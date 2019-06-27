رياضة

مفاجأة في تشكيلة بوروندى أمام مدغشقر

تحرير:محمد جمال ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م
منتخب مدغشقر
منتخب مدغشقر
أعلن الجهاز الفني لمنتخب بوروندي بقيادة المدير الفنى أوليفييه نيونجيكو، التشكيل الرسمي الذى سيواجه به نظيره مدغشقر بقيادة المدير الفنى نيكولاس دوبوى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس، والتى ستقام على استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر. وتقع بوروندي فى المجموعة الثانية مع غينيا ومدغشقر ونيجيريا التى ضمنت التأهل رسميا لدور الـ16 بعد فوزها بالأمس على غينيا.
وجاء تشكيل بوروندي على النحو التالي: حراسة المرمى: جوناثان خط الدفاع: كريستوف – فريديريك – عمر موسى - كريم نزيجييمانا. خط الوسط: جايل بيجيرامانا – جايل دوهاينافيا – سيدريك. خط الهجوم: شسير – فيستون - ساديو. بينما جاء تشكيل مدغشقر على النحو التالى .. حراسة المرمى: ادريان خط
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شوقى-غريب

شوقي غريب: التعاطف مع عمرو وردة في المنتخب ممنوع

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي فى تصريحات تليفزيونية عن أزمة عمرو وردة الأخيرة، أن هناك مسئولية تقع على لاعبي المنتخب الوطني لحصد لقب بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر، وأن هذه المسئولية تمنع التعاطف مع اللاعب عمرو وردة فى أزمته الأخيرة، والتى صدر قرار باستبعاده من المنتخب بعدها. وقال غريب فى تصريحات تليفزيونية: "المنتخب مطالب بغلق صفحة استبعاد عمرو وردة والتركيز في مباراة أوغندا المقبلة للتأهل كأول المجموعة الأولى وعدم الانشغال بأزمات لاعب بعينه".
تريزيجيه-ومحمد-صلاح

هل يسحب تريزيجيه البساط من تحت أقدام صلاح في الكان؟

ساهم محمود حسن (تريزيجيه)، نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف قاسم باشا التركي، في قطع المنتخب المصري الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الإفريقي، وتأهل بجدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، عندما سجل هدف الفوز على منتخب زيمبابوي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، من عمر المباراة التي انتهت بنتيجة (1-0)، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وشارك أيضًا في فوز الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، أمس الأربعاء، عندما صنع هدف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.
عمرو وردة

بعد كابوس وردة.. من يحاسب أبو ريدة وأجيري ومعاونيه؟

هناك أسباب كثيرة تجعل عمرو وردة لاعبًا غير محبوب، بعضها يتعلق به بسبب تصرفاته غير المسؤولة التي تثير جدلا واسعا بين الحين والآخر وتصل في أوقات كثيرة إلى حد الغضب لخروجه عن النص، وبعضها يتعلق بنظرة الجمهور والتغطية الإعلامية التي تختلف بين لاعب وآخر، لكن هناك سؤالا مهما في هذه المرحلة لا بد من طرحه، يتعلق بإمكانيات اللاعب الفنية، وهل يستحق الانضمام لصفوف المنتخب الوطني أم لا؟ وما الفائدة التي كانت ستعود على مصر في حالة استمرار اللاعب في القائمة وعدم استبعاده بسبب فضائحه المتكررة وعدم تركيزه في معسكر المنتخب الوطني؟
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مدغشقر-و غينيا‎ (1)

«كان 2019».. التعادل يحسم مواجهة مدغشقر وغينيا

تعادل منتخب مدغشقر مع نظيره الغيني بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ليحصد بذلك كل منتخب نقطة واحدة وتعد هذه أول مشاركة لمنتخب مدغشقر في تاريخ بطولة أمم أفريقيا حيث لم يسبق لهذا المنتخب التأهل للبطولة من قبل، بهذه النتيجة يحتل المنتخبين المركزين الثاني والثالث بينما يحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة بعد فوزه على بوروندي بهدف دون رد.
نيجيريا-و بروندي‎ (1)

كان 2019.. نيجيريا تخطف فوزا صعبا من بوروندي

خطف المنتخب النيجيرى فوزًا صعبا من نظيره البوروندى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أوديون إيجلو مهاجم منتخب النسور فى الدقيقة 77 من عمر المباراة. وظهر المنتخب النيجيرى بمستوى سيئ معظم أوقات اللقاء، لكنه نجح فى اقتناص هدف من منتخب بوروندي الذى ظهر بمستوى متميز وكان ندا قويا، لكنه فشل فى الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.
نيجيريا

إبداع سابق لغينيا في الإسكندرية وذكرى سيئة لنيجيريا

تنطلق اليوم السبت مباريات المجموعة الثانية في النسخة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، التي تضم منتخبات نيجيريا وبوروندي وغينيا ومدغشقر، تلك المجموعة التي تقام مبارياتها في مدينة الإسكندرية وهي المدينة التي يملك فيها بعض منتخبات تلك المجموعة ذكريات جيدة وأخرى سيئة معها في منافسات الكان السابقة، التي استضافتها مصر وتحديدًا نسخ 2006 و1986 و1974، بعيدًا عن منتخبي بوروندي ومدغشقر، اللذين يشاركان للمرة الأولى في تاريخهما بكأس الأمم الإفريقية.
منتخب-تونس

تونس تهزم بوروندي في ختام استعداداتها لأمم إفريقيا

تفوق منتخب تونس على منتخب بوروندى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب رادس بتونس، وذلك فى آخر استعدادات نسور قرطاج لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل، حيث سجل طه ياسين الخنيسى ونعيم سليتى هدفي تونس، بينما أحرز سيدريك أميسى هدف بوروندى، وهذه هي المواجهة الودية الثالثة لتونس بعد أن واجه كلا من العراق والتى فاز بها بهدفين مقابل لا شيء وكرواتيا التى فاز بها النسور أيضا بهدفين لهدف.
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