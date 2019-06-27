5 أمور يجب القيام بها للحفاظ على أغلى قطع بالسيارة

يحتاج ناقل الحركة أو ما يعرف باسم صندوق التروس لمعاملة خاصة على مستوى الاستخدام، وبالأخص في فصل الصيف أو عند وصول درجات الحرارة لمستويات عالية
تراهن دومًا العديد من الشركات العالمية على قدراتها التصنيعية بشكل رئيسي لإصدار سيارة جيدة وذات موثوقية عالية في الأسواق العالمية، إلا أن أمر استمرار كفاءة السيارة لأطول وقت ممكن لا يخضع فقط لكفاءة السيارة، ولكن أيضًا لطريقة العناية بها.
وتعد بعض القطع في السيارة، وبالأخص المكونة للمحرك إحدى أهم الوسائل للعناية بالسيارة، ولا شك أن ناقل الحركة هو أهم القطع الحيوية التي يجب أن تلقى رعاية خاصة في فصل الصيف وأوقات درجات الحرارة العالية على مدى العام بشكل رئيسي.
وفي هذا السياق، نستعرض أهم الطرق التي يمكن من خلالها الحفاظ على كفاءة المحرك وبالأخص ناقل حركة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
الصيانة
لا شك أن الصيانة الدورية بشكل عام تخدم في الحفاظ على كفاءة المحرك بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي يمنح العديد من الأشخاص فرصة التمتع بأعلى مستوى من الكفاءة في
وفي هذا السياق، نستعرض أهم الطرق التي يمكن من خلالها الحفاظ على كفاءة المحرك وبالأخص ناقل حركة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
الصيانة
لا شك أن الصيانة الدورية بشكل عام تخدم في الحفاظ على كفاءة المحرك بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي يمنح العديد من الأشخاص فرصة التمتع بأعلى مستوى من الكفاءة في السيارة، وبالأخص لدى ناقل الحركة، الذي يعد أهم القطع المكونة للمحرك بشكل رئيسي، كما أنه يعد الأغلى بشكل عام سواء على مستوى الإصلاح أو حتى قطع الغيار التي تستخدم في تصنيعه، ولذلك فإن العناية به على مدى العام قد تؤدي إلى الحفاظ على كفاءته بشكل رئيسي.
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الزيت
يجب على صاحب السيارة أن يراعي العديد من الأمور التي تتعلق بالصيانة، ولكنها قد لا تتصل بشكل رئيسي بالأمور التي يجب عملها دوريًا لصيانة المحرك، ولذلك فإن مراعاة تغيير الزيت الخاص بالمحرك بشكل مستمر يعد من أهم الأمور التي يمكنها أن تحافظ على مستويات كفاءة ناقل الحركة.
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ويضمن توفير مستويات مناسبة لزيت ناقل الحركة، واحدا من أهم الأمور التي توفر العناية اللازمة بهذه القطعة الحيوية في المحرك، وبالأخص خلال فصل الصيف أو عند ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قد تضر بأداء السيارة أو القطع المكونة لمحركها.
نعومة التعامل
مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يبقى دومًا الاعتناء بالسيارة أمر ضروري، ولذلك فإن البعض يلجأ لاتباع نسق معين في استخدام بعض القطع الحيوية في السيارة، وعلى رأسها صندوق التروس، الذي يمثل ضرورة كبيرة على مستوى الصناعة في السيارة، لا سيما أن التعامل الخشن مع ناقل الحركة قد يؤدي إلى تلف بعض القطع الحيوية فيه، الأمر الذي بدوره قد يؤدي إلى مزيد من المشكلات على مستوى الاستخدام.
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صف السيارة
يفضل بشكل عام الحفاظ على كفاءة المحرك بتجنب وضع السيارة في أماكن تتسم بدرجات الحرارة العالية، وهو الأمر الذي يعد ضروريًا لتجنب الأعطال المفاجئة لمحرك السيارة بشكل عام، وفي ناقل الحركة على وجه الخصوص.
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وينصح دومًا الخبراء بتجنب صف السيارة في الأماكن التي لا تتمتع بالظل أو درجات الحرارة المعتدلة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى بعض الأعطال الناتجة عن الارتفاع الرهيب بدرجات الحرارة بشكل عام.
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القابض
على مستوى ناقل الحركة اليدوي، يظل التعامل برفق مع القابض هو أحد أهم الأمور التي يجب أن يراعيه المرء في التعامل مع السيارة، ولذلك فإن من الضروري عدم تحريك عصا صندوق التروس العلوية إلا بعد التأكد من الضغط بصورة كاملة على الدواسة اليسرى، والتي تعرف بشكل عام باسم "الدبرياج"، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى استمرار السيارة بحالة فنية جيدة تساعدها على إبقاء كفاءة الأدائية لفترات طويلة من الاستخدام.