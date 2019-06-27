صاحب العكازين.. مأساة بائع قعيد في حريق العتبة

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م

حريق العتبة

الجميع خاسر، فكل العمال والملاك يبكون على حالهم فى حريق سوق العتبة، الذى اندلع فجر اليوم والتهم محال الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بمنطقة سوق الخضار والممرات التجارية الملاصقة لها، ليتحول كل واحد منهم إلى صاحب مأساة، حتى مع علمه أن خسائر غيره تفوق خسائره ربما مئات المرات، فإن هذا لا يلغي حسرته على خسارة كل ما يملك. لفت نظر «التحرير» من ضحايا الحريق عامل يخط الشيب فى شعره، ويقف على عكازين، ورغم ذلك لا يريد أن يبرح المكان وهو يبكي فى حسرة على خسارته.

صاحب العكازين هو عبد الفتاح أمين خضر، ويبلغ من العمر 67 سنة، ولديه ولدان لكن لا أحد منهما يعوله، ولذلك فهو مضطر لمواصلة العمل بنفسه فى هذه السن على الرغم من وضعه الصحي، حتى لا يمد يده لأحد، هو وزوجته مريضة السكر التى أصبحت قعيدة هى الأخرى لبتر ساقها اليسرى بسبب مرض السكر. وقف الرجل يتساءل فى قهر: