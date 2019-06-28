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منها انخفاض الأسعار.. تحديات تواجه صناعة الدواء بمصر

على الرغم من الآثار الإيجابية لتعويم الجنيه على الكثير من القطاعات الاقتصادية، فإن تحرير سعر الصرف كان له آثار سلبية على صناعة الدواء؛ حيث ارتفعت تكلفة إنتاج الدواء
تحرير:أمل نبيل ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
دواء
دواء
تعد صناعة الدواء إحدى أهم الصناعات الإستراتيجية في مصر، ويقدر حجم الاستثمارات في صناعة الدواء بنحو 130 مليار جنيه، ويعمل بها نحو 154 مصنعًا ونحو 60 مصنعًا تحت الإنشاء، فضلا عن 2000 شركة تعمل لدى الغير. وتواجه صناعة الأدوية في مصر تحديات عديدة تتمثل في تسعير الدوء واستغراق وقت طويل في تسجيل بعض الأدوية وغيرها من المشكلات، بالإضافة إلى تعقد الإجراءات المتبعة في الرقابة الدوائية التي تتم من قبل وزارة الصحة؛ مما يؤخر إنتاج بعض العقاقير، حسب الدكتور محمد السيد، عضو غرفة الأدوية بالغرف التجارية.
تسعير الدواء لا تتلاءم سياسات تسعير الدواء مع التغيرات الاقتصادية العامة، بجانب زيادة تكاليف التشغيل وأسعار الفائدة.. حسب مذكرة أعدها اتحاد الصناعات المصرية لتقديمها إلى مجلس الوزراء. ولا يمكن لأى شركة في السوق المصرية أن ترفع أسعار الدواء دون الرجوع للجنة التسعير بوزارة الصحة، حيث يتم تسعير الأدوية
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البورصة-المصرية

البورصة تخسر 60.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر

مُنيت البورصة المصرية، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بخسائر بلغت نحو 60.4 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 756.1 مليار جنيه، مقابل 816.5 مليار جنيه جنيه خلال الربع السابق له بتراجع بلغ نسبته 7.4%. وأظهر التقرير الربع سنوى للبورصة المصرية، تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ هبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.32 في المائة ليسجل مستوى 14100.74 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 11.87 فى المائة ليبلغ مستوى 603.56 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي هبط بنحو 11.36 في المائة ليبلغ مستوى 1540.64 نقطة.
صندوق-النقد-الدولي

صندوق النقد: لا نتفاوض على برنامج جديد مع مصر

أعلنت كاميلا أندرسن، نائبة المتحدث باسم إدارة الاتصالات لدى صندوق النقد الدولي، أن الصندوق لا يتفاوض مع مصر على برنامج جديد. وأضافت أندرسون في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، أن مصرفها على استعداد لدعم مصر وشعبها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وشاملة ومستدامة. وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن الحكومة بدأت مشاورات جديدة مع صندوق النقد الدولي بشأن الخيارات المتاحة وبرامج الصندوق التي تكون مصر مؤهلة لها، لافتا إلى أنه من المنتظر الاتفاق عليه بحلول شهر أكتوبر المقبل.
البورصة

البورصة تربح 5.5 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الخميس، على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.5 مليار جنيه، مدعوما بمشتريات الأجانب. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي"إيجي اكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 14100.74 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 603.56 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1540.64 نقطة. وارتفع إجمالي التداولات على الأسهم إلى 2.05 مليار جنيه، بعد التداول على 302.77 ألف سهم عبر تنفيذ 24.9 ألف عملية منفذة.
البورصة

البنوك والبورصة إجازة يومي الأحد والإثنين

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. وأضاف المركزى فى بيان له اليوم، الخميس، أنه سيتم استئناف العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر صباح يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2019، أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 30 يونيو فيستأنف العمل بها صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019. كما قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون يوم الأحد إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.
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بورصة

«البورصة» الإبن العاق في منظومة الإصلاح الاقتصادي

تتعرض البورصة المصرية لهبوط حاد في قيم التداول منذ بداية العام الجاري، لأقل من مستويات 500 مليون جنيه يوميا في المتوسط فضلا عن الأداء الباهت للمؤشرات، وعمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين. وتخالف البورصة بهذا الأداء مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر منذ 3 سنوات، وانعكس على العديد من المؤشرات الاقتصادية ومنها ارتفاع معدلات النمو وانخفاض عجز الموازنة وتحقيقها فائضا أوليا وتصدرها الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي.
حبوب منع الحمل

رئيس شعبة الأدوية: مصر تستورد 80% من وسائل منع الحمل

"مولود كل 15 ثانية"، كانت العبارة صادمة لأعضاء لمجلس النواب العام الماضى عقب البيان الصادر عن جهاز التعبئة والإحصاء، الذى أكد رتفاع عدد السكان خلال 145 يوما بزيادة 800 ألف نسمة، ليصل إلى 97.8 مليون نسمة بالداخل، وذلك بحسب الساعة السكانية فى نهاية عام 2018، وهو ما دفع النواب للبحث عن حلول للحد من الزيادة أولها الموافقة على مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للسكان، وقرار رفع الدعم عن الطفل الثالث، ومؤخرا مطالبة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان بتصنيع وسائل منع الحمل فى مصر بدلا من استيرادها.
البنك-المركزى

خبراء: تحسن المناخ الاستثماري مرهون بأسعار الفائدة

تؤثر معدلات الفائدة المرتفعة سلبًا على مناخ الاستثمار في مصر، حيث تحجم الشركات عن الاقتراض من البنوك لوصول معدلات الفائدة لمستويات 20%، ومع استمرار معدلات التضخم في المنحنى الصعودي يتضاءل الأمل في أى خفض لأسعار الفائدة على المدى القريب. وارتفع التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم في مصر إلى مستوى 16% خلال الربع الثالث من العام الجاري مع تطبيق إجراءات خفض الدعم عن الوقود والكهرباء.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

بعد صعود التضخم.. اتجاه قوي لتثبيت سعر الفائدة

أجمع العديد من المحللين وبنوك الاستثمار على قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل، وتأتى هذه التوقعات عقب صعود معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي مسجلا مستوى 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال أبريل 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 15.1% بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 13% خلال شهر أبريل 2019.
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