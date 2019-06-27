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تعرف على إيرادات Annabelle Comes Home بأول أيام عرضه

تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م
Annabelle Comes Home
Annabelle Comes Home
وصلت إيرادات فيلم الرعب Annabelle Comes Home إلى 3.5 مليون دولار، في أول ليالي عرضه، ومن المقرر أن تصل إيرادات الفيلم إلى 30 مليون دولار على مدى الأيام الخمسة الأولى، وفق ما نشره موقع مجلة "فارايتي". ويعتبر الفيلم هو الجزء الثالث الذي يتحدث عن الدمية، وذلك بعد فيلمي Annabelle عام 2014، وAnnabelle: Creation عام 2017، بينما يحتل المركز السابع في سلسلة أعمال Conjuring Universe، وهو من إنتاج شركة Warner Bros، ومن تأليف جيمس وان، وإخراج جاري دوبرمان في تجربته الإخراجية الأولى.
الفيلم مأخوذ عن أسطورة الدمية "آنابيل"، التي قال المحققان في علوم الخوارق الزوجان "إد ولورين وارن" إنها مسكونة بروح فتاة ميتة اسمها "أنابيل"، وتوجد الدمية في صندوق زجاجي في متحف "وارينز" في ولاية كونيتيكت الأمريكية. ينتمي الفيلم "Annabelle" إلى فئة أفلام الرعب والغموض، وتدور قصته في إطار من الرعب والإثارة
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