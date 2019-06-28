حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

منها ميني كوبر.. سيارات لا تشتريها مستعملة

تفتقد بعض السيارات على مستوى الأأسواق العالمية للقدرات التي تجعلها خيارًا جيدًا للراغبين في شراء سيارة مستعملة بالأسواق العالمية بشكل رئيسي.
تحرير:محمود نبيل ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
كوبر
كوبر
على الرغم من القدرات والإمكانيات الفنية الكبيرة التي تراهن عليها الأسواق العالمية خلال الفترة الحالية، فإن القليل من تلك الموديلات المتطورة يمكنها أن تكون خيارًا جيدًا على مستوى الأسواق العالمية للراغبين في شراء سيارات مستعملة، كما أن ذلك يمنح العديد من السيارات الأخرى الفرصة في التفوق. ولا شك أن بعض السيارات تتمتع بشكل خاص بقدرات كبيرة تجعلها من أهم الموديلات التي يمكن شرائها مستعملة في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من كونها لا تتمتع بنفس الإمكانيات الفنية التي يمكن لغيرها من السيارات أن تمتلكها.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع ريدر ديجيست، مجموعة من الموديلات التي لا يجب التفكير في شرائها مستعملة بالأسواق العالمية خلال الوقت الحالي. ميني كوبر عندما يتوقف الأمر على الموثوقية، فإن السيارة تحتاج لعملية إصلاح وصيانة دورية كثيرة، وهو الأمر الذي يجعل شرائها مستعملة يعني المزيد من الإنفاق، ولذلك فإن شراء
اقرأ المزيد
فولكس-فاجن-جولف

الشكل والمضمون.. السيارات الأفضل في الأسواق العالمية

تراهن العديد من الشركات العالمية خلال العام الجاري على السيارات الرياضية في الأسواق العالمية، خاصة أنها تتمتع بقبول العديد من الفئات الجماهيرية التي تعشق هذه النوعية المتطورة من السيارات، خاصة أنها تجمع بين الشكل الخارجي الرائع والإمكانيات الفنية الضخمة. وتفاوتت تلك الموديلات الرياضية من حيث الأداء والشكل في العام الجديد، وهو الأمر الذي خلق رد فعل مختلفا لدى الجماهير، والتي رأت أن فئة معينة منها كانت على المستوى المطلوب من حيث الكفاءة الفنية أو حتى الشكل الخارجي.
بيجو 5008

بسبب «الجنس الناعم».. زيادة في مبيعات سيارات الـSUV

أثار النمو الهائل في مبيعات سيارات الكروس أوفر أو الـSUV، اهتمام العديد من كبريات الشركات المصنعة للسيارات في العالم، خاصة مع ارتفعت مبيعات سيارات الكروس أوفر بنسبة 1% مسجلة 476.1 ألف وحدة بأوروبا خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بـ472.9 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من 2018. وبالتزامن مع اقتراب طرح شركة أستون مارتن أول طراز من فئة SUV تصنعه وهو طراز DBX، أجرت دراسة كشفت عن سبب الإقبال الكبير على شراء السيارات من هذه الفئة حول العالم، فلماذا انتشر هذا النوع من السيارات؟ وما الفئات التي تسعى لاقتنائه؟
Hot-Wheels-Muscle-Car

أفضل السيارات المعدلة بالأسواق العالمية

تراهن بعض الشركات العالمية على العديد من التقنيات المتطورة، إلا أن ذلك قد لا يغني عن بعض التعديلات الفنية التي تجذب الجمهور بشكل رئيسي، لا سيما وأنها تمثل تصورًا مغايرًا للنماذج التقليدية المعروفة عن سيارات تلك الشركات العالمية. وعلى مدى سنوات طويلة، ظهرت العديد من النماذج والموديلات التي تمتعت بتعديلات مختلفة على مستوى القدرات الفنية أو الشكل الخارجي، وهو الأمر الذي قد يكون له رد فعل مغاير سواء من ناحية الفئات الجماهيرية التي تفضل تلك الموديلات أو حتى الإمكانيات الفنية التي توفرها.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org