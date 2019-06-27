رياضة

هل يسحب تريزيجيه البساط من تحت أقدام صلاح في الكان؟

تخلى نجم قاسم باشا التركي عن دور ظِل البطل الذى لازمه مع الفراعنة، إذ كان دائمًا يمرر ويصنع الأهداف القاتلة إلا أنه يضل طريق الشباك لأن تصويباته تذهب إلى خارج المرمى
تحرير:أحمد سيد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م
تريزيجيه ومحمد صلاح
تريزيجيه ومحمد صلاح
ساهم محمود حسن (تريزيجيه)، نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف قاسم باشا التركي، في قطع المنتخب المصري الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الإفريقي، وتأهل بجدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، عندما سجل هدف الفوز على منتخب زيمبابوي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، من عمر المباراة التي انتهت بنتيجة (1-0)، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وشارك أيضًا في فوز الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، أمس الأربعاء، عندما صنع هدف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.
وحصل «تريزيجيه» على جائزة أفضل لاعب في مواجهة الفراعنة أمام نظيره الكونغو، والتي جمعتهما على استاد القاهرة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم، التي تستضيفها مصر، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وانتهت المباراة بهدفين نظيفين، بعدما تقدم أحمد المحمدي بالهدف الأول للفراعنة
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هناك أسباب كثيرة تجعل عمرو وردة لاعبًا غير محبوب، بعضها يتعلق به بسبب تصرفاته غير المسؤولة التي تثير جدلا واسعا بين الحين والآخر وتصل في أوقات كثيرة إلى حد الغضب لخروجه عن النص، وبعضها يتعلق بنظرة الجمهور والتغطية الإعلامية التي تختلف بين لاعب وآخر، لكن هناك سؤالا مهما في هذه المرحلة لا بد من طرحه، يتعلق بإمكانيات اللاعب الفنية، وهل يستحق الانضمام لصفوف المنتخب الوطني أم لا؟ وما الفائدة التي كانت ستعود على مصر في حالة استمرار اللاعب في القائمة وعدم استبعاده بسبب فضائحه المتكررة وعدم تركيزه في معسكر المنتخب الوطني؟
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«فيديو جراف» يكشف أرقام تريزيجيه أمام الكونغو

حصل محمود حسن (تريزيجيه)؛ نجم المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف قاسم باشا التركي، على جائزة أفضل لاعب في مواجهة الفراعنة أمام نظيره الكونغو، التي أُقيمت بينهما أمس الأربعاء، وجمعتهما على استاد القاهرة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وانتهت المباراة بهدفين نظيفين، بعدما تقدم أحمد المحمدي بالهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.
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مفاجأة في تشكيلة بوروندى أمام مدغشقر

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تريزيجية (1)

«فيديو جراف» يكشف أرقام تريزيجيه أمام الكونغو

حصل محمود حسن (تريزيجيه)؛ نجم المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف قاسم باشا التركي، على جائزة أفضل لاعب في مواجهة الفراعنة أمام نظيره الكونغو، التي أُقيمت بينهما أمس الأربعاء، وجمعتهما على استاد القاهرة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وانتهت المباراة بهدفين نظيفين، بعدما تقدم أحمد المحمدي بالهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.
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الصحف العالمية: صلاح يدعم لاعبا متهما بالتحرش الجنسي

رصدت الصحف العالمية كلمات محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، التي كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر اليوم الخميس، بعد أن حجز المنتخب الوطني بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز الذي حققه الفراعنة على حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-0)، باستاد القاهرة في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة، وسجل ثنائية الفراعنة أحمد المحمدي ومحمد صلاح في الدقيقتين 25 و44 من عمر اللقاء، الذي شهد حضورا جماهيريا بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة.
محمد صلاح

محمد صلاح يحتفل بتأهل المنتخب لدور الـ16 في الكان

احتفل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، بفوز الفراعنة، أمام الكونغو الديمقراطية، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الأربعاء، على استاد القاهرة في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، ليعتلي المنتخب الوطني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويتأهل رسميًا للدور الـ16 بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة أمام أوغندا، بينما تجمد رصيد الكونغو عند صفر من النقاط ويقترب من توديع البطولة.
محمود-تريزيجية

تريزيجيه: وردة لاعب كبير واستبعاده لن يسبب مشكلة

أبدى محمود حسن تريزيجيه سعادته بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره الكونغولي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، ليتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من بطولة كاس الأمم الإفريقية. وصنع تريزيجيه الهدف الثاني للمنتخب الوطني الذي أحرزه الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من اللقاء. وبسؤاله عن مستواه المميز في المباراة، أكد تريزيجيه أنه سعيد بأدائه بالطبع، لكنه سعيد أيضًا بأداء المنتخب بعدما حقق الفوز الثاني وتأهل للدور التالي.
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