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مستشار السبسي ينفي وفاته: حالته حرجة جدا

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م
السبسي
السبسي
قال مستشار الرئيس التونسي، إن الحالة الصحية للرئيس الباجي قائد السبسي "حرجة جدا" لكنه ما زال على قيد الحياة، يأتي ذلك بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية، تفيد بوفاة السبسي، بالتزامن مع إعلان الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، نقل الرئيس إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخرين بينهم 3 مدنيين.
وأغلق الأمن الرئاسي، الطريق المؤدي إلى قصر الرئاسة بالعاصمة، وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المعلوت الأولية تشير إلى أن التفجيرين وراءهما رجل وامرأة، موضحة أن التفجير الأول الذي وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول واستهدف دورية أمنية نفذته امرأة. ونجم الانفجار الثاني، عن تفجير رجل على دراجة هوائية
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إجراءات أمنية مشددة بمطار قرطاج في تونس

ذكرت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، أن مطار قرطاج في تونس، يشهد إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع إعلان مستشار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، أن حالة الأخير "حرجة جدا"، نافيا الشائعات التي ترددت عن وفاته، فيما أشارت مصادر تونسية إلى أن رئيس البرلمان، دعى إلى عقد اجتماع طارئ، بعد نقل الرئيس الباجي قائد السبسي، اليوم، إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس. .. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخرين بينهم 3 مدنيين.
السبسي

مصادر تونسية: رئيس البرلمان يدعو لاجتماع طارئ

نقلت فضائية سكاي نيوز، في خبر عاجل، عن مصادر تونسية -لم تسمها- إن رئيس البرلمان دعى إلى عقد اجتماع طارئ، بعد نقل الرئيس الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس، وتردد أنباء واسعة عن وفاته، قبل أن ينفيها تماما مستشار الرئيس التونسي، مؤكدا أن حالته الصحية حرجة، لكنه ما زال على قيد الحياة.. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخرين بينهم 3 مدنيين.
السبسي

بعد تدهور صحة السبسي.. كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة التونسية

نوهت قناة "العربية الحدث"، في خبر عاجل، عن كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة التونسية بعد قليل، من قصر قرطاج، مشيرة إلى أن الأنباء تؤكد أن الكلمة ستتمحور حول الوضع الصحي لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بعد أن أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، نقله إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة، وذلك في ظل تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة السبسي.. وتتزامن هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخرين بينهم 3 مدنيين.
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نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى أثر أزمة صحية حادة

أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، نقل الرئيس الباجي قايد السبسي، إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة، يأتي هذا بالتزامن مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخريين بينهم 3 مدنيين، وأغلق الأمن الرئاسي، الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي بالعاصمة، وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المعلوت الأولية تشير إلى أن التفجيرين ورائهما رجل وامرأة، موضحة أن التفجير الأول الذي وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول واستهدف دورية أمنية نفذته امرأة.
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السبسي

بعد تدهور صحة السبسي.. كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة التونسية

نوهت قناة "العربية الحدث"، في خبر عاجل، عن كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة التونسية بعد قليل، من قصر قرطاج، مشيرة إلى أن الأنباء تؤكد أن الكلمة ستتمحور حول الوضع الصحي لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بعد أن أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، نقله إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة، وذلك في ظل تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة السبسي.. وتتزامن هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخرين بينهم 3 مدنيين.
تفجير-تونس-

مصر تدين التفجيرين الانتحاريين في تونس

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن إدانتها بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا عددا من الأهداف الأمنية بالعاصمة التونسية، اليوم الخميس، ما أسفر عن وقوع قتيل وعدد من الجرحى بين قوات الأمن التونسية والمواطنين. وقدم البيان خالص التعازي لذوي الضحية، وعبّر عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء لمصابي الحادثين الغاشمين، مجددا تأكيد مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.
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نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى أثر أزمة صحية حادة

أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، نقل الرئيس الباجي قايد السبسي، إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة، يأتي هذا بالتزامن مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخريين بينهم 3 مدنيين، وأغلق الأمن الرئاسي، الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي بالعاصمة، وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المعلوت الأولية تشير إلى أن التفجيرين ورائهما رجل وامرأة، موضحة أن التفجير الأول الذي وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول واستهدف دورية أمنية نفذته امرأة.
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غلق طريق قصر الرئاسة في تونس بعد تفجيرين انتحاريين

أغلق الأمن الرئاسي التونسي، الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي بالعاصمة تونس، بعد وقوع انفجارين انتحاريين، اليوم الخميس، في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، أحدهما قرب السفارة الفرنسية والآخر قرب مقر الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب، فيما نشرت قوات الأمن طوقا أمنيا في شارع بورقيبة، أعلنت وزراة الداخلية، في بيان رسمي، إصابة 3 مدنيين ورجلي أمن جراء التفجير الانتحاري، أشارت مصادر، لوسائل الإعلان المحلية إلى أن التفجير الأول قرب السفارة الفرنسية نفذته إمرأة.
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