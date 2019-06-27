رياضة

«فيديو جراف» يكشف أرقام تريزيجيه أمام الكونغو

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م
تريزيجيه
تريزيجيه
حصل محمود حسن (تريزيجيه)؛ نجم المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف قاسم باشا التركي، على جائزة أفضل لاعب في مواجهة الفراعنة أمام نظيره الكونغو، التي أُقيمت بينهما أمس الأربعاء، وجمعتهما على استاد القاهرة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وانتهت المباراة بهدفين نظيفين، بعدما تقدم أحمد المحمدي بالهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.
ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، «فيديوجراف» يكشف أرقام محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر خلال مباراة الكونغو. وذكر موقع «هوسكورد» العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم أن محمود تريزيجيه كان الأكثر مهارة بين لاعبي منتخبي مصر والكونغو
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شوقى-غريب

شوقي غريب: التعاطف مع عمرو وردة في المنتخب ممنوع

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي فى تصريحات تليفزيونية عن أزمة عمرو وردة الأخيرة، أن هناك مسئولية تقع على لاعبي المنتخب الوطني لحصد لقب بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر، وأن هذه المسئولية تمنع التعاطف مع اللاعب عمرو وردة فى أزمته الأخيرة، والتى صدر قرار باستبعاده من المنتخب بعدها. وقال غريب فى تصريحات تليفزيونية: "المنتخب مطالب بغلق صفحة استبعاد عمرو وردة والتركيز في مباراة أوغندا المقبلة للتأهل كأول المجموعة الأولى وعدم الانشغال بأزمات لاعب بعينه".
تريزيجيه-ومحمد-صلاح

هل يسحب تريزيجيه البساط من تحت أقدام صلاح في الكان؟

ساهم محمود حسن (تريزيجيه)، نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف قاسم باشا التركي، في قطع المنتخب المصري الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الإفريقي، وتأهل بجدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، عندما سجل هدف الفوز على منتخب زيمبابوي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، من عمر المباراة التي انتهت بنتيجة (1-0)، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وشارك أيضًا في فوز الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، أمس الأربعاء، عندما صنع هدف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.
عمرو وردة

بعد كابوس وردة.. من يحاسب أبو ريدة وأجيري ومعاونيه؟

هناك أسباب كثيرة تجعل عمرو وردة لاعبًا غير محبوب، بعضها يتعلق به بسبب تصرفاته غير المسؤولة التي تثير جدلا واسعا بين الحين والآخر وتصل في أوقات كثيرة إلى حد الغضب لخروجه عن النص، وبعضها يتعلق بنظرة الجمهور والتغطية الإعلامية التي تختلف بين لاعب وآخر، لكن هناك سؤالا مهما في هذه المرحلة لا بد من طرحه، يتعلق بإمكانيات اللاعب الفنية، وهل يستحق الانضمام لصفوف المنتخب الوطني أم لا؟ وما الفائدة التي كانت ستعود على مصر في حالة استمرار اللاعب في القائمة وعدم استبعاده بسبب فضائحه المتكررة وعدم تركيزه في معسكر المنتخب الوطني؟
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مصر-وزيمبابوي (5)

كيف يتفادى المنتخب أخطاء زيمبابوي أمام الكونغو؟

تحدث هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، عن هدف الفراعنة الوحيد في مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في نسختها الـ32، والتي تقام على 6 ملاعب مختلفة، أمام نظيره الزيمبابوي، التي اُقيمت بينهما الجمعة الماضي، وانتهت بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمود حسن تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، وأوضح رمزي في تصريحات تليفزيونية، صباح اليوم الإثنين: «ضربة البداية دائمًا ما تكون صعبة وحدث ذلك مع نيجيريا والمغرب أيضًا».
احمد-حجازى (3)

المنتخب يحسم مصير حجازي في المشاركة أمام الكونغو

كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، عن موقف أحمد حجازي، لاعب الفراعنة، من المشاركة في مواجهة الكونغو الديمقراطية، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وذلك بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان له اليوم، إصابة نجم وسيت بروميتش الإنجليزي، بكسر في الأنف خلال مواجهة الفراعنة وزيمبابوي، في افتتاح البطولة أمس الجمعة.
احمد-حجازى (1)

تفاصيل إصابة أحمد حجازي أمام زيمبابوي

أثبتت الأشعة التي أجريت صباح اليوم السبت، على أحمد حجازي، لاعب المنتخب الوطني، إصابته بكسر في الأنف في مباراة منتخب الفراعنة أمام نظيره منتخب زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وفازت بها مصر بهدف دون رد، وقال الدكتور محمد أبو العلا، في تصريحات صحفية، صباح اليوم، إن إصابة اللاعب لن تعيقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة.
احمد-الشناوى (2)

أزمة في جهاز المنتخب بسبب حراسة المرمى

علمت «التحرير» من مصادر مطلعة داخل المنتخب الوطني، أن هناك خلافًا في الجهاز الفني حول مركز حراسة مرمى الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الإثنين، إلى أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، يرغب في إشراك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، أساسيا، بينما يرغب أحمد ناجي في الدفع بأحمد الشناوي، حارس بيراميدز.
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