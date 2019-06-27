الألوان بديلا للدرجات.. هل ينجح النظام الجديد؟

التعليم: كارت الألوان بديل للدرجات واللون الأزرق للمتفوقين... وطوبال: كارت الألوان والدرجات مسميان لنفس الشيء ويسخدم فى أوروبا.. وطايل: إجراء شكلي عديم النفع للطلاب

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

فى خطوة جديدة وغير مسبوقة على المنظومة التعليمية، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن طلاب الصف الأول الثانوي سيكون بإمكانهم معرفة النتيجة التفصيلية الخاصة بهم باستخدام الكود الخاص الذى منحته الوزارة لكل طالب فى وقت سابق، موضحًا أن النتيجة هذا العام ستكون في شكل «كارت» يحمل اسم الطالب، ومدرسته، والكود الخاص به، ومستواه في كل مادة بالألوان وليس عن طريق الدرجات مثل ما كان فى الماضي، وهو ما اعتبره أولياء الأمور والطلاب مسلسل تجارب تجريه الوزارة عليهم.

وحول دلالة هذه الألوان قال شوقي إن اللون الأزرق يعني أن مستوى الطالب «يفوق التوقعات» والبرتقالي «يعني مناسب للتوقعات» «معقول»، الأخضر «أقل من التوقعات» الرمادي «راسب وله فرصة ثانية» هذا بالإضافة إلى نصائح لكل طالب للارتفاع بمستواه في ضوء نتيجته. أثارت

وحول دلالة هذه الألوان قال شوقي إن اللون الأزرق يعني أن مستوى الطالب «يفوق التوقعات» والبرتقالي «يعني مناسب للتوقعات» «معقول»، الأخضر «أقل من التوقعات» الرمادي «راسب وله فرصة ثانية» هذا بالإضافة إلى نصائح لكل طالب للارتفاع بمستواه في ضوء نتيجته.



أثارت تصريحات الوزير، جدلا بين أولياء الأمور والطلاب والمهتمين بشأن التعليم، الذين أكدوا على أن هذا التقييم غير ملائم، ولا يعكس المستوى الحقيقي للطلاب، متسائلين عن السبب الحقيقي وراء عدم إعلان النتائج من خلال الدرجات حتى يتعرف الطلاب على مستواهم الحقيقي، كما أن تصريحات الوزير تدل على تخبط فى الوزارة، فكيف يكون مستوى الطالب منخفضا تمامًا في الواقع، ولكنه ناجح على حد قول الوزير.

مقارنة بين الطلاب

وتابع شوقي: «اللي طالع له لون أزرق في مادة مش معناه إنه متفوق على الإطلاق بس هو بالنسبة لزملائه في الدفعة متفوق، لو خدت في كل المواد لون أزرق ما تفتكرش نفسك زويل، الألوان مجرد مقارنة للطلاب بينهم وبين بعض، لكن لو حاولنا نعمل مقارنة مع طلاب الدول الأخرى المستوى هيكون متأخر جدا".



ولفت إلى أن النتيجة هذا العام أعلنت من خلال متوسط الدرجات "فيه مواد متوسط النجاح فيها 3 من 20 فاللي واخد أكثر من 3 ناجح بس في الواقع مستواه منخفض تماما".

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التجربة ليست حديثة

الدكتور أحمد طوبال الخبير التربوي، أكد على أن كارت الألوان والدرجات مسميان لنفس الهدف ولا يوجد اختلاف كبير بينهما ولكن الاختلاف يكمن فى ثقافة أولياء الأمور والطلاب من حيث تقبل كل ما هو جديد أم رفضه وأن هذا التجربة تسخدم لأول مرة فى مصر، فمن الطبيعي أن يكون هناك عدم تقبل من الطلاب لها فى البداية، وتحتاج إلى أن تقوم الوزارة بشرحها بشكل وافٍ للطلاب.



وأضاف طوبال فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، "أن استخدام الألوان فى تقديرات الطلاب أمر متبع فى الدول الأوربية ولكن يتم ترجمة الدرجات إلى ألوان بعد الإعلان عن الدرجات، مضيفًا: معنى هذا الكارت أن جميع الطلاب الذين حصلوا على اللون الأزرق فى تقييمهم كون درجاتهم فوق 90% وأنهم أصحاب مستوى متقدم وفى أفضل مجموعة بالنسبة إلى زملائهم ولكنه لم يحدد الدرجة بالتحديد هل هي 94 أم 93؟.



وأوضح طوبال أن الطلاب وأولياء الأمور فى مصر دائما ما يكون لديهم هوس معرفة الدرجات الخاصة بهم خاصة فى المرحلة الثانوية ويتفاخرون بأن أبناءهم قد حصلوا على 98 درجة من 100، ومن حصل على درجات متدنية يسعى جاهدا من أجل تحسن المستوى الخاص به.

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التخوف مقبول

وأكد طوبال على أن أولياء الأمور محقون فى تخوفهم؛ نظرًا للأزمات التى حدثت على مدار العام الدراسي المنصرم، فلم يتمكنوا من الدخول إلى بنك المعرفة والاستفادة من المحتوى المتواجد عليه، وعدم تدريب المعلمين بشكل يمكنهم من تدريب الطلاب على التعامل مع المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى عدم تدريب الطلاب أنفسهم بالشكل الكافي على طريقة الامتحانات فما حدث أن الطلاب الطلاب لم يتعلموا شيئا من المخطط له ولكنهم امتحنوا بطريقة جديدة.

إجراء شكلي عديم الفائدة

الدكتور عبدالحفيظ طايل مدير مركز الحق فى التعليم، قال إن الطريقة التى يتم بها إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي هو أمر شكلي سواء كان عن طريق التقديرات أو الدرجات، وهناك أمور بحاجة إلى إجابة عليها من قبل وزير التربية والتعليم قبل الحديث عن طريقة عرض النتيجة أولها، على أى أساس تم حساب هذه التقديرات للطلاب؟ وهل توافر مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب فى الامتحانات التى يتم تقيم مستواهم على أساسها، مشددًا: على أن هذه الألوان لن تعود بالنفع على الطلاب، بل من الممكن أن تكون عاملا سلبيا لهم.



وأضاف طايل فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "العام الدراسي شهد العديد من الكوارث بداية من سقوط السيستم، وامتحان بعض الطلاب ورقيا، وامتحان البعض الأخر إلكترونيا، بالإضافة إلى أن التصحيح اختلف من طالب لآخر؛ مما يعني أن تكافؤ الفرص غير موجود وبالتالي فإن أى تقييم للطلاب لن يكون عادلا.

مصير مكاتب التنسيق

وتابع: هل سيتم استخدام هذه التجربة فى الصف الثاني الثانوي والشهادة الثانوية؟ وإذا حدث هذا كيف سيكون نظام الالتحاق بالكليات بالنسبة للطلاب؟ وهل يعد هذا تمهيدًا لإلغاء مكاتب التنسيق، مردفًا: ما حدث فى نتيجة الصف الأول الصف الأول الثانوي رسالة مفادها أن الوزارة تعمل بدون خطة واضحة بدليل أن الوزير لم يعلن عن مصير الطالب الحاصل على اللون الأزرق «عايز منه إيه... وهيعمل إيه بعدها».



وشدد على أن النظام الجديد أقرب ما يكون إلى التجربة فيما لا يجوز التجربة فيه؛ لأن هذه المرحلة صعبة للغاية لأنه لا توجد خطة واضحة ومكتوبة فى يد الجميع.

التقييم غير عادل

حنان رمضان والدة إحدى الطالبات بالصف الأول الثانوي، أكدت على أن تقييمات الوزارة للصف الأول الثانوي أمر مرفوض تمامًا، مشددة على أن ابنتها كانت الأولى على مدرستها بالمرحلة الإعدادية، كيف يعقل أن تخرج راسبة فى 4 مواد هذا العام، ولماذا تتحمل هى نتيجة أخطاء الآخرين وفشل منظومة بالكامل «حسبي الله ونعم الوكيل».

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