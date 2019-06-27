رياضة

صحفي نيجيري لصلاح: دفاعك عن وردة يشوه صورة الفراعنة

تحرير:محمد جمال ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م
عمرو وردة
عمرو وردة
رد الصحفى النيجيري أوساسو أبييوانا على تغريدة محمد صلاح نجم منتخب مصر، التى دافع فيها عن زميله عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني الذي تم استبعاده، ظهر الأربعاء، من المعسكر، بعد بيان أصدره اتحاد الكرة نتيجة التصرفات غير المسؤولة للاعب. وجاء رد أوساسو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" على تغريدة صلاح قائلا:" أنت أحد رموز مصر، ولهذا السبب يجب أن تختار كلامك وأفعالك بعناية فائقة". وأضاف الصحفى النيجيرى متسائلا: "هل تعتقد أن أفعال وردة ضد المرأة يمكن أن تغتفر أو تغير هذا الفعل المشؤوم، أنا أعتقد أنه يتطلب مساعدة نفسية".
ولم يكتف أوساسو بصلاح لكن تناول أيضا المحمدى قائلا: "وهنا المحمدى يشير برقم 22 تضامنا مع عمرو وردة، هل تتحدثون بجدية!" . وأنهى أوساسو تغريداته عن المنتخب قائلا: "ماذا يظن منتخب الفراعنة، بعد تضامنهم مع وردة، هل يعلم اتحاد الكرة المصرى وصلاح أنهم نقلوا صورة سيئة عن المنتخب". ونشر صلاح تغريدتين عبر
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شوقى-غريب

شوقي غريب: التعاطف مع عمرو وردة في المنتخب ممنوع

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي فى تصريحات تليفزيونية عن أزمة عمرو وردة الأخيرة، أن هناك مسئولية تقع على لاعبي المنتخب الوطني لحصد لقب بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر، وأن هذه المسئولية تمنع التعاطف مع اللاعب عمرو وردة فى أزمته الأخيرة، والتى صدر قرار باستبعاده من المنتخب بعدها. وقال غريب فى تصريحات تليفزيونية: "المنتخب مطالب بغلق صفحة استبعاد عمرو وردة والتركيز في مباراة أوغندا المقبلة للتأهل كأول المجموعة الأولى وعدم الانشغال بأزمات لاعب بعينه".
تريزيجيه-ومحمد-صلاح

هل يسحب تريزيجيه البساط من تحت أقدام صلاح في الكان؟

ساهم محمود حسن (تريزيجيه)، نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف قاسم باشا التركي، في قطع المنتخب المصري الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الإفريقي، وتأهل بجدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، عندما سجل هدف الفوز على منتخب زيمبابوي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، من عمر المباراة التي انتهت بنتيجة (1-0)، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وشارك أيضًا في فوز الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، أمس الأربعاء، عندما صنع هدف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.
عمرو وردة

بعد كابوس وردة.. من يحاسب أبو ريدة وأجيري ومعاونيه؟

هناك أسباب كثيرة تجعل عمرو وردة لاعبًا غير محبوب، بعضها يتعلق به بسبب تصرفاته غير المسؤولة التي تثير جدلا واسعا بين الحين والآخر وتصل في أوقات كثيرة إلى حد الغضب لخروجه عن النص، وبعضها يتعلق بنظرة الجمهور والتغطية الإعلامية التي تختلف بين لاعب وآخر، لكن هناك سؤالا مهما في هذه المرحلة لا بد من طرحه، يتعلق بإمكانيات اللاعب الفنية، وهل يستحق الانضمام لصفوف المنتخب الوطني أم لا؟ وما الفائدة التي كانت ستعود على مصر في حالة استمرار اللاعب في القائمة وعدم استبعاده بسبب فضائحه المتكررة وعدم تركيزه في معسكر المنتخب الوطني؟
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مصر-والكونغو (5)

الصحف العالمية: صلاح يدعم لاعبا متهما بالتحرش الجنسي

رصدت الصحف العالمية كلمات محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، التي كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر اليوم الخميس، بعد أن حجز المنتخب الوطني بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز الذي حققه الفراعنة على حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-0)، باستاد القاهرة في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة، وسجل ثنائية الفراعنة أحمد المحمدي ومحمد صلاح في الدقيقتين 25 و44 من عمر اللقاء، الذي شهد حضورا جماهيريا بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة.
عمرو-وردة (3)

هل يتراجع أبو ريدة ويعيد وردة بعد ضغوط نجوم المنتخب؟

قبل ساعات من انطلاق لقاء المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، من المنتخب لأسباب انضباطية، ومغادرة لاعب أتروميتوس اليوناني، معسكر الفراعنة المقام لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، والتي يسعى خلالها الفراعنة للتتويج باللقب الثامن لتعزيز الرقم القياسي في التتويج، خصوصًا أن المنتخب الوطني لم يتوج باللقب منذ 9 سنوات، حيث كان آخر تتويج في كأس الأمم 2010.
مصر-والكونغو (9)

من الذي يطلب له محمد صلاح فرصة ثانية؟

أثار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل والغموض على موقع «تويتر»، بعد مباراة مصر والكونغو التي فاز بها الفراعنة بهدفين نظيفيين، وضمن التأهل إلى الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث جمعتهما تلك المباراة، الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد.
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محمد صلاح يكشف عن حذائه في كأس الأمم الإفريقية

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني عن حذائه الجديد، الذي من المقرر أن يرتديه في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 من يوليو المقبل، حيث ظهر حذاء نجم ليفربول باللون الأزرق الداكن وعليه 3 علامات صفراء بالإضافة إلى وجود اسمه على الحذاء عند الجزء الخاص بكعب القدم، ونشر صلاح صورة حذائه على الاستوري الخاص بالحساب الشخصي له على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
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