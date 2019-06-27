صحفي نيجيري لصلاح: دفاعك عن وردة يشوه صورة الفراعنة

تحرير:محمد جمال ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م

عمرو وردة

رد الصحفى النيجيري أوساسو أبييوانا على تغريدة محمد صلاح نجم منتخب مصر، التى دافع فيها عن زميله عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني الذي تم استبعاده، ظهر الأربعاء، من المعسكر، بعد بيان أصدره اتحاد الكرة نتيجة التصرفات غير المسؤولة للاعب. وجاء رد أوساسو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" على تغريدة صلاح قائلا:" أنت أحد رموز مصر، ولهذا السبب يجب أن تختار كلامك وأفعالك بعناية فائقة". وأضاف الصحفى النيجيرى متسائلا: "هل تعتقد أن أفعال وردة ضد المرأة يمكن أن تغتفر أو تغير هذا الفعل المشؤوم، أنا أعتقد أنه يتطلب مساعدة نفسية".

ولم يكتف أوساسو بصلاح لكن تناول أيضا المحمدى قائلا: "وهنا المحمدى يشير برقم 22 تضامنا مع عمرو وردة، هل تتحدثون بجدية!" . وأنهى أوساسو تغريداته عن المنتخب قائلا: "ماذا يظن منتخب الفراعنة، بعد تضامنهم مع وردة، هل يعلم اتحاد الكرة المصرى وصلاح أنهم نقلوا صورة سيئة عن المنتخب". ونشر صلاح تغريدتين عبر