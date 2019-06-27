«فيديو جراف» يكشف أرقام تريزيجيه أمام الكونغو

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م

تريزيجيه

حصل محمود حسن (تريزيجيه)؛ نجم المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف قاسم باشا التركي، على جائزة أفضل لاعب في مواجهة الفراعنة أمام نظيره الكونغو، التي أُقيمت بينهما أمس الأربعاء، وجمعتهما على استاد القاهرة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وانتهت المباراة بهدفين نظيفين، بعدما تقدم أحمد المحمدي بالهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، «فيديوجراف» يكشف أرقام محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر خلال مباراة الكونغو. وذكر موقع «هوسكورد» العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم أن محمود تريزيجيه كان الأكثر مهارة بين لاعبي منتخبي مصر والكونغو