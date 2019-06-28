موسيقى ألعاب وصوت والدتها.. فرحة طفلة تسمع لأول مرة

عانت أديجا لفترة طويلة نتيجة إصابتها بالصمم، وبعد إجراء عملية زراعة القوقعة، أصبحت قادرة على التعرف على الحياة من جديد، فكان صوت الألعاب مذهلًا لها

تحرير:إسراء سليمان ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

نجلة طفلة من الصمم

الحياة مليئة بأسمى معاني الإنسانية، التي تتمثل في مساعدة الآخرين في التغلب على شيء أو الوقوف بجانب أحد أفراد العائلة أو أصدقائك عند إصابتهم بمرض ما، ما أجمل هذه اللحظات عندما يخبرك أحد أنه شُفي تمامًا من مرض خطير قد يكون السرطان على سبيل المثال، لحظات الانتصار على المرض ومشاركتها مع الآخرين هي لحظة تعلم قيمة الحياة، وذلك يشبه تمامًا حكاية الطفلة أديجا ريفيرس البالغة من العمر 15 شهرًا عندما تم تشخيصها بالصمم، وعدم القدرة على الاستجابة للأصوات الأخرى، نقلًا عن "dailymail".

ماذا عن لو وجدت ابنتك الصغيرة لا تسمع صوتك، لا تستطيع التعبير مثل الأطفال الصغار في عمرها، ذلك مثلما حدث للطفلة أديجا، ولدت في فلوريدا وتم تشخيصها منذ ولادتها بالصمم، أي من أول لحظة في الحياة وهي غير قادرة على معرفة هويتها، في العام الماضي أُجريت لها جراحة من أجل زراعة القوقعة، وكانت هذه لحظة توقفت