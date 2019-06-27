انقسامات في آراء مرشحي الرئاسة الديمقراطيين

لا تزال هناك العديد من الملفات السياسية والاقتصادية التي تعد مثار أزمات بين مرشحي الحزب الديمقراطي الذين يسعون لخوض الانتخابات الرئاسية في العام المقبل

تحرير:محمود نبيل ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م

إليزابيث وارن

تجمع عشرة مرشحين محتملين لخوض انتخابات من الحزب الديمقراطي في مناظرة أولى قبل المضي قدمًا في الاستقرار على الشخص الذي سيمثل الحزب بشكل رسمي في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد نهاية العام المقبل. ومن المقرر أن تستأنف المناظرات الأولية للسباق الرئاسي لعام 2020 اليوم الخميس، بإقامة مواجهة بين 10 مرشحين آخرين، ليكون 20 ديمقراطيًا قدموا حججهم وأفكارهم كاملة للناخبين، الذين قد يرجحون كفتهم ليكونوا رؤساء البيت الأبيض في المستقبل، وذلك بعد أن يستقروا على اسم مرشح للحزب.

وباستعراض القضايا التي تهم المجتمع الأمريكي، مثل الرعاية الصحية وتغير المناخ وغيرها، فإن هناك حالة من الاتفاق على توجهات هؤلاء المرشحين في بعض الملفات، كما كان أيضًا هناك اختلافات واضحة في تناولهم قضايا أخرى. وذكر موقع بزنس إنسايدر مجموعة من القضايا التي تهم الديمقراطيين بشكل رئيسي في الولايات المتحدة