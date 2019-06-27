انقسامات في آراء مرشحي الرئاسة الديمقراطيين
لا تزال هناك العديد من الملفات السياسية والاقتصادية التي تعد مثار أزمات بين مرشحي الحزب الديمقراطي الذين يسعون لخوض الانتخابات الرئاسية في العام المقبل
تحرير:محمود نبيل
٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م
إليزابيث وارن
تجمع عشرة مرشحين محتملين لخوض انتخابات من الحزب الديمقراطي في مناظرة أولى قبل المضي قدمًا في الاستقرار على الشخص الذي سيمثل الحزب بشكل رسمي في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد نهاية العام المقبل.
ومن المقرر أن تستأنف المناظرات الأولية للسباق الرئاسي لعام 2020 اليوم الخميس، بإقامة مواجهة بين 10 مرشحين آخرين، ليكون 20 ديمقراطيًا قدموا حججهم وأفكارهم كاملة للناخبين، الذين قد يرجحون كفتهم ليكونوا رؤساء البيت الأبيض في المستقبل، وذلك بعد أن يستقروا على اسم مرشح للحزب.
وباستعراض القضايا التي تهم المجتمع الأمريكي، مثل الرعاية الصحية وتغير المناخ وغيرها، فإن هناك حالة من الاتفاق على توجهات هؤلاء المرشحين في بعض الملفات، كما كان أيضًا هناك اختلافات واضحة في تناولهم قضايا أخرى.
وذكر موقع بزنس إنسايدر مجموعة من القضايا التي تهم الديمقراطيين بشكل رئيسي في الولايات المتحدة
وباستعراض القضايا التي تهم المجتمع الأمريكي، مثل الرعاية الصحية وتغير المناخ وغيرها، فإن هناك حالة من الاتفاق على توجهات هؤلاء المرشحين في بعض الملفات، كما كان أيضًا هناك اختلافات واضحة في تناولهم قضايا أخرى.
وذكر موقع بزنس إنسايدر مجموعة من القضايا التي تهم الديمقراطيين بشكل رئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، مستعرضًا آراء المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية في هذه القضايا.
وعلى مستوى الرعاية الصحية، بدا معظم المرشحين متفقين على توجهات ثابتة، حيث يفضل العديد منهم إصلاح نظام الرعاية الصحية الأمريكي بدرجات متفاوتة، والذي يتم انتقاده بأنه مكلف وغير فعال.
وقال بزنس إنسايدر، إن المرشحين بدوا يدعمون توسيع تغطية الرعاية الصحية لتشمل المزيد من الأمريكيين، بالإضافة إلى تحسين قانون الرعاية بأسعار معقولة، والذي يسمح للأمريكيين بشراء التأمين الصحي المدعوم من الحكومة الفيدرالية عن طريق التبادل الصحي.
ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين
وعلى الرغم من هذا الاتفاق الظاهري، فإن هناك حالة من الانقسام لدى الديمقراطيين حول آليات تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ففي حين يفضل كل من بارني ساندرز وإليزابيث وارن برنامج "الرعاية الطبية للجميع"، وهو اقتراح لإنشاء برنامج تأمين تديره الحكومة بتمويل من دافعي الضرائب من شأنه أن يلغي التأمين الصحي الخاص تقريبًا، يفضل العديد من المرشحين إجراء تغييرات أقل شمولية.
ويدعم بايدن خيارًا عامًا، كما يفعل العمدة بيت بوتيجيج والسناتور آمي كلوبوشار والنائب السابق بيتو أورورك، مما يعني أن هذه الدورة الانتخابية ستسمح للأمريكيين بالاختيار بين الرعاية الخاصة وبرنامج الصحة الحكومي، لكن الكثير من المرشحين لم يقدموا بعد مقترحات مفصلة بشأن الخطط والتكاليف لدافعي الضرائب.
وعلى مستوى تغير المناخ، يفضل المرشحون الديمقراطيون اتخاذ خطوات للحفاظ على البيئة وإجراءات للتخفيف من أسوأ آثار تغير المناخ، حيث أعلن معظم المرشحين دعمهم "الصفقة الجديدة الخضراء"، وهي خطة شاملة من شأنها أن تحول الاقتصاد الأمريكي من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقد وقّع 18 منهم على "تعهد الوقود غير الأحفوري"، ووعدوا بعدم طلب الدعم المالي من صناعات النفط والفحم والغاز، في حين اكتفى خمسة عشر مرشحًا بالدعوة لعقد نقاش حول تغير المناخ.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وبالنظر إلى مسألة الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية، يتفق معظم المرشحين الديمقراطيين على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا في الساعة، وزيادة المساعي في الحد من البطالة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا ديون الطلاب، والتي تعد هي أيضًا من القضايا التي يوجد فيها الكثير من الاتفاق
وتبعًا للمرشحين ورؤيتهم للعالم، يتباعد المرشحون حول مدى تدخل الحكومة في الاقتصاد وكيفية دفع ثمن مقترحاتهم، كما أن معظمهم لم يقدم رؤى واضحة وصريحة بشأن كيفية تنفيذ مثل هذه المشروعات في المستقبل القريب.