منها ميني كوبر.. سيارات لا تشتريها مستعملة

تفتقد بعض السيارات على مستوى الأأسواق العالمية للقدرات التي تجعلها خيارًا جيدًا للراغبين في شراء سيارة مستعملة بالأسواق العالمية بشكل رئيسي.
على الرغم من القدرات والإمكانيات الفنية الكبيرة التي تراهن عليها الأسواق العالمية خلال الفترة الحالية، فإن القليل من تلك الموديلات المتطورة يمكنها أن تكون خيارًا جيدًا على مستوى الأسواق العالمية للراغبين في شراء سيارات مستعملة، كما أن ذلك يمنح العديد من السيارات الأخرى الفرصة في التفوق.
ولا شك أن بعض السيارات تتمتع بشكل خاص بقدرات كبيرة تجعلها من أهم الموديلات التي يمكن شرائها مستعملة في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من كونها لا تتمتع بنفس الإمكانيات الفنية التي يمكن لغيرها من السيارات أن تمتلكها.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع ريدر ديجيست، مجموعة من الموديلات التي لا يجب التفكير في شرائها مستعملة بالأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
ميني كوبر
عندما يتوقف الأمر على الموثوقية، فإن السيارة تحتاج لعملية إصلاح وصيانة دورية كثيرة، وهو الأمر الذي يجعل شرائها مستعملة يعني المزيد من الإنفاق، ولذلك فإن شراء
وفي هذا السياق، يستعرض موقع ريدر ديجيست، مجموعة من الموديلات التي لا يجب التفكير في شرائها مستعملة بالأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
ميني كوبر
عندما يتوقف الأمر على الموثوقية، فإن السيارة تحتاج لعملية إصلاح وصيانة دورية كثيرة، وهو الأمر الذي يجعل شرائها مستعملة يعني المزيد من الإنفاق، ولذلك فإن شراء ميني كوبر مستعملة لا ييمكن اعتباره بطبيعة الحال أمر سلبي، ولكنه قد لا يكون الخيار الأمثل في العديد من الأسواق العالمية، لا سيما تلك التي تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة، تجعل من امتلك هذه السيارة أمر مكلف للغاية، سواء على مستوى الصيانة أو غيرها من الأمور.
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فولفو XC90
لا شك أن تفاني الشركة السويدية في الحفاظ على أمان الأسر وتوفير وسائل الراحة وبشكل لم يسبق له مثيل في السنوات الماضية، جعل السيارة ذات شعبية كبيرة في الأسواق العالمية، إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون أيضًا من العوامل التي تجعلنا نعتبر سيارة فولفو –حال الحصول عليها مستعملة- خيارًا جيدًا، لا سيما وأنها من السيارات الفاخرة المكلفة على مستوى الامتلاك أو حتى الصيانة بشكل دوري في الأسواق العالمية المختلفة.
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شيفروليه سبارك
تعد من بين أهم السيارات صغيرة الحجم في الأسواق العالمية خلال إحدى الفترات، وهي تحتفظ بإمكانيات كبيرة حتى بعد مرور سنوات طويلة على الاستخدام، إلا أنها تبقى من الخيارات غير الجيدة للراغبين في الحصول على موديلات مستعملة بالأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، لا سيما في ظل العديد من الإمكانيات التي قد لا تتمتع بها السيارة، مما يرجح كفة العشرات من الموديلات الأخرى في الأسواق العالمية على حساب سيارة الشركة الأمريكية الصغيرة.
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دودج جراند كارافان
تعد من السيارات التي كانت تتمتع بقدرات كبيرة على مستوى الأسواق العالمي في فترة معينة، إلا أنها لم تعد من بين الخيارات الجيدة على مستوى الحصول على سيارات مستعملة، وهو حال العديد من إصدارات الشركة الأمريكية العملاقة في العديد من الأسواق العالمية، خاصة وأنها تتناسب مع بعض الفئات الجماهيرية الغنية بالأسواق العالمية، الأمر الذي يصعب من عملية تداولها كموديل مستعمل بالعديد من البلدان.
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سوزوكي سويفت
لا شك أنها كانت من بين السيارات التي حققت انطلاقة كبيرة على مستوى الأسواق العالمية في البداية، إلا أن ذلك سرعان ما اختفى في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يفسر غيباها عن قائمة الموديلات التي يفضل الجمهور شرائها مستعملة.
هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
وينصح بتجنب شرائها بهذه الصورة، والسعي دومًا للحصول على سوزوكي سويفت وهي في ثوبها الجديد عل مستوى الأسواق العالمية، وبالأخص تلك التي استطاعت خلالها السيارة اليابانية تحقيق شهرة واسعة.