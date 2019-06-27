الثقافة تجدد الثقة في عادل حسان لثالث مرة

تحرير:كريم محجوب ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

المخرج عادل حسان

جدد رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، بوزارة الثقافة، المخرج خالد جلال، الثقة في المخرج عادل حسان، مديرا لفرقة مسرح الشباب لمدة عام آخر. وفي هذا الصدد، قال حسان: "انتهى عامي الثاني في إدارة الفرقة، وحاولت خلال هذه الفترة العمل بكامل طاقتي، حتى يصبح مسرح الشباب في صدارة المشهد المسرحي المصري، وأتمنى أكون فعلت ذلك، وإن حدث فهذا بفضل جهد الزملاء من الفنانين والإداريين والفنيين وشباب الفرقة وورشة ابدأ حلمك، وإن لم يحدث فهو تقصيري وحدي، وأتمنى أن أتجاوز ذلك مستقبلا".

وأضاف عادل حسان في كلمته بمناسبة التجديد له للعام الثالث: "اليوم أبدأ عامي الثالث في إدارة المسرح، وأتوجه بالشكر للزميل الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وللمبدع خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، على تجديدهما الثقة في شخصي للاستمرار في مكاني مديرا لمسرح الشباب لعام آخر، وربما أتمكن