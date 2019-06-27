خبراء يوضحون مكاسب مصر من قمة العشرين

النائب محمد بدراوي: فرصة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وإدخال أنماط جديدة صناعية وتكنولوجية.. الباحث حسين سليمان: نمثل مصالح القارة الإفريقة وسط النزاع التجاري

تحرير:بيتر مجدي ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

وسط صراع تجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تأتي قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا باليابان، لتكون الحدث الأبرز الذي تهتم به أغلب وسائل الإعلام العالمية، في ظل الخلافات التي وقعت بين الدولتين مؤخرا، وتناقش القمة الصراع التجاري وقضايا المناخ والإرهاب، ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه القمة ممثلا للقارة الإفريقية بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي وممثلا -كذلك- لمصر، ومن خلال المشاركة سيتحدث عن مصالح دول القارة التي تعد أهم منجم للمواد الخام.

ومجموعة العشرين هي منتدى تأسس سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينيات، ويمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم، وأيضا يمثل أكثر من 90% من الناتج العالمي الخام، (وهو مجموع الناتج المحلي الخام لجميع بلدان العالم). تهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة مهمة بغية نقاش قضايا أساسية

ومجموعة العشرين هي منتدى تأسس سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينيات، ويمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم، وأيضا يمثل أكثر من 90% من الناتج العالمي الخام، (وهو مجموع الناتج المحلي الخام لجميع بلدان العالم).

تهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة مهمة بغية نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي، وتعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة.

تستقبل مجموعة العشرين في اجتماعاتها مؤسسات، بريتون وودز، الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، رئيس البنك الدولي، واللجنة النقدية والمالية الدولية، ولجنة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وينتمي أعضاء البلدان إلى مجموعة الثمانية و11 دولة من الاقتصادات الناشئة والاتحاد الأوروبي العضو العشرين فيها.

تمثيل مصالح إفريقيا

«وجود الرئيس السيسي بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، ويقع عليه عبء ومسؤولية تمثيل المصالح الإفريقية وأيضا المصرية»، هكذا أوضح الباحث الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، حسين سليمان لـ«التحرير»، طبيعة مشاركة الرئيس في قمة العشرين.

ويرى سليمان أن قضية النزاعات التجارية، هي القضية الأبرز في أعمال تلك القمة، وأن هناك مسؤولية لدى الرئيس لإيضاح المصالح الإفريقية، نقل وجهة نظر القارة بشان النزاع التجاري الدائر حاليا، بحيث لا يؤثر على الدول النامية والدول الإفريقية جنوب الصحراء، والتأكيد على حماية الدول الأفقر من تداعيات النزاعات الاقتصادية، التي من تبعاتها تباطؤ النمو العالمي وتأثر حركة التجارة.

الاقتصاد المصري

«جزء مرتبط بكونه رئيس مصر، فإنه يمثل مصالح الاقتصاد المصري»، يوضح الباحث حسين سليمان، ويضيف أن هذه القمة تسمح ببعض الفرص من اللقاءات الثنائية للرئيس السيسي مع دول أخرى مهمة ومحورية مثل اليابان والصين والهند وأمريكا، لبحث فرص التعاون لتعويض مصر بسبب النزاعات التجارية الدائرة، لافتا إلى أن مصر دول محايدة في هذا الصراع ويمكن أن تبدل بدائل للجميع في إنتاج السلع وتقديم الخدمات، باعتبارها محطة مهمة للاستثمارات.

أزمة النزاع التجاري

يرى الباحث حسين سليمان أنه بالمنطق الاقتصادي فالجميع خسران من وجود النزاع، إلا أن الحسابات الاقتصادية ليست الوحيدة التي تحسم مثل تلك الأمور، لافتا إلى أن هناك حسابات داخلية في السياسة الأمريكية، باعتبار النزاع ورقة في الانتخابات الرئاسية التي اقتربت، موضحا أن هذا يهدد بتصعيد الحرب التجارية كورقة لجذب الناخبين.

جذب استثمارات أجنبية مباشرة

«أهم نقطة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، هكذا بدا النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لـ«التحرير»، مؤكدا أنها ستظل النقطة الأساسية و«كل سعينا الخارجي هو جذبها»، ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة مازالت دون مستوى 9 مليارات دولار، وأنه «نحتاج أن تصل إلى 20 مليار دولار في كل المجالات».

بدراوي أوضح أن مصر هيأت البيئة من أجل الاستثمار سواء بشبكة كبيرة لإنتاج الكهرباء والطاقة أو بناء الطرق»، لافتا إلى أن زيارة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لألمانيا مؤخرا، وعقد اتفاقات مع أهم الشركات هناك، هي خطوة موفقة «ونتمنى أن نتعامل مع كل الدول في رفع معدل الاستثمار».

تنويع الاستثمارات

النائب محمد بدراوي أوضح أن معظم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز والبترول، مضيفا أنه «نحتاج لاستثمارات في المجالات الصناعية والتنكولوجية»، وأن إضافة أنماط جديدة للاستثمار هي أهم نقطة.

وأوضح أن الزيارة تمثل على المستوى السياسي أمرا مهما في التعامل مع الدول الكبرى.