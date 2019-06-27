سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الألوان بديلا للدرجات.. هل ينجح النظام الجديد؟

التعليم: كارت الألوان بديل للدرجات واللون الأزرق للمتفوقين... وطوبال: كارت الألوان والدرجات مسميان لنفس الشيء ويسخدم فى أوروبا.. وطايل: إجراء شكلي عديم النفع للطلاب
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فى خطوة جديدة وغير مسبوقة على المنظومة التعليمية، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن طلاب الصف الأول الثانوي سيكون بإمكانهم معرفة النتيجة التفصيلية الخاصة بهم باستخدام الكود الخاص الذى منحته الوزارة لكل طالب فى وقت سابق، موضحًا أن النتيجة هذا العام ستكون في شكل «كارت» يحمل اسم الطالب، ومدرسته، والكود الخاص به، ومستواه في كل مادة بالألوان وليس عن طريق الدرجات مثل ما كان فى الماضي، وهو ما اعتبره أولياء الأمور والطلاب مسلسل تجارب تجريه الوزارة عليهم.
وحول دلالة هذه الألوان قال شوقي إن اللون الأزرق يعني أن مستوى الطالب «يفوق التوقعات» والبرتقالي «يعني مناسب للتوقعات» «معقول»، الأخضر «أقل من التوقعات» الرمادي «راسب وله فرصة ثانية» هذا بالإضافة إلى نصائح لكل طالب للارتفاع بمستواه في ضوء نتيجته. أثارت
اقرأ المزيد
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (1)

«التعليم» تعلن موعد إصدار بطاقة «طلاب أولى ثانوي»

رغم تأكيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إصدار كارت الألوان أو ما يسمى ببطاقة الألوان بنتيجة طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الخميس، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاطلاع الطالب على مستواه في كل مادة امتحانية، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تراجعت عن إعلان الرابط على موقعها الإفلكتروني بالبطاقة التعريفية للطلاب مساء اليوم، إذ أعلنت في بيان رسمي صادر عنها، أنه سيتم إصدار بطاقة الطالب الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت المقبل.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

«التعليم» تُمد فترة التقديم للقبول بمدارس المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة التقديم للقبول في مدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا STEM في محافظات (الجيزة - القاهرة – الإسكندرية – كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – أسيوط – الأقصر – المنوفية – الغربية – العبور – الشرقية – قنا – بني سويف)، حتى يوم 1 يوليو 2019. وكانت وزارة التعليم أعلنت فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، يوم 18 يونيو 2019. وتقرر أن يتم إجراء الاختبارات للطلبة التي تريد الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، يومي 24 و25 يوليو 2019.
الدعم-النفسى-لمرضى-السرطان

«سرطان الثدي».. المرض اللعين الأشد فتكا بالنساء

أصبح مرض سرطان الثدي الخطر الأول الذي يحاصر الملايين من السيدات في مختلف أنحاء العالم، بل وصل الأمر لحد أن اعتبرته الكثير من منظمات الصحة العالمية ومراكز البحوث الطبية المرض الأشد فتكا بالنساء، وهو ما جعل بعض دول العالم تترقب نتائج الحملة القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل السريع لإجراء عمليات الكشف المبكر لذلك المرض اللعين، للقضاء عليه بعد نجاح مبادرة "100 مليون صحة". ويعتبر سرطان الثدي نوعا من أخطر أنواع السرطانات الذي يصيب الثدي، وهو يصيب النساء والرجال ولكن نسبة الإصابة عند النساء أكثر من الرجال.
مبانى-قديمة-قانون-الايجار-القديم

صيادلة الإسكندرية: قانون الإيجارات القديمة «مفزع»

أبدى صيادلة الإسكندرية اعتراضهم على مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي نصت مدونته على منح مهلة 5 سنوات لإلغاء عقد الإيجار بقوة القانون الذي يناقش في مجلس النواب قبل التصويت عليه؛ إذ دعا الصيادلة في محافظة الإسكندرية أعضاء مجلس النواب إلى مراعاة البعد الاجتماعى والدستورى في أي إصلاحات اقتصادية تمس الطبقة المتوسطة من أبناء الشعب معلنين تقديم حزمة من المقترحات فى سبيل تنفيذها وذلك لمراعاة أصحاب الصيدليات والعلاقة بين المالك والصيدلي حتى لا يهدد الأمن القومى الدوائي.
اقرأ المزيد من الأخبار
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (6)

أهالي طلاب الثانوية: «سهر بالليل وهمٌّ بالنهار»

وجوه شاحبة، نظرات يملأها القلق والرعب، أياد ترتفع إلى السماء تدعو لأبنائها بالتوفيق والسداد فى المعترك الأصعب فى ماراثون الثانوية العامة، تلك كانت حالة جموع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الذين يفترشون الأرض أمام لجان امتحانات الثانوية فى انتظار خروج أبنائهم، إما تعلو وجوههم الابتسامة وإما خيبة أمل وحسرة، بالتزامن مع بدء امتحان مادة «الفيزياء» لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة «التاريخ» لطلاب الشعبة الأدبية، اللتين تعدان من أصعب المواد على الإطلاق على مدى السنوات الماضية.
فرحة-بين-الطلاب-والأهالي-لسهولة-امتحان-اللغة-العربية-تصوير-سامح-ابو-حسن (1)

كيف نجح الأزهر فى القضاء على تسريبات الامتحانات؟

«الثانوية العامة»، و«الثانوية الأزهرية»، محطتان هامتان فى حياة طلاب التعليم العالى، غير أن امتحانات الشهادتين لهذا العام، شهدت تفوقا ملحوظا للثانوية الأزهرية على نظيرتها العامة فى القضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات، فقد خلت امتحانات الثانوية الأزهرية، الجارى إجراؤها، بالتزامن مع الثانوية العامة، من أى محاولات للتسريب، على العكس تمام بالعامة التى لم تخل من التسريبات على مواقع التواصل الاجتماعى، عقب دقائق من دخول الطلاب للجان. وانطلق ماراثون الثانوية العامة والأزهرية خلال مطلع الشهر الجاري،
مادة-الاستاتيكا-تصوير-دعاء-السيد‎ (2)

أهالي طلاب الثانوية أمام اللجان: عايشين في رعب

حالة من القلق والتوتر ظهرت واضحة على أوجه أولياء أمور الطلاب الذين يفترشون الأرض بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بالجيزة، خلال انتظارهم لأبنائهم لأكثر من ساعتين أمام باب المدرسة، ورصدت كاميرا «التحرير» التى كانت بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بمحافظة الجيزة، والتى استقبلت عددا من طالبات الثانوية العامة، حالة أولياء أمور الطلاب خلال انتظارهم للطلاب، إذ يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي يؤدون اليوم امتحان الفلسفة والمنطق، ويؤدي طلاب العلمي امتحان الأحياء، وطلاب العلمي رياضة امتحان الديناميكا.
انتحار

انتحار طلاب الثانوية العامة.. من أين تبدأ المواجهة؟

«من بوابة المستقبل إلى بوابة الآخرة» مع اقتراب ماراثون الثانوية العامة تتحول المنازل المصرية إلى ما يشبه الثكنات العسكرية، التي تُسخر فيها الأسر جميع إمكانياتهم لأبنائهم، آملين فى حصول أبنائهم على مجموع كبير يمكّنهم من الالتحاق بكليات القمة وجني ثمار عام كامل من القلق والتوتر والانتظار، إلا أن السنوات الأخيرة طرأت على المجتمع المصري فيها ظاهرة جديدة تستحق الدراسة والوقوف على أسبابها لمعالجتها، ألا وهى تحول موعد امتحانات الثانوية العامة إلى موسم انتحار الطلاب، ففى نفس الموعد من كل عام يقدم عدد من الطلاب على الانتحار.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org