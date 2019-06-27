مال حرام وغلطة عمر.. حكاية سقوط صاحب مخبز بالعجوزة

ظن صاحب محبز بلدي أن عمله في تهريب أطنان من الدقيق البلدي المدعم من الدولة في السوق السوداء سيمنحه فرصة كبيرة لجني المال لكن حلمه انتهى خلف القضبان

تحرير:محمد الشاملي ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م

مخبز

رحلة يومية تتجدد أحداثها مع هدف منشود لضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بفرض السيطرة الكاملة على الأسواق وضبط الأسعار وحماية محدودي الدخل من غش التجار وأصحاب المصانع لاسيما غير المرخصة واستغلال أصحاب المحلات تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إذ شن ضباط الإدارة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين.

لم يرض "عزت" بما قسمه الله له من رزق حلال يحصده من إدارة مخبز بلدي بمنطقة العجوزة، بحثه عن جني المال بغض الطرف عن الطريقة ظل يراوده دائما حتى أنه راح يفكر في السبيل لتحقيق ذلك ومن ثم زيادة أرصدته البنكية. ذات ليلة جلس صاحب الـ47 سنة يشكو أوضاعه المالية لأحد أصدقائه غير عابئ بحديث الأخير الذي طالبه

لم يرض "عزت" بما قسمه الله له من رزق حلال يحصده من إدارة مخبز بلدي بمنطقة العجوزة، بحثه عن جني المال بغض الطرف عن الطريقة ظل يراوده دائما حتى أنه راح يفكر في السبيل لتحقيق ذلك ومن ثم زيادة أرصدته البنكية.



ذات ليلة جلس صاحب الـ47 سنة يشكو أوضاعه المالية لأحد أصدقائه غير عابئ بحديث الأخير الذي طالبه بحمد الله وشكره على نعمه بقوله "إنت ربنا فاتح عليك وعندك تجارة بتكسب" لكن كلمات الصديق لم تجد قبولا لدى صاحب المخبز الذي كانت تراوده أفكار عن خطة ستتيح له زيادة مكاسبه الشهرية لكن بطريقة غير شرعية.



قرر الرجل الأربعيني طرق باب عامل السوق السوداء، اتفق مع عدد من التجار لتوريد كميات كبيرة من الدقيق المدعم من قبل الدولة، والذي يتم صرفه بنظام الحصص للمخابز المرخصة، ويستخدم في إنتاج خبز بلدي مدعم يصرف على بطاقات صرف الدعم.



عملية تلو أخرى اكتسب معها "عزت" ثقة بأنه وجد ضالته، وأن الأيام المقبلة ستشهد توسعا كبيرا لنشاطه الآثم مع زيادة الطلب على الدقيق البلدي فراح يحلم بشراء أرض وسيارة فارهة حتى استفاق على كابوس مفزع تجسد في "كلبش" الشرطة.



وردت معلومات من مصادر سرية للعميد مصطفى البكري مدير إدارة مباحث التموين بالقطاع أكدتها التحريات مفادها أن "عزت. غ. م. س" يبلغ من العمر 47 سنة، صاحب مخبز بلدى دائرة قسم شرطة العجوزة، يقوم بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم من قبل الدولة استخراج 82 % والذى يتم صرفه بنظام الحصص للمخابز المرخصة، ويستخدم في إنتاج خبز بلدى مدعم يصرف على بطاقات صرف الدعم وطرح تلك الكميات بالسوق السوداء محدثا بذلك أضرارا جسيمة بالاقتصاد القومى للبلاد بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.



بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، وجه بسرعة ضبط المتحرى عنه في حالة تلبس وتقديمه إلى العدالة تحقيقا لمبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة استهدفت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية المخبز المُشار إليه، وأمكن ضبط المتهم، وبتفتيش المخبز عثر بداخله على 87 جوال دقيق بلدى مدعم استخراج 82 % زنة الواحد 50 كيلو جراما تزن 3 أطنان و900 كجم دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة.



في سياق متصل تمكن ضباط مباحث التموين تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة من ضبط "سعيد. م. ا" صاحب محل جزارة دائرة قسم ثانى أكتوبر وضبط بداخل المحل 60 كجم لحوم بقرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جاء بتقرير مفتش الصحة.



كما أسفرت جهود الحملات التموينية بالمحافظة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 70 قضية تموينية تنوعت ما بين مخالفات عدم حمل شهادة صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم وجود قائمة بيانات.



وقاد العميد مصطفى البكري، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات وفق سياسة وزارة الداخلية، وتضمنت الحملة المرور على مخابز عدة ثبت وجود مخالفات فيها، أبرزها تحرير 13 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.



وعمد مدير مباحث التموين إلى توجيه معاونيه بتكثيف الحملات التفتيشية المكبرة على الأسواق لضبط الأسعار، والتصدي لغش التجار وأصحاب المصانع ومخازن المواد الغذائية غير المرخصة، حرصا على سلامة المواطنين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء عادل حجازي حكمدار الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.



