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5 أمور يجب القيام بها للحفاظ على أغلى قطع بالسيارة

يحتاج ناقل الحركة أو ما يعرف باسم صندوق التروس لمعاملة خاصة على مستوى الاستخدام، وبالأخص في فصل الصيف أو عند وصول درجات الحرارة لمستويات عالية
تحرير:محمود نبيل ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
صالون السيارة
صالون السيارة
تراهن دومًا العديد من الشركات العالمية على قدراتها التصنيعية بشكل رئيسي لإصدار سيارة جيدة وذات موثوقية عالية في الأسواق العالمية، إلا أن أمر استمرار كفاءة السيارة لأطول وقت ممكن لا يخضع فقط لكفاءة السيارة، ولكن أيضًا لطريقة العناية بها. وتعد بعض القطع في السيارة، وبالأخص المكونة للمحرك إحدى أهم الوسائل للعناية بالسيارة، ولا شك أن ناقل الحركة هو أهم القطع الحيوية التي يجب أن تلقى رعاية خاصة في فصل الصيف وأوقات درجات الحرارة العالية على مدى العام بشكل رئيسي.
وفي هذا السياق، نستعرض أهم الطرق التي يمكن من خلالها الحفاظ على كفاءة المحرك وبالأخص ناقل حركة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.   الصيانة لا شك أن الصيانة الدورية بشكل عام تخدم في الحفاظ على كفاءة المحرك بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي يمنح العديد من الأشخاص فرصة التمتع بأعلى مستوى من الكفاءة في
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5000 جنيه.. مقارنة بين هوندا HRV وشيفروليه إيكوينوكس

أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية «الكروس أوفر» من أكثر الفئات طلبًا في السوق المحلية لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض، وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة، ونركز هنا على أرخص سيارتين رياضيتين كروس أوفر في مصر، من حيث الأسعار والإمكانات والتجهيزات الفنية والرفاهية بكل سيارة منهما على حدة، وهما السيارتان «هوندا HRV، وشيفروليه إيكوينوكس» موديل 2019، فما أسعار كل سيارة منهما؟ وما الفوارق الميكانيكية الجوهرية بينهما؟
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منها رينو وبيجو.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر

تسببت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي لتصبح "صفر جمارك"، واستفاد الكثيرون من تلك التخفيضات بنسب متفاوتة، ما انعكس على أسعار السيارات في السوق. نرصد في هذا التقرير أرخص 5 أنواع من السيارات الأوروبية في السوق المحلية، وهي «رينو لوجان، فيات بونتو وتيبو، بيجو 301، ستروين c إليزيه»، من حيث المواصفات والإمكانيات والأسعار لكل سيارة من السيارات الأوروبية الخمس التي حققت سمعة طيبة في السوق المصرية.
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القوة والحداثة.. سيارات كهربائية بدفع رباعي

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