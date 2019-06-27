5 أمور يجب القيام بها للحفاظ على أغلى قطع بالسيارة

يحتاج ناقل الحركة أو ما يعرف باسم صندوق التروس لمعاملة خاصة على مستوى الاستخدام، وبالأخص في فصل الصيف أو عند وصول درجات الحرارة لمستويات عالية

تحرير:محمود نبيل ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

صالون السيارة

تراهن دومًا العديد من الشركات العالمية على قدراتها التصنيعية بشكل رئيسي لإصدار سيارة جيدة وذات موثوقية عالية في الأسواق العالمية، إلا أن أمر استمرار كفاءة السيارة لأطول وقت ممكن لا يخضع فقط لكفاءة السيارة، ولكن أيضًا لطريقة العناية بها. وتعد بعض القطع في السيارة، وبالأخص المكونة للمحرك إحدى أهم الوسائل للعناية بالسيارة، ولا شك أن ناقل الحركة هو أهم القطع الحيوية التي يجب أن تلقى رعاية خاصة في فصل الصيف وأوقات درجات الحرارة العالية على مدى العام بشكل رئيسي.

وفي هذا السياق، نستعرض أهم الطرق التي يمكن من خلالها الحفاظ على كفاءة المحرك وبالأخص ناقل حركة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. الصيانة لا شك أن الصيانة الدورية بشكل عام تخدم في الحفاظ على كفاءة المحرك بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي يمنح العديد من الأشخاص فرصة التمتع بأعلى مستوى من الكفاءة في