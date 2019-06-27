مصادر تونسية: رئيس البرلمان يدعو لاجتماع طارئ

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م

السبسي

نقلت فضائية سكاي نيوز، في خبر عاجل، عن مصادر تونسية -لم تسمها- إن رئيس البرلمان دعى إلى عقد اجتماع طارئ، بعد نقل الرئيس الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس، وتردد أنباء واسعة عن وفاته، قبل أن ينفيها تماما مستشار الرئيس التونسي، مؤكدا أن حالته الصحية حرجة، لكنه ما زال على قيد الحياة.. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخرين بينهم 3 مدنيين.

وأغلق الأمن الرئاسي، الطريق المؤدي إلى قصر الرئاسة بالعاصمة، وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المعلوت الأولية تشير إلى أن التفجيرين وراءهما رجل وامرأة، موضحة أن التفجير الأول الذي وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول واستهدف دورية أمنية نفذته امرأة.ونجم الانفجار الثاني، عن تفجير رجل على دراجة هوائية