منها ميني كوبر.. سيارات لا تشتريها مستعملة

تفتقد بعض السيارات على مستوى الأأسواق العالمية للقدرات التي تجعلها خيارًا جيدًا للراغبين في شراء سيارة مستعملة بالأسواق العالمية بشكل رئيسي.

تحرير:محمود نبيل ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

كوبر

على الرغم من القدرات والإمكانيات الفنية الكبيرة التي تراهن عليها الأسواق العالمية خلال الفترة الحالية، فإن القليل من تلك الموديلات المتطورة يمكنها أن تكون خيارًا جيدًا على مستوى الأسواق العالمية للراغبين في شراء سيارات مستعملة، كما أن ذلك يمنح العديد من السيارات الأخرى الفرصة في التفوق. ولا شك أن بعض السيارات تتمتع بشكل خاص بقدرات كبيرة تجعلها من أهم الموديلات التي يمكن شرائها مستعملة في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من كونها لا تتمتع بنفس الإمكانيات الفنية التي يمكن لغيرها من السيارات أن تمتلكها.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع ريدر ديجيست، مجموعة من الموديلات التي لا يجب التفكير في شرائها مستعملة بالأسواق العالمية خلال الوقت الحالي. ميني كوبر عندما يتوقف الأمر على الموثوقية، فإن السيارة تحتاج لعملية إصلاح وصيانة دورية كثيرة، وهو الأمر الذي يجعل شرائها مستعملة يعني المزيد من الإنفاق، ولذلك فإن شراء