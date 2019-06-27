صيادلة الإسكندرية: قانون الإيجارات القديمة «مفزع»

صيادلة الإسكندرية: التعديلات المقترحة تؤدي لحدوث حالة من عدم الاستقرار فى الأمن القومى الدوائي ويطالبون "النواب" بمراعاة البعد الاجتماعي والدستوري في أي إصلاحات اقتصادية

تحرير:محمد مجلي ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م

أبدى صيادلة الإسكندرية اعتراضهم على مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي نصت مدونته على منح مهلة 5 سنوات لإلغاء عقد الإيجار بقوة القانون الذي يناقش في مجلس النواب قبل التصويت عليه؛ إذ دعا الصيادلة في محافظة الإسكندرية أعضاء مجلس النواب إلى مراعاة البعد الاجتماعى والدستورى في أي إصلاحات اقتصادية تمس الطبقة المتوسطة من أبناء الشعب معلنين تقديم حزمة من المقترحات فى سبيل تنفيذها وذلك لمراعاة أصحاب الصيدليات والعلاقة بين المالك والصيدلي حتى لا يهدد الأمن القومى الدوائي.

وذكر المجلس خلال بيانه أن قانون الإيجارات القديمة لم يلتفت إلى الضوابط المنصوص عليها فى قانون 127 لسنة 1955 الخاص بالتراخيص والذى يقتضى استثناءات فى ترخيص المؤسسات الصيدلانية؛ الأمر الذي يتطلب معه استثناءات مقابلة فى أى تعديلات واردة. وقدم صيادلة الإسكندرية مجموعة من المقترحات، على هامش اجتماعهم بمقر

وذكر المجلس خلال بيانه أن قانون الإيجارات القديمة لم يلتفت إلى الضوابط المنصوص عليها فى قانون 127 لسنة 1955 الخاص بالتراخيص والذى يقتضى استثناءات فى ترخيص المؤسسات الصيدلانية؛ الأمر الذي يتطلب معه استثناءات مقابلة فى أى تعديلات واردة.

وقدم صيادلة الإسكندرية مجموعة من المقترحات، على هامش اجتماعهم بمقر النقابة بسموحة، يتطلب استثناء الصيادلة علما أن نشاط الصيدلية التجارى هو النشاط التجارى الوحيد المقيد بظروف استثنائية فى الترخيص فإنه يستوجب مراعاة هذه الاستثناءات فى التعديل.

دعا البيان إلى ضرورة إنشاء لجنة مستقلة يرأسها قاضي أمور مستعجلة أو قاضي محكمة ابتدائية وعضو من أعضاء اللجنة من له صفة مهنية ملمة بقوانين مزاولة مهنة الصيدلة تتولى الفصل فى مثل هذه النوعية من الخلافات على أن يكون له الحق فى انتداب خبير بما يضمن السرعة والحسم والبت فى الحل.

المقترحات تضمنت تحديد قيمة إيجارية عادلة للمالك لمدة 20 سنة تحددها لجنة مستقلة مكونة من خبير ينتدبه القاضى يراعى فيها القيمة الإيجارية السوقية أخذًا فى الاعتبار أى مبالغ تم دفعها قديمًا عند تحرير عقد الإيجار القديم، وكذلك اعتبارات تخص عمر وحالة المبنى، مع التوصية باستمرار العلاقة الإيجارية للصيدلية بين المالك والمستأجر بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات بما يضمن عدم القضاء على نشاط الصيدلية وفى حالة رغبة الطرفين فى البيع والشراء يختص الخبير بتحديد القيمة العادلة التى تراعي حق الشفعة للصيدلى.

وحذر محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، من أن القانون الجديد سيؤدي إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار فى الأمن القومى الدوائي وعدم الانضباط فى السوق الدوائي بصفة عامة، مشيرا إلى إن توابع تطبيق هذه التعديلات بشكلها الحالى سينتج عنها اختفاء عدد ضخم من كبرى الصيدليات فى مناطق وسط البلد التجارية.

وأشار إلى أن عدد الصيدليات التي سيمسها هذا القانون "مفزع" يصل إلى 30 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية منها أكثر من ألفي صيدلية فى مدينة الإسكندرية فقط.

ودعا نقيب صيادلة الإسكندرية، إلى ضرورة التفرقة بين جدران مكان يصلح لنشاط تجارى وبين تقديم خدمة دوائية تستوجب بناء سمعة وإعلاء قيمة مهنة لا تتم فى فترة زمنية قصيرة وإنما تحتاج إلى بذل الجهد واستمرار التثقيف وإرساء مبادئ الثقة فى التعامل مع المنتفعين.

قال "أنسي" إنه كان يجدر بالقانون محل النقاش ألا ينص على إنهاء التعاقد من تلقاء نفسه، وإنما كان يجب مراعاة الظروف الخاصة للصيدليات وأن يكون إلغاء العقد بتوافق الطرفين معًا حتى لا تكون هناك شبهة استغلال من المالك لصاحب الصيدلية الذى يجد نفسه بين مطرقة أن يسلم المكان بما يحمله من عمر أفناه فيه وسندان البحث شبه المستحيل عن مكان آخر بقيود شرط مسافة الـ 100 متر.

وتابع: فإذا كان إرجاع الحق إلى المالك يستوجب الافتئات على حق الصيادلة فى ممارسة مهنتهم إلى من يلجأ الصيدلى عند تهديده بالقضاء على كيانه، وشدد نقيب صيادلة الإسكندرية على ضرورة مراعاة العدالة بين الطرفين وإعطاء كل صاحب حق حقه.