هل يسحب تريزيجيه البساط من تحت أقدام صلاح في الكان؟

تخلى نجم قاسم باشا التركي عن دور ظِل البطل الذى لازمه مع الفراعنة، إذ كان دائمًا يمرر ويصنع الأهداف القاتلة إلا أنه يضل طريق الشباك لأن تصويباته تذهب إلى خارج المرمى

تحرير:أحمد سيد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م

تريزيجيه ومحمد صلاح

ساهم محمود حسن (تريزيجيه)، نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف قاسم باشا التركي، في قطع المنتخب المصري الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الإفريقي، وتأهل بجدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، عندما سجل هدف الفوز على منتخب زيمبابوي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، من عمر المباراة التي انتهت بنتيجة (1-0)، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وشارك أيضًا في فوز الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، أمس الأربعاء، عندما صنع هدف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وحصل «تريزيجيه» على جائزة أفضل لاعب في مواجهة الفراعنة أمام نظيره الكونغو، والتي جمعتهما على استاد القاهرة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم، التي تستضيفها مصر، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وانتهت المباراة بهدفين نظيفين، بعدما تقدم أحمد المحمدي بالهدف الأول للفراعنة