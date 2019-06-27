الصحف العالمية: صلاح يدعم لاعبا متهما بالتحرش الجنسي

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م

محمد صلاح

رصدت الصحف العالمية كلمات محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، التي كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر اليوم الخميس، بعد أن حجز المنتخب الوطني بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز الذي حققه الفراعنة على حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-0)، باستاد القاهرة في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة، وسجل ثنائية الفراعنة أحمد المحمدي ومحمد صلاح في الدقيقتين 25 و44 من عمر اللقاء، الذي شهد حضورا جماهيريا بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة.

صلاح كتب: "المرأة يجب أن تعامل باحترام. إنها ثوابت يجب أن تبقى مقدسة. أعتقد أن الكثيرين ممن يرتكبون الأخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل، وينبغى ألا نلقي بهم إلى المشنقة، فهي أسهل وسيلة للتعامل مع الأمر". وواصل صلاح: "يجب أن نؤمن بمنح فرصة ثانية، ويجب أن نعلم ونوجه، فالعزل والصفع ليس الحل". وعلقت صحيفة