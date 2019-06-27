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انقسامات في آراء مرشحي الرئاسة الديمقراطيين

لا تزال هناك العديد من الملفات السياسية والاقتصادية التي تعد مثار أزمات بين مرشحي الحزب الديمقراطي الذين يسعون لخوض الانتخابات الرئاسية في العام المقبل
تحرير:محمود نبيل ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م
إليزابيث وارن
إليزابيث وارن
تجمع عشرة مرشحين محتملين لخوض انتخابات من الحزب الديمقراطي في مناظرة أولى قبل المضي قدمًا في الاستقرار على الشخص الذي سيمثل الحزب بشكل رسمي في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد نهاية العام المقبل. ومن المقرر أن تستأنف المناظرات الأولية للسباق الرئاسي لعام 2020 اليوم الخميس، بإقامة مواجهة بين 10 مرشحين آخرين، ليكون 20 ديمقراطيًا قدموا حججهم وأفكارهم كاملة للناخبين، الذين قد يرجحون كفتهم ليكونوا رؤساء البيت الأبيض في المستقبل، وذلك بعد أن يستقروا على اسم مرشح للحزب.
وباستعراض القضايا التي تهم المجتمع الأمريكي، مثل الرعاية الصحية وتغير المناخ وغيرها، فإن هناك حالة من الاتفاق على توجهات هؤلاء المرشحين في بعض الملفات، كما كان أيضًا هناك اختلافات واضحة في تناولهم قضايا أخرى. وذكر موقع بزنس إنسايدر مجموعة من القضايا التي تهم الديمقراطيين بشكل رئيسي في الولايات المتحدة
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ترامب-يرفع-علامة-النصر

هل تنهي عقوبات ترامب ضد ظريف آمال اتفاق نووي جديد؟

لم يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق قراراته العقابية ضد إيران منذ الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، في مايو من العام الماضي، إلا أن البعض قد يرى أن قراره الأخير الذي استهدف مسؤولين محددين من طهران، على رأسهم وزير الخارجية جواد ظريف، يعني أن هناك صعوبات ستواجه الرئيس الأمريكي في التوصل إلى صيغة جديدة بشأن الاتفاق النووي مع إيران، الذي أكد ترامب خلال العام الماضي أنه كان يوفر غطاءً سياسيا لطهران من أجل الاستمرار في ممارساتها وأنشطتها داخل منطقة الشرق الأوسط.
نانسي بيلوسي

رئيس فيسبوك يعترف بحدوث تلاعب في فيديو بيلوسي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرج، أن شركته استغرقت وقتا طويلا للإشارة إلى حدوث تلاعب في مقطع فيديو بحيث تبدو فيه رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وهي تتلعثم وتنطق بكلمات مبهمة. وأضاف زوكربيرج في مؤتمر أمس الأربعاء في أسبن بولاية كولورادو الأمريكية، أن الاستجابة البطيئة للأمر كانت "خطأ تنفيذيا من جانبنا". وتم إبطاء مقطع الفيديو والتلاعب به ليبدو حديث بيلوسي مبهما وتبدو وكأنها تتلعثم مرارا في الكلام، وبعد ظهور المقطع الشهر الماضي تم تداوله على نطاق واسع على فيسبوك وتويتر وعلى موقع يوتيوب التابع لجوجل.
دونالد-ترامب (2)

ترامب: يؤسفني أن أرى صورة المهاجر الغريق وابنته

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصورة المؤثرة للمهاجر السلفادوري الغريق وابنته الصغيرة اللذين لقيا مصرعهما في أثناء محاولة دخول الأراضي الأمريكية عبر الحدود المكسيكية. وكتب ترامب ردا على سؤال الصحفيين بشأن الصورة: "يؤسفني أن أراها"، مضيفا عن المهاجر الغريق أنه "ربما كان شابا رائعا". وكانت صورة جديدة صادمة انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، خلال الساعات الماضية، ألقت بظلالها مرة أخرى على مأساة المهاجرين في ظل تضييقات وصعوبات تواجههم في أغلب دول العالم.
ترامب-.وكيم

رغم الانتقادات.. محادثات لقمة ثالثة بين ترامب وكيم

يبدو أن الآمال بعقد قمة ثالثة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عادت مرة أخرى، اليوم الأربعاء، حتى بعد أن انتقدت بيونج يانج واشنطن بسبب "العداوة" التي "شوهت" البلاد بشدة. واتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الولايات المتحدة بالتورط في "أعمال عدائية متطرفة" ضد بلادهم، وأشارت في اتهاماتها إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، لكنها استبعدت ترامب من انتقاداتها. وصرح الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، للصحفيين، الثلاثاء، بأن مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين يعقدون محادثات غير رسمية لترتيب لقاء ثالث بين الزعيمين.
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مارك-إسبر

البيت الأبيض: ترامب يرشح مارك إسبر وزيرا للدفاع

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح وزير الجيش (سلاح البر) مارك إسبر وزيرا للدفاع، الذي خدم في الجيش وشارك في حرب الخليج قبل أن يعمل في مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية، وذلك خلفا لباتريك شاناهان الذي يشغل المنصب بالوكالة، أعلن ذلك البيت الأبيض، في بيان له، اليوم السبت، قائلا: "أوراق الترشيح ستبعث إلى الكونجرس قريبا لبدء إجراءات المصادقة، وترامب يخطط لترشيح ديفيد نوركويست المراقب العام للبنتاجون نائبا لوزير الدفاع"، وذلك بحسب ما نقلته قناة (الحرة) الأمريكية.
البيت-الابيض

صراع في البيت الأبيض انتهى بتأجيل الهجوم على إيران

تابعت الأوساط السياسية العالمية باهتمام كبير أمر الضربة العسكرية التي كانت الولايات المتحدة بصدد شنها ضد بعض المواقع الإستراتيجية المؤثرة في إيران، وذلك على خلفية إسقاط طائرة بدون طيار صباح أمس الخميس. وعلى الرغم من التقارير الإعلامية التي استعرضت اللحظات الأخيرة التي شهدت تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إتمام الضربة، فإن القليل منها تناول بالتفاصيل المشاورات والمحطات النقاشية التي أدت للاستقرار على ضرب إيران، والمستندات التي أوقفت هذا الهجوم في اللحظات الأخيرة.
دونالد ترامب

لماذا ألغى ترامب ضربته العسكرية ضد إيران؟

توقع الخبراء المعنيون بمتابعة شؤون الشرق الأوسط، أن يكون للإدارة الأمريكة رد صريح على إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة بدون طيار، صباح أمس الخميس، وذلك بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" طهران بالهجوم على الطائرة، في المجال الجوي الدولي. حديث الرئيس الأمريكي، أمس، أعطى العالمَ مؤشرات واضحة للخيارات التي قد يناقشها البيت الأبيض، للرد على إسقاط الطائرة الأمريكية، وكان من بينها إمكانية توجيه ضربة عسكريّة مباشرة لإيران، خلال الساعات الماضية.
ترامب

أزمة بين ترامب والكونجرس تهدد بتسريح 150 موظفا

لا تبدو المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد الأمريكي تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد أنهت أو قللت من الصدام السياسي مع الكونجرس خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعدما هددت الإدارة باتخاذ إجراءات قاسية في التعامل مع موظفيها للحصول على بعض المكاسب الاقتصادية. وتهدد إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعلان الإفلاس أو اتخاذ قرارات بتسريح ما يصل إلى 150 موظفًا من مكتب إدارة شؤون العاملين، إذا لم يوافق الكونجرس على إلغاء الوكالة الفيدرالية أو إيجاد طريقة جديدة لدفع تكاليف المناصب تلك الوظائف.
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