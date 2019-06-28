منها انخفاض الأسعار.. تحديات تواجه صناعة الدواء بمصر
على الرغم من الآثار الإيجابية لتعويم الجنيه على الكثير من القطاعات الاقتصادية، فإن تحرير سعر الصرف كان له آثار سلبية على صناعة الدواء؛ حيث ارتفعت تكلفة إنتاج الدواء
تحرير:أمل نبيل
٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
دواء
تعد صناعة الدواء إحدى أهم الصناعات الإستراتيجية في مصر، ويقدر حجم الاستثمارات في صناعة الدواء بنحو 130 مليار جنيه، ويعمل بها نحو 154 مصنعًا ونحو 60 مصنعًا تحت الإنشاء، فضلا عن 2000 شركة تعمل لدى الغير.
وتواجه صناعة الأدوية في مصر تحديات عديدة تتمثل في تسعير الدوء واستغراق وقت طويل في تسجيل بعض الأدوية وغيرها من المشكلات، بالإضافة إلى تعقد الإجراءات المتبعة في الرقابة الدوائية التي تتم من قبل وزارة الصحة؛ مما يؤخر إنتاج بعض العقاقير، حسب الدكتور محمد السيد، عضو غرفة الأدوية بالغرف التجارية.
تسعير الدواء
لا تتلاءم سياسات تسعير الدواء مع التغيرات الاقتصادية العامة، بجانب زيادة تكاليف التشغيل وأسعار الفائدة.. حسب مذكرة أعدها اتحاد الصناعات المصرية لتقديمها إلى مجلس الوزراء.
ولا يمكن لأى شركة في السوق المصرية أن ترفع أسعار الدواء دون الرجوع للجنة التسعير بوزارة الصحة، حيث يتم تسعير الأدوية
تسعير الدواء
لا تتلاءم سياسات تسعير الدواء مع التغيرات الاقتصادية العامة، بجانب زيادة تكاليف التشغيل وأسعار الفائدة.. حسب مذكرة أعدها اتحاد الصناعات المصرية لتقديمها إلى مجلس الوزراء.
ولا يمكن لأى شركة في السوق المصرية أن ترفع أسعار الدواء دون الرجوع للجنة التسعير بوزارة الصحة، حيث يتم تسعير الأدوية جبريا من قبل وزارة الصحة.
ويعتمد النظام الحالي لتسعير الدواء على آلية استرشاد بأسعار الدواء فى 36 دولة، بحيث يختار أقل سعر للجمهور فى هذه الدول، وهو ما لا يراعى هوامش التوزيع المقررة فى ذلك البلد ومقارنتها بمصر.
وفي منتصف يناير 2017 رفعت الحكومة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 و50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي الآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه.
وفي يناير الماضي تمت الموافقة على رفع أسعار 30 صنفًا دوائيا، بنسب من 10 إلى 50%.
ويرى الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن تحريك أسعار الدواء ضرورة في ظل الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والوقود، والتي ترفع من تكلفة الإنتاج على شركات الأدوية، وهو ما قد يؤدي إلى توقف بعض الشركات عن الإنتاج بسبب الخسائر التي تتكبدها.
وقال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن أسعار الدواء في مصر رخيصة مقارنة بالأدوية في السوق الأوروبي والأمريكي.
اقرأ أيضا: بهذه الطرق يمكن زيادة مساهمة الصناعة بالناتج المحلي
طول فترة التسجيل
يستغرق تسجيل الأدوية الجديدة وقتًا طويلا رغم حصوله على الموافقة والترخيص من دول متقدمة تعتبر مرجعا للفحص الدوائي.
وحسب اتحاد الصناعات، فإن نظام البوكسات يمكن استغلاله من الشركات العالمية المنتجة للأدوية الحاصلة على براءة اختراع؛ مما يعطل منافسة الشركات المحلية ويعيق بيع أدوية ذات سعر اقتصادي.
وصندوق المثائل أو «البوكسات» هو صندوق يكون فيه عقار أصلي، وتتقدم الشركات بتسجيل أدوية مثيلة له، بحد أقصى 12 عقارًا.
ويقول الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن مصانع الدواء ترى أن سياسة البوكسات عقيمة، وغير مُطبقة فى أى دولة، وأن وزارة الصحة تلجأ لتطبيقها بغرض التحكم فى عدد الأصناف الدوائية المتداولة فى السوق المصرية غير أنها لم تُسفر عن تحجيمها، حيث يوجد ما يزيد على 14 ألف صنف دواء مُسجلة و14 ألف صنف آخر تحت التسجيل.
وأشارت إلى أن تسجيل مستحضرات التجميل يستنزف الوقت والنفقات دون مبرر ويعيق من توسع وتنافسية الصناعة المحلية.
ووفقا لبيانات غرفة صناعة الأدوية في مصر يوجد نحو 14 ألف صنف دوائي مسجل لدى إدارة الشؤون الصيدلية بوزارة الصحة ينتج منها فقط نحو 6 آلاف صنف داخل السوق المحلي.
مقترحات للنهوض بصناعة الدواء
اقترحت غرفة الأدوية باتحاد الصناعات إنشاء هيئة قومية مستقلة لمراقبة سلامة الدواء فى السوق المصرية، وتسجيل مستحضرات التجميل للمركب وليس العبوة التخزينية، ويكتفى بالاعتماد الفوري فى حالة التسجيل بدولتين على الأقل من الدول المتقدمة، وأن تكون مدة التسجيل أقل من 6 أشهر بدون حد أقصى لعدد الملفات فى الشهر الواحد.
- اعتماد تسعير المستحضرات المسجلة وإعطاء أولوية للبدائل والنواقص في السوق، وسرعة تسعير الأدوية المسجلة حتى لو سقطت إخطاراتها، والتى لم تسوق بعد وكانت مسعرة قبل تعويم الجنيه.