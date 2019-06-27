مفاجأة في تشكيلة بوروندى أمام مدغشقر

تحرير:محمد جمال ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م

منتخب مدغشقر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب بوروندي بقيادة المدير الفنى أوليفييه نيونجيكو، التشكيل الرسمي الذى سيواجه به نظيره مدغشقر بقيادة المدير الفنى نيكولاس دوبوى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس، والتى ستقام على استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر. وتقع بوروندي فى المجموعة الثانية مع غينيا ومدغشقر ونيجيريا التى ضمنت التأهل رسميا لدور الـ16 بعد فوزها بالأمس على غينيا.

وجاء تشكيل بوروندي على النحو التالي: حراسة المرمى: جوناثان خط الدفاع: كريستوف – فريديريك – عمر موسى - كريم نزيجييمانا. خط الوسط: جايل بيجيرامانا – جايل دوهاينافيا – سيدريك. خط الهجوم: شسير – فيستون - ساديو. بينما جاء تشكيل مدغشقر على النحو التالى .. حراسة المرمى: ادريان خط