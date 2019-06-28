لو عايز تخس.. استبدل بالأرز واللحوم كوبا من الطماطم

تشير توصية من الخبراء إلى أن استبدال باللحوم أو طبق أرز عالي النشا كمية من الطماطم من شأنه أن يضمن استهلاك سعرات حرارية أقل فالطماطم متوسطة الحجم تحوى نحو 22 سعرة حرارية
فهم النظام الغذائي الذي يحتاجه الجسم، هو الطريقة المثلى لفقدان الوزن. عندما يكون هدفك هو إنقاص وزنك، فإن أقصى ما يهمك هو إدخال نظام غذائي يومي مغذي، بالإضافة إلى النظام الذي يمكنك من فقدان الدهون الزائدة في الجسم.
النظام الغذائي كونه جزءًا مهمًا لإنقاص الوزن بنجاح، من الأفضل دائمًا التخلي عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات البسيطة والدهون المشبعة. الحقيقة التي تمت مناقشتها لفترة طويلة هي تناول الطماطم في أثناء محاولة إنقاص الوزن. هل تعمل الطماطم على زيادة الوزن، هل تحتوي على العديد من السعرات؟
الطماطم وفقدان الوزن
على الرغم من احتوائها على نسبة عالية من السكر إلى حد ما، فإن الطماطم ليست بهذا السوء عند تناولها وقت الريجيم. سيكون فهم طبيعة إنقاص الوزن قادرًا على إعطائك فكرة أفضل عن الطريقة التي يجب أن تدخل بها الطماطم في خطة النظام الغذائي لفقدان الوزن.
السعرات الحرارية
وفقًا للخبراء، يمكن
الطماطم وفقدان الوزن
على الرغم من احتوائها على نسبة عالية من السكر إلى حد ما، فإن الطماطم ليست بهذا السوء عند تناولها وقت الريجيم. سيكون فهم طبيعة إنقاص الوزن قادرًا على إعطائك فكرة أفضل عن الطريقة التي يجب أن تدخل بها الطماطم في خطة النظام الغذائي لفقدان الوزن.
السعرات الحرارية
وفقًا للخبراء، يمكن أن تساعدك إضافة الطماطم في وجباتك اليومية الخاصة على الوصول إلى أهداف إنقاص وزنك. وفقًا لتوصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تساعد الطماطم في إنقاص الوزن والحفاظ على لياقة الجسم ومتوسط الوزن.
أشارت الدكتورة آن كولزي، إخصائية الصحة والتغذية، إلى أن الطماطم باعتبارها من الخضراوات، التي تساعد على إنقاص الوزن بالطريقة المثالية. السبب الرئيسي وراء الإشارة إلى الطماطم وأهميتها في النظام الغذائي هو انخفاض محتواه من السعرات الحرارية.
تحتوي الطماطم متوسطة الحجم، على نحو 22 سعرة حرارية فقط، في حين أن الطماطم الكبيرة ستحتوي على نحو 33 سعرة حرارية كحد أقصى. حتى إذا كنت تستهلك كوبًا واحدًا كاملًا من عصير الطماطم، فإن ذلك سيضيف ما يصل إلى 27 سعرة حرارية فقط.
لماذا تعد الطماطم مثالية لتخفيف الوزن؟
قال الدكتور وإخصائي التغذية السريرية، جوني بودن، إن الأطعمة كبيرة الحجم تحتوي على كميات كبيرة من الماء والألياف. فهي أقل نسبيًا من ناحية السعرات الحرارية. تناول الطماطم يجعل البطن ممتلئا لفترة طويلة ويمنعك من تناول كميات كبيرة من الطعام عالي السعرات الحرارية.
تعد الطماطم أفضل الطرق لإشباع شهيتك. تحتوي الطماطم أيضًا على كمية مناسبة من الألياف الغذائية. تحتوي الحبة الكبيرة على 2.2 جرام من الألياف. وفقًا للبيان الصادر عن جامعة ولاية بنسلفانيا، يمكن أن تبقى المياه عند استهلاكها من خلال الأطعمة في معدتك لفترات أطول عند مقارنتها بالمياه التي تتناولها من خلال المشروبات. هذه الحقيقة تحفز بشكل أكبر تحقيق هدف إنقاص وزنك بمساعدة وجبات النظام الغذائي التي تحتوي على الطماطم.
هل ترفع الطماطم مستويات السكر في الدم؟
النقطة المثيرة للقلق، خاصة بالنسبة لمرضى السكري، هي ما إذا كان السكر الموجود في الطماطم قد يؤدي إلى رفع مستويات السكر في الدم.
وفقًا للعديد من الدراسات، لم يكن هذا صحيحًا ولا يوجد في الطماطم أي عنصر مضر لمرضى السكري. تكاد تكون الطماطم خالية من الدهون الغذائية؛ لأنها تحتوي على مستويات منخفضة من السكريات.
وفقًا للتقارير الواردة من جامعة سيدني بأستراليا، تم تصنيف الطماطم في المرتبة 15 على مؤشر نسبة السكر في الدم، وهي درجة منخفضة جدًا، وبالتالي، فإن الطماطم هي طعام لا يؤثر على مستويات السكر في الدم لدى الشخص. بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا، من الضروري الحفاظ على مستويات السكر في الدم، لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم ينتج عنه إنتاج الجسم للأنسولين، ما يعزز بدوره تخزين الدهون.
يعد استبدال بالأطعمة عالية السعرات الحرارية الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة، مثل الطماطم، فكرة رائعة عند العمل على فقدان الوزن. وفقًا للتحليل الذي قدمته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن استبدال جزء من الجبن بحجم 2 أونصة بكمية من الطماطم.
كما أن استبدال باللحوم كمية من الطماطم من شأنه أن يضمن استهلاك سعرات حرارية أقل. تشير توصية من الخبراء أيضًا إلى استبدال طبق الأرز عالي النشا بكوب مليء بالطماطم المطبوخة.