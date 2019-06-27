جريمة

مال حرام وغلطة عمر.. حكاية سقوط صاحب مخبز بالعجوزة

ظن صاحب محبز بلدي أن عمله في تهريب أطنان من الدقيق البلدي المدعم من الدولة في السوق السوداء سيمنحه فرصة كبيرة لجني المال لكن حلمه انتهى خلف القضبان
تحرير:محمد الشاملي ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م
مخبز
مخبز
رحلة يومية تتجدد أحداثها مع هدف منشود لضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بفرض السيطرة الكاملة على الأسواق وضبط الأسعار وحماية محدودي الدخل من غش التجار وأصحاب المصانع لاسيما غير المرخصة واستغلال أصحاب المحلات تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إذ شن ضباط الإدارة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين.
لم يرض "عزت" بما قسمه الله له من رزق حلال يحصده من إدارة مخبز بلدي بمنطقة العجوزة، بحثه عن جني المال بغض الطرف عن الطريقة ظل يراوده دائما حتى أنه راح يفكر في السبيل لتحقيق ذلك ومن ثم زيادة أرصدته البنكية. ذات ليلة جلس صاحب الـ47 سنة يشكو أوضاعه المالية لأحد أصدقائه غير عابئ بحديث الأخير الذي طالبه
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سلوى في دعوى خلع: «أكبر مني بـ17 سنة وما بيخلفش»

يحمل الطلاق في طياته آثارًا نفسية كثيرة، إلا أنه مع ذلك قد يكون خلاص بعضهن من قصة زواج لم يكتب لها النجاح، بل تسببت لهن بالعديد من الأضرار النفسية والعضوية، ومن بين تلك النماذج داخل محكمة الأسرة بشبرا الخيمة، دخلت سيدة شاحبة الوجه، هزيلة الجسد، واهنة القوى، تبكي حالها، طالبة رفع قضية طلاق للضرر أمام مكتب تسوية النزاعات الأسرية، وتُلِح في طلبها بأنها تريد توجيه القضية للمحكمة بلا أي محاولات للصلح، بعد أن سئمت الحياة مع زوجها، وكانت ضحية لزواج القاصرات.
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صاحب العكازين.. مأساة بائع قعيد في حريق العتبة

الجميع خاسر، فكل العمال والملاك يبكون على حالهم فى حريق سوق العتبة، الذى اندلع فجر اليوم والتهم محال الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بمنطقة سوق الخضار والممرات التجارية الملاصقة لها، ليتحول كل واحد منهم إلى صاحب مأساة، حتى مع علمه أن خسائر غيره تفوق خسائره ربما مئات المرات، فإن هذا لا يلغي حسرته على خسارة كل ما يملك. لفت نظر «التحرير» من ضحايا الحريق عامل يخط الشيب فى شعره، ويقف على عكازين، ورغم ذلك لا يريد أن يبرح المكان وهو يبكي فى حسرة على خسارته.
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إخلاء سبيل مصور فيديو «فتاة الموتوسيكل» بالإسكندرية

قرر المستشار حسام حسن رئيس نيابة الجمرك بالإسكندرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المدعو «م.س» بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامه في واقعة ادعاء إنقاذ فتاة مخدرة ومخطوفة برفقة شخصين على دراجة نارية، وقام بتصويرهم واختلاق قصة غير حقيقة. وكانت النيابة قد واجهت الطرفين، خلال التحقيقات، وأكد علاء محمود، ومروان محمود، شقيقا الفتاة، عدم معرفتهما به، وقالا إنهما فوجئا بانتشار مقطع فيديو لهما مع شقيقتهما، واختلاق قصة كاذبة بمطاردتهم والقبض عليهما بسبب خطفها، بالاستعانة بأمين شرطة، وفور علمهم بالخبر قاما بنشر فيديو نفوا فيه الواقعة.
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دهاء ساقطة وحلم قاصر.. قصة سقوط «عصابة الشطة»

فتاة لم تتعد الـ16 من العمر، قررت السير بعيدا عن الدرب الصحيح، سئمت التعليم وفضلت المكوث في المنزل انتظارا لـ"عدلها" والزواج من العريس المنتظر رغم صغر سنها فهي لم تبلغ سن الرشد بعد، لكن مجالسة رفيقات السوء بددت ذلك الحلم، واقترن اسم الفتاة القاصر بتشكيل عصابي تخصص نشاط عناصره الإجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية "توك توك"، إذ يتخذون مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة مسرحا لنشاطهم الآثم، ظنا أن خطتهم الشيطانية لن تنكشف خباياها إلا أن قوات الشرطة كانت بالمرصاد.
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دقيق (1)

مباحث التموين تضبط 70 قضية متنوعة في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، حيث أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 70 قضية تموينية تنوعت ما بين 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 13 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 17 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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حكاية حلم مشبوه أنهى رحلة صاحب مصنع خلف القضبان

جهود متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما التي تتعلق بالمجالات التموينية حرصا على سلامة صحة المواطنين والتصدي لجشع التجار وظاهرة الغش التجاري في إطار توجيهات القيادة السياسية بحماية محدودي الدخل، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية حقق ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة نتائج إيجابية عدة في إطار ملاحقة أصحاب المصانع والمحلات التجارية غير المرخصة التي تطرح مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.
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ضبط 75 قضية تموينية متنوعة و22 مخبزا مخالفا بالجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 75 قضية تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 16 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 14 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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مباحث التموين تداهم 32 مخبزا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 70 قضية تموينية تنوعت ما بين 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 8 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 13 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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