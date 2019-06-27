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خبراء يوضحون مكاسب مصر من قمة العشرين

النائب محمد بدراوي: فرصة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وإدخال أنماط جديدة صناعية وتكنولوجية.. الباحث حسين سليمان: نمثل مصالح القارة الإفريقة وسط النزاع التجاري
تحرير:بيتر مجدي ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
قمة العشرين
قمة العشرين
وسط صراع تجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تأتي قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا باليابان، لتكون الحدث الأبرز الذي تهتم به أغلب وسائل الإعلام العالمية، في ظل الخلافات التي وقعت بين الدولتين مؤخرا، وتناقش القمة الصراع التجاري وقضايا المناخ والإرهاب، ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه القمة ممثلا للقارة الإفريقية بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي وممثلا -كذلك- لمصر، ومن خلال المشاركة سيتحدث عن مصالح دول القارة التي تعد أهم منجم للمواد الخام.
ومجموعة العشرين هي منتدى تأسس سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينيات، ويمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم، وأيضا يمثل أكثر من 90% من الناتج العالمي الخام، (وهو مجموع الناتج المحلي الخام لجميع بلدان العالم). تهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة مهمة بغية نقاش قضايا أساسية
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«التعليم» تعلن موعد إصدار بطاقة «طلاب أولى ثانوي»

رغم تأكيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إصدار كارت الألوان أو ما يسمى ببطاقة الألوان بنتيجة طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الخميس، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاطلاع الطالب على مستواه في كل مادة امتحانية، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تراجعت عن إعلان الرابط على موقعها الإفلكتروني بالبطاقة التعريفية للطلاب مساء اليوم، إذ أعلنت في بيان رسمي صادر عنها، أنه سيتم إصدار بطاقة الطالب الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت المقبل.
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«التعليم» تُمد فترة التقديم للقبول بمدارس المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة التقديم للقبول في مدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا STEM في محافظات (الجيزة - القاهرة – الإسكندرية – كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – أسيوط – الأقصر – المنوفية – الغربية – العبور – الشرقية – قنا – بني سويف)، حتى يوم 1 يوليو 2019. وكانت وزارة التعليم أعلنت فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، يوم 18 يونيو 2019. وتقرر أن يتم إجراء الاختبارات للطلبة التي تريد الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، يومي 24 و25 يوليو 2019.
الدعم-النفسى-لمرضى-السرطان

«سرطان الثدي».. المرض اللعين الأشد فتكا بالنساء

أصبح مرض سرطان الثدي الخطر الأول الذي يحاصر الملايين من السيدات في مختلف أنحاء العالم، بل وصل الأمر لحد أن اعتبرته الكثير من منظمات الصحة العالمية ومراكز البحوث الطبية المرض الأشد فتكا بالنساء، وهو ما جعل بعض دول العالم تترقب نتائج الحملة القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل السريع لإجراء عمليات الكشف المبكر لذلك المرض اللعين، للقضاء عليه بعد نجاح مبادرة "100 مليون صحة". ويعتبر سرطان الثدي نوعا من أخطر أنواع السرطانات الذي يصيب الثدي، وهو يصيب النساء والرجال ولكن نسبة الإصابة عند النساء أكثر من الرجال.
كبار السن

طرق غير ممهدة.. معاناة يعيشها كبار السن وذوو الإعاقة

مشكلات يومية تصل إلى المسئولين بالأحياء فى مختلف المحافظات، تطالب بضرورة إصلاح الطرق حتى لا يتعرض المواطنون إلى أى نوع من أنواع الخطر، فهناك شوارع غير صالحة للسيارات وغير صالحة للسير أيضا، ولكن فى الوقت الذى يتمكن البعض من تخطى هذه المشكلة والتعامل معها فى حال عدم الاستجابة، هناك من لا يستطيع التعامل معها وتشكل له صعوبة بالغة، مثل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فالطرق فى العديد من الشوارع تشكل لهم معاناة كبيرة أثناء التجول فى الشوارع سواء على الأقدام أو بالكراسى المتحركة، وهو ما يستوجب مراعاة التسهيل عليهم عند التخطيط للطرق والأرصفة.
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غدا.. نشاط مكثف للسيسي في قمة مجموعة العشرين

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الجمعة، في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية على مدى يومين. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في تصريحات، اليوم الخميس، للوفد الصحفي المصري، إن السيسي سيشارك قبل انطلاق القمة في قمة صينية إفريقية مصغرة يشارك فيها أيضا الرئيس الصيني ورؤساء جنوب إفريقيا والسنغال والأمين العام للأمم المتحدة، كما يشارك في جلسة عمل حول الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمارات.
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تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الخميس، بمدينة أوساكا مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بحضور وفدي البلدين. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس وزراء اليابان رحب بالسيسي في زيارته الثانية لليابان، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة، خاصة فيما يتعلق بالتعاون التنموي المشترك، مؤكدا أن اليابان تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيدي التعاون الثنائي والتشاور السياسي، وذلك لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الاوسط.
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أول تعليق مصري على استهداف ناقلتي نفط بخليج عمان

صرح المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما أوردته بعض التقارير من أنباء عن تعرض ناقلتيّ نفط في خليج عُمان، صباح اليوم، الخميس لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين. وأكد متحدث وزارة الخارجية على أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسئولية عن الحادث. وفي هذا الصدد، شدّد المتحدث على إدانة مصر لأية أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من خطة تطوير السكة الحديد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الاجتماع تناول عرضًا لجهود الحكومة في تطوير شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، كما تناول أيضًا خطوط مترو الأنفاق، فضلاً عن موقف مشروعات الموانئ الجافة والبرية على مستوى الجمهورية.
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