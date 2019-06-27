جريمة

صاحب العكازين.. مأساة بائع قعيد في حريق العتبة

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
حريق العتبة
حريق العتبة
الجميع خاسر، فكل العمال والملاك يبكون على حالهم فى حريق سوق العتبة، الذى اندلع فجر اليوم والتهم محال الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بمنطقة سوق الخضار والممرات التجارية الملاصقة لها، ليتحول كل واحد منهم إلى صاحب مأساة، حتى مع علمه أن خسائر غيره تفوق خسائره ربما مئات المرات، فإن هذا لا يلغي حسرته على خسارة كل ما يملك. لفت نظر «التحرير» من ضحايا الحريق عامل يخط الشيب فى شعره، ويقف على عكازين، ورغم ذلك لا يريد أن يبرح المكان وهو يبكي فى حسرة على خسارته.
صاحب العكازين هو عبد الفتاح أمين خضر، ويبلغ من العمر 67 سنة، ولديه ولدان لكن لا أحد منهما يعوله، ولذلك فهو مضطر لمواصلة العمل بنفسه فى هذه السن على الرغم من وضعه الصحي، حتى لا يمد يده لأحد، هو وزوجته مريضة السكر التى أصبحت قعيدة هى الأخرى لبتر ساقها اليسرى بسبب مرض السكر. وقف الرجل يتساءل فى قهر:
اقرأ المزيد
فتاة-الإسكندرية

إخلاء سبيل مصور فيديو «فتاة الموتوسيكل» بالإسكندرية

قرر المستشار حسام حسن رئيس نيابة الجمرك بالإسكندرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المدعو «م.س» بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامه في واقعة ادعاء إنقاذ فتاة مخدرة ومخطوفة برفقة شخصين على دراجة نارية، وقام بتصويرهم واختلاق قصة غير حقيقة. وكانت النيابة قد واجهت الطرفين، خلال التحقيقات، وأكد علاء محمود، ومروان محمود، شقيقا الفتاة، عدم معرفتهما به، وقالا إنهما فوجئا بانتشار مقطع فيديو لهما مع شقيقتهما، واختلاق قصة كاذبة بمطاردتهم والقبض عليهما بسبب خطفها، بالاستعانة بأمين شرطة، وفور علمهم بالخبر قاما بنشر فيديو نفوا فيه الواقعة.
توك-توك (3)

دهاء ساقطة وحلم قاصر.. قصة سقوط «عصابة الشطة»

فتاة لم تتعد الـ16 من العمر، قررت السير بعيدا عن الدرب الصحيح، سئمت التعليم وفضلت المكوث في المنزل انتظارا لـ"عدلها" والزواج من العريس المنتظر رغم صغر سنها فهي لم تبلغ سن الرشد بعد، لكن مجالسة رفيقات السوء بددت ذلك الحلم، واقترن اسم الفتاة القاصر بتشكيل عصابي تخصص نشاط عناصره الإجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية "توك توك"، إذ يتخذون مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة مسرحا لنشاطهم الآثم، ظنا أن خطتهم الشيطانية لن تنكشف خباياها إلا أن قوات الشرطة كانت بالمرصاد.
حريق-العتبة -تصوير-سامح-ابو حسن‎ (10)

قضاء وقدر أم بفعل فاعل.. كيف بدأ حريق العتبة؟

ضباط الشرطة والحماية المدنية وحتى ضباط الأمن العام الحاضرون للتعامل مع حريق سوق الخضار وشارع العطار بالعتبة، لا يعرفون على وجه التحديد كم محلا تجاريا أكلته النيران وكل لسان حاله يجيب: «لأ كتير.. حصر إيه دلوقتي»، فيما يجمع التجار والمتضررون أن المحال المحترقة بالمئات، أحدهم قال: "ما يزيد على 500 محل بدءًا من شارع العطار المطل على شارع الأزهر وحتى نهايته فى الناحية الثانية من شارع محمد علي، وأكلت النيران فى طريقها المحال التجارية فى الممرات من قلب الحريق حتى ناصية الشارع الموازي.. آخر محل فى الممر على الشارع الثاني أكلته النيران إلا ما رحم ربي».
حريق-العتبة -تصوير-سامح-ابو حسن‎ (5)

بضاعة سلف ومحلات رماد.. حكايات من قلب نار العتبة

تحول شارع العطار بمنطقة العتبة بحاراته المتشعبة المعروفة بسوق الخضار، إلى كوم تراب، بعد أن اشتعلت النيران فيه بأكمله منذ قرابة الخامسة فجر اليوم حتى الساعة العاشرة، ليتمكن رجال الحماية المدنية بالكاد من السيطرة على ألسنة اللهب، بينما ما زال العمل مستمرا حتى الآن فى إخماد النيران تحت الرماد، وتبريد آثار الحريق لمنع تجدده مرة أخرى، بينما يشاهد من تسنى له الدخول وسط المحال التجارية المتفحمة، رؤية أصحابها فى حالة يرثى لها، بين جالس وسط بضاعته المحترقة لا حول له ولا قوة، وبين باكٍ مازال يندب خسارته، وآخر يفتش عن أي شيء سليم لم تطله النيران دون جدوى.
اقرأ المزيد من الأخبار
حريق-العتبة -تصوير-سامح-ابو حسن‎ (10)

قضاء وقدر أم بفعل فاعل.. كيف بدأ حريق العتبة؟

ضباط الشرطة والحماية المدنية وحتى ضباط الأمن العام الحاضرون للتعامل مع حريق سوق الخضار وشارع العطار بالعتبة، لا يعرفون على وجه التحديد كم محلا تجاريا أكلته النيران وكل لسان حاله يجيب: «لأ كتير.. حصر إيه دلوقتي»، فيما يجمع التجار والمتضررون أن المحال المحترقة بالمئات، أحدهم قال: "ما يزيد على 500 محل بدءًا من شارع العطار المطل على شارع الأزهر وحتى نهايته فى الناحية الثانية من شارع محمد علي، وأكلت النيران فى طريقها المحال التجارية فى الممرات من قلب الحريق حتى ناصية الشارع الموازي.. آخر محل فى الممر على الشارع الثاني أكلته النيران إلا ما رحم ربي».
حريق-العتبة -تصوير-سامح-ابو حسن‎ (5)

بضاعة سلف ومحلات رماد.. حكايات من قلب نار العتبة

تحول شارع العطار بمنطقة العتبة بحاراته المتشعبة المعروفة بسوق الخضار، إلى كوم تراب، بعد أن اشتعلت النيران فيه بأكمله منذ قرابة الخامسة فجر اليوم حتى الساعة العاشرة، ليتمكن رجال الحماية المدنية بالكاد من السيطرة على ألسنة اللهب، بينما ما زال العمل مستمرا حتى الآن فى إخماد النيران تحت الرماد، وتبريد آثار الحريق لمنع تجدده مرة أخرى، بينما يشاهد من تسنى له الدخول وسط المحال التجارية المتفحمة، رؤية أصحابها فى حالة يرثى لها، بين جالس وسط بضاعته المحترقة لا حول له ولا قوة، وبين باكٍ مازال يندب خسارته، وآخر يفتش عن أي شيء سليم لم تطله النيران دون جدوى.
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

القبض على 34 مشتبها بهم في حملة بالمنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على حريق داخل محلات بالعتبة

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، من إخماد حريق داخل سوق الخضار ومجموعة من المحلات في ميدان العتبة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات. وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المحلات وسوق في العتبة، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org