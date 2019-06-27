رياضة

الصحف العالمية: صلاح يدعم لاعبا متهما بالتحرش الجنسي

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م
محمد صلاح
محمد صلاح
رصدت الصحف العالمية كلمات محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، التي كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر اليوم الخميس، بعد أن حجز المنتخب الوطني بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز الذي حققه الفراعنة على حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-0)، باستاد القاهرة في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة، وسجل ثنائية الفراعنة أحمد المحمدي ومحمد صلاح في الدقيقتين 25 و44 من عمر اللقاء، الذي شهد حضورا جماهيريا بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة.
صلاح كتب: "المرأة يجب أن تعامل باحترام. إنها ثوابت يجب أن تبقى مقدسة. أعتقد أن الكثيرين ممن يرتكبون الأخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل، وينبغى ألا نلقي بهم إلى المشنقة، فهي أسهل وسيلة للتعامل مع الأمر". وواصل صلاح: "يجب أن نؤمن بمنح فرصة ثانية، ويجب أن نعلم ونوجه، فالعزل والصفع ليس الحل". وعلقت صحيفة
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مصر-والكونغو (1)

كيف سخر أيمن يونس من نجوم الفراعنة؟

سخر المحلل الرياضي أيمن يونس، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، من لاعبي الفراعنة الحاليين، بعد الأداء الضعيف الذي ظهروا عليه في أول مباراتين من كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وكتب أيمن يونس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "يومكم سعيد، لاعبين كتير أداؤهم في الإعلانات أحسن من الملعب، شدوا حيلكم، شوية تركيز، عايزينكم أبطال"، علمًا بأن عددا من نجوم الفراعنة شاركوا في إعلانات تجارية بالتزامن مع البطولة.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

الأهلي يستبعد مواجهة ولفرهامبتون وبورثموث لهذا السبب

قرر الجهاز الفني بالنادي الأهلي، بقيادة مارتين لاسارتي، استبعاد فريقي وولفر هامبتون وبورثموث الإنجليزيين، من مواجهات وديات معسكر إسبانيا، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل االقلعة الحمراء، اليوم الخميس، أن الأهلي أبلغ شركة «نون ستوب» المنظمة للمعسكر أنه يفضل مواجهة فرق متوسطة المستوى مثل نيوبورت وسويندون المرشحين أيضًا لملاقاة بطل مصر، في المقابل قرر الأهلي تعديل موعد السفر ليصبح يوم 5 يوليو بدلًا من 4 يوليو، وأنه سيتم حسم كل الأمور وإعلان كافة التفاصيل عقب اجتماع قائم حاليًا للاستقرار على كل شيء.
نيمار

برشلونة يؤكد رغبة نيمار فى العودة للفريق الكتالونى

كشف لجوردى كاردونير نائب رئيس نادى برشلونة الإسبانى، فى تصريحات له عن رغبة البرازيلى نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان عن العودة للنادى الكتالونى مرة أخرى، حيث علق على أنباء إمكانية عودة النجم البرازيلي لـ"البلوجرانا" قائلا: "النادي لم يتحرك نحو التعاقد مع نيمار، مجلس الإدارة لا يعتزم التعاقد معه". وأضاف عن رغبة اللاعب البرازيلى فى العودة قائلا: "لا يوجد أي تواصل مع نيمار، ولم نناقش مسألة ضمه على الإطلاق ولا يوجد لدينا أي خطط أو سيناريوهات لإتمام الصفقة، ولكنني أعلم برغبة اللاعب الكبيرة في العودة".
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عمرو-وردة (3)

هل يتراجع أبو ريدة ويعيد وردة بعد ضغوط نجوم المنتخب؟

قبل ساعات من انطلاق لقاء المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، من المنتخب لأسباب انضباطية، ومغادرة لاعب أتروميتوس اليوناني، معسكر الفراعنة المقام لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، والتي يسعى خلالها الفراعنة للتتويج باللقب الثامن لتعزيز الرقم القياسي في التتويج، خصوصًا أن المنتخب الوطني لم يتوج باللقب منذ 9 سنوات، حيث كان آخر تتويج في كأس الأمم 2010.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (2)

أجيري يعلق على نظام المؤتمرات واستاد الكلية الحربية

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، غضبه من تغيير نظام المؤتمرات الصحفية، بعد مباريات أمم إفريقيا، حيث أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلا على نظام المؤتمرات الصحفية حيث عاد للنظام القديم بحضور كل المديرين الفنيين معًا بدلا من حضور كل مدير فني على حدة. وتحدث المدير الفني للفراعنة مع جهازه المعاون عن عدم رضاه عن هذا التعديل؛ لأن المدربين يكونون متوترين بعض الشيء بعد المباريات وهو ما قد يتسبب في أزمات خلال المؤتمر في حالة خروج تصريحات عنيفة.
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رئيس كاف: سنعيد التفاوض مع لاجاردير بشأن قيمة البث

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الكاف سيعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة الكاميرون، وقال أحمد أحمد: "سنعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا بعد زيادة الفرق إلى 24 فريقًا بدلا من 16، والمسألة تحتاج وقت، ومصر نجحت في الاستعداد لاستضافة البطولة خلال 6 شهور فقط، بعض الدول تستعد للبطولات في 5 أو 6 سنوات وبمساعدة دول أخرى".
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رئيس كاف يوجه رسالة إلى جميع الجهات بشأن الجماهير

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الكاف حصل على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "حصلنا على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، لكن السؤال هل يمكن أن تكون هناك مدينة خالية من الأخطار؟.. هذه الرسالة التي أود إيصالها إلى جميع الجهات بشأن الجماهير لأننا جميعا إخوة.. وقارتنا بحاجة شديدة إلى الأمن".
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