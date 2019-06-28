منها انخفاض الأسعار.. تحديات تواجه صناعة الدواء بمصر

على الرغم من الآثار الإيجابية لتعويم الجنيه على الكثير من القطاعات الاقتصادية، فإن تحرير سعر الصرف كان له آثار سلبية على صناعة الدواء؛ حيث ارتفعت تكلفة إنتاج الدواء

تحرير:أمل نبيل ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

دواء

تعد صناعة الدواء إحدى أهم الصناعات الإستراتيجية في مصر، ويقدر حجم الاستثمارات في صناعة الدواء بنحو 130 مليار جنيه، ويعمل بها نحو 154 مصنعًا ونحو 60 مصنعًا تحت الإنشاء، فضلا عن 2000 شركة تعمل لدى الغير. وتواجه صناعة الأدوية في مصر تحديات عديدة تتمثل في تسعير الدوء واستغراق وقت طويل في تسجيل بعض الأدوية وغيرها من المشكلات، بالإضافة إلى تعقد الإجراءات المتبعة في الرقابة الدوائية التي تتم من قبل وزارة الصحة؛ مما يؤخر إنتاج بعض العقاقير، حسب الدكتور محمد السيد، عضو غرفة الأدوية بالغرف التجارية.

تسعير الدواء لا تتلاءم سياسات تسعير الدواء مع التغيرات الاقتصادية العامة، بجانب زيادة تكاليف التشغيل وأسعار الفائدة.. حسب مذكرة أعدها اتحاد الصناعات المصرية لتقديمها إلى مجلس الوزراء. ولا يمكن لأى شركة في السوق المصرية أن ترفع أسعار الدواء دون الرجوع للجنة التسعير بوزارة الصحة، حيث يتم تسعير الأدوية