لو عايز تخس.. استبدل بالأرز واللحوم كوبا من الطماطم

تشير توصية من الخبراء إلى أن استبدال باللحوم أو طبق أرز عالي النشا كمية من الطماطم من شأنه أن يضمن استهلاك سعرات حرارية أقل فالطماطم متوسطة الحجم تحوى نحو 22 سعرة حرارية

تحرير:مي فؤاد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الطماطم

فهم النظام الغذائي الذي يحتاجه الجسم، هو الطريقة المثلى لفقدان الوزن. عندما يكون هدفك هو إنقاص وزنك، فإن أقصى ما يهمك هو إدخال نظام غذائي يومي مغذي، بالإضافة إلى النظام الذي يمكنك من فقدان الدهون الزائدة في الجسم. النظام الغذائي كونه جزءًا مهمًا لإنقاص الوزن بنجاح، من الأفضل دائمًا التخلي عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات البسيطة والدهون المشبعة. الحقيقة التي تمت مناقشتها لفترة طويلة هي تناول الطماطم في أثناء محاولة إنقاص الوزن. هل تعمل الطماطم على زيادة الوزن، هل تحتوي على العديد من السعرات؟

الطماطم وفقدان الوزن على الرغم من احتوائها على نسبة عالية من السكر إلى حد ما، فإن الطماطم ليست بهذا السوء عند تناولها وقت الريجيم. سيكون فهم طبيعة إنقاص الوزن قادرًا على إعطائك فكرة أفضل عن الطريقة التي يجب أن تدخل بها الطماطم في خطة النظام الغذائي لفقدان الوزن. السعرات الحرارية وفقًا للخبراء، يمكن