى كثيرا أثناء التحرك فى شوارع القاهرة، لأنه يجلس على كرسى متحرك، فالأرصفة مرتفعة، وغير ممهدة لمرور الكراسى المتحركة بسهولة، وأحيانا تلجأ إلى المواطنين فى الشارع لمساعدتها فى حمل ابنها لعبور الأرصفة، وهو ما يشكل