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مأمون الشناوي|شاعر أم كلثوم الذي كتب أهم أغاني عدوية

بدايةً من تعاونه مع محمد عبد الوهاب، انطلق قطار إبداع الشاعر الغنائي الكبير مأمون الشناوي الذي أبدع في جميع الأنواع الغنائية العاطفية والوطنية، وصولا لمحطة عدوية الشعبية
تحرير:كريم محجوب ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م
"ودارت الأيام ومرت الأيام ما بين بعاد وخصام، وقابلته، نسيت إني خاصمته، ونسيت الليل اللي سهرته، وسامحت عذاب قلبي وحيرته، معرفش إزاي أنا كلمته، مقدرش على بعد حبيبي، أنا ليا مين أنا ليا مين إلا حبيبي". تلك الكلمات مقطع من خالدة سيدة الغناء العربي أم كلثوم "دارت الأيام"، لمؤلفها الشاعر القدير الراحل مأمون الشناوي، الذي تحل علينا اليوم ذكرى وفاته، إذ رحل عن عالمنا في 27 يونيو عام 1994 عن عمر يناهز 80 عامًا. خرج مأمون الشناوي من عائلة تهوى الشعر والكتابة، فشقيقه هو الشاعر كامل الشناوي، واستطاع من تلك النشأة أن يوجد لنفسه مكانة خاصة به.
كان مأمون الشناوي يتحدى نفسه في كل أغنية يقدمها، واستطاع بكلماته أن يأسر قلوب كبار المطربين، كل في مجاله، فنجد أنه أبدع مع أم كلثوم، وتميز مع عبد الحليم وفريد الأطرش، وتفوق مع محمد عبد الوهاب، وفاجأ الجميع مع أحمد عدوية، فكان بمنزلة موسوعة متكاملة، وبكل أريحية تصل كلماته إلى قلوب المستمعين وتستقر. كوكب
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عبد-الحليم-حافظ

موسوعة أغاني عبد الحليم.. التاريخ الغنائي للعندليب

من عمر ثماني سنوات، وهو يستمع لأغاني عبدالحليم حافظ التي يسجلها والده، وبدأ إعجابه بالعندليب وتعلقه بفنه مع أغنية "قارئة الفنجان"، وازداد هذا التعلق مع أغنية "حبيبها" وأغنية "فاتت جنبنا" حتى أصبح العندليب الأسمر مطربه المفضل وبمعنى آخر الأوحد، إنه الباحث عمرو فتحي صاحب كتاب "موسوعة أغاني عبدالحليم حافظ" الصادر عن دار الكرمة، حيث قضى ست سنوات كاملة من أجل توثيق وحفظ وتدقيق التراث الفني للعندليب، ليقدم للجمهور أول موسوعة مفصلة، تحتوي على نحو 300 أغنية، قدمها الفنان الراحل على مدار مسيرته الفنية، وفي تلك الموسوعة تتعرف على حكاية كل أغنية.
بشير-السباعى

«القومي للترجمة» يصدر آخر أعمال الراحل بشير السباعي

أصدر المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور أنور المغيث، اليوم الثلاثاء، نسخة مترجمة من كتاب "الأزمات الشرقية.. المسألة الشرقية واللعبة الكبرى 1768- 1914" للمؤرخ الفرنسي هنري لورنس، والكتاب آخر من ترجمه بشير السباعي. تدور أحداث الكتاب في أوائل القرن الواحد والعشرين، إذ بدأت حالة هائلة من عدم الاستقرار تجتاح منطقة الشرق الأوسط، وكانت الشرارة في عام 2003 بغزو العراق، ثم وصلت إلى ذروتها منذ بداية عام 2011، بانطلاق ثورات الربيع العربي. هنرى لورنس له عدد كبير من الأعمال المؤرخة لحقب مهمة في التاريخ العربي والإسلامي.
جورج-أوريل

أيام بورما.. هكذا واجه «أورويل» الاستعمار البريطاني

في مثل هذا اليوم، 25 يونيو عام 1903، ولد جورج أورويل لعائلة بريطانية في مقاطعة "موتي هاري" في بنغال الهند، حيث كانت الهند تحت الاحتلال البريطاني، ومنها ذهب إلى إنجلترا ليقضي سنواته الدراسية الأولى، وهي الفترة التي كونت لديه شعور الكره نحو النظام الطبقي الحاكم بسبب الإحساس بعدم المساواة، حيث كان يعاني في المدرسة من تهكم واضطهاد زملائه لكونه من أسرة متواضعة، وتوطد هذا الشعور لديه حينما غادر ليعمل في صفوف البوليس البريطاني في الهند، وأيقن أنهم مستعمرون غير مرغوب فيهم على عكس ما يشاع، وأنهم ناهبون لثروات تلك البلاد.
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حكيم-في-الاستاد (1.) (4)

شاهد.. حكيم يقود التشجيع في مدرجات استاد القاهرة

نشر الفنان حكيم، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل "انستجرام" من داخل استاد القاهرة، الذي يستضيف حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، والمباراة الأولى في البطولة، والتي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي. وظهر "حكيم" في الفيديو وهو يلوح بيده إلى الجمهور الذي ملأ جنبات المدرج، ومع حركاته ترتفع صيحات التشجيع، لينجح الفنان الذي اختير لتمثيل مصر في حفل الافتتاح، في إشعال حماس الجمهور، الذي يأمل في بداية قوية لمنتخب الفراعنة.
الموسيقار-محمد-عبد-الوهاب

ابنة عبدالوهاب: والدي تعاون مع أم كلثوم بأوامر عليا

قالت عصمت عبد الوهاب، ابنة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، إن والدها كان يعاني "الوسواس القهري"، موضحةً خلال حوارها مع برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء الاثنين، أن والدها كان يخشى الإصابة بأي أمراض خصوصًا مرض "الإنفلونزا"، متابعة: "لو حد من الأبناء أو الأسرة أو الأصدقاء أُصيب بالبرد كان يخاف على نفسه ولا يُسلم عليه، وكان بيطمئن علينا بالتليفون، كان عنده هوس المحافظة على صحته، وكان لا يعانى سوى من مشكلات بسيطة في الأمعاء، لكنها لم تحتاج إلى كل هذا الحذر".
فريد-الأطرش

سوريون نوروا الفن المصري.. شمس «فريد وأسمهان» ساطعة

ردود فعل واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تفاعلًا مع هاشتاج يحمل اسم "السوريين منورين مصر"، حيث أكد المدونون عبر الهاشتاج أن مصر تعتبر بلد السوريين الثاني، وأنهم يرحبون بكل سوري على أرض مصر، وشارك في هذه الحملة الكثير من مشاهير الفن، وبينهم محمد هنيدي الذي كتب عبر "تويتر": "كنا دولة واحدة من قبل ومهما حصل هنفضل برضو دولة واحدة"، كما كتبت كندة علوش: "السوريين منورين مصر هاشتاج جميل وكله محبة، موجة حب جماعية عفوية.. وأنا مني ‎المصريين منورين الدنيا"، وغيرهم ممن تفاعلوا مع الهاشتاج.
فرقة-وسط-البلد

«وسط البلد» تحيي المهرجان الصيفي بالأوبرا بـ25 جنيها

تحيي فرقة الأندرجراوند الشهيرة "وسط البلد"، حفلًا موسيقيا غنائيا، في الثامنة من مساء يوم السبت القادم الموافق 15 من شهر يونيو الجاري، وذلك في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تقيمه الدار. وفي الحفل ستقدم الفرقة عددًا من أشهر أغانيها التي يفضلها الجمهور ومنهم: "أنتيكا في بيتها، يا يبو جلابية، عم مينا، حب نفسك، شمس النهار، سجايري فرط، روبابيكيا، ومجنون، وزي السكر، وشاشة التليفون، وبنطلوني الجينز، والليل اللي مالوش آخر، ومانيكان، وشوش تجاعيد" .
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