موسيقى ألعاب وصوت والدتها.. فرحة طفلة تسمع لأول مرة

عانت أديجا لفترة طويلة نتيجة إصابتها بالصمم، وبعد إجراء عملية زراعة القوقعة، أصبحت قادرة على التعرف على الحياة من جديد، فكان صوت الألعاب مذهلًا لها
الحياة مليئة بأسمى معاني الإنسانية، التي تتمثل في مساعدة الآخرين في التغلب على شيء أو الوقوف بجانب أحد أفراد العائلة أو أصدقائك عند إصابتهم بمرض ما، ما أجمل هذه اللحظات عندما يخبرك أحد أنه شُفي تمامًا من مرض خطير قد يكون السرطان على سبيل المثال، لحظات الانتصار على المرض ومشاركتها مع الآخرين هي لحظة تعلم قيمة الحياة، وذلك يشبه تمامًا حكاية الطفلة أديجا ريفيرس البالغة من العمر 15 شهرًا عندما تم تشخيصها بالصمم، وعدم القدرة على الاستجابة للأصوات الأخرى، نقلًا عن "dailymail".
ماذا عن لو وجدت ابنتك الصغيرة لا تسمع صوتك، لا تستطيع التعبير مثل الأطفال الصغار في عمرها، ذلك مثلما حدث للطفلة أديجا، ولدت في فلوريدا وتم تشخيصها منذ ولادتها بالصمم، أي من أول لحظة في الحياة وهي غير قادرة على معرفة هويتها، في العام الماضي أُجريت لها جراحة من أجل زراعة القوقعة، وكانت هذه لحظة توقفت
ماذا عن لو وجدت ابنتك الصغيرة لا تسمع صوتك، لا تستطيع التعبير مثل الأطفال الصغار في عمرها، ذلك مثلما حدث للطفلة أديجا، ولدت في فلوريدا وتم تشخيصها منذ ولادتها بالصمم، أي من أول لحظة في الحياة وهي غير قادرة على معرفة هويتها، في العام الماضي أُجريت لها جراحة من أجل زراعة القوقعة، وكانت هذه لحظة توقفت عندها الحياة، حيث ولدت أديجا من جديد، اتسعت عيناها سعادة عندما استمعت إلى الموسيقى الصادرة من بعض الألعاب.
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وبدأت بالتصفيق بيديها، الذي كان أجمل من صوت خشخشة الألعاب هو صوت والدتها عندما قالت لها "أنا أحبك" من المؤكد أن وقع هذه الكلمة على هذا الجسد الصغير كانت بمثابة حياة أخرى ولدت داخلها، فكانت المرة الأولى التي تسمع فيها صوت والدتها.
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أخبرت والدتها باتريشيا شو الـ"dailymail": "كل ما فكرت به في هذه اللحظة هو شكر الله، إنها أصبحت تسمع لأول مرة في حياتها"، وأضافت قائلةً: "أعلم أنها تشعر بحبي لها، كنت أحاول إظهار ذلك لها دائمًا، ولكن حقيقة إنها تسمع ذلك الآن رائع للغاية"، ولدت أديجا بهذه الحالة، أو فقدتها عندما بدأت في التحدث، ولكن فقدان السمع لا يحدث نتيجة عوامل وراثية كالعدوى على سبيل المثال، فحول العالم يولد أطفال كل عام مصابين بالصمم في إحدى أذنيه أو كلتيهما.
الذي كان غريبًا أن والدها روبيرت ريفيرس وشقيقتها جالين الأكبر سنًا، بالغة من العمر 5 سنوات، يعانيان من ضعف السمع أيضًا، وقالت والدتها إن جالين تلقت عملية زراعة القوقعة عندما كانت تبلغ 15 شهرًا، وعندما وجدوا أن الجراحة حققت نجاحًا كبيرًا، قرروا أن يجربوا ذلك مع أديجا، زراعة القوقعة هي عباة عن جهاز إلكتروني صغير يوضع خلف الأذن من أجل استعادة السمع، وتتكون من جزئين، جزء مرئي يوضع وراء الأذن، وجزء آخر في الأذن.
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تحفز الإشارة بين الجزأين العصب السمعي وترسل الرسالة إلى الدماغ، وبعد ذلك تقوم الدماغ بتفسير هذا إلى صوت، لم يكن لديها ما تقوله لأنها لم تتعلم لغة الحديث بعد، ولكن والدتها كانت تشعر أنها تقول: "نعم أسمع ذلك"، تلقت أديجا الجراحة في السابع عشر من مايو، وبعد خمسة أسابيع من الإفاقة، تم تنشيط عملية الزراعة، كانت تنتظر شو هذه اللحظة بفارغ الصبر، حاولت تردد كثيرا من الكلمات: "مرحبًا طفلتي، أنا أحبك"، فقد كانت التجربة جيدة مع شقيقتها، وكانت تأمل أن تنجح مع أديجا أيضًا.
الجميع كان يعبر عن سعادته حتى جدتها قامت بتقبيلها وأخبرتها كم تحبها: "هذه هي المرة الأولى التي تسمعي فيها جدتك: أنا أحبك"، ولأن أديجا تلقت الزراعة في سن صغيرة، سيكون لها تأخير لغوي بسيط، لا يهم من المؤكد أن كل شيء يأتي على مراحل وبالتدريج، المهم الآن أنها بدأت تتعرف على الدنيا من حولها.
في النهاية غلبت إعاقتها التي كانت تميزها عن بقية الأطفال في عمرها، وأصبحت قادرة على سماع صوت والدتها.
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