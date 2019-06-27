مؤتمر المنامة.. كوشنر يفشل في تسويق «صفقة القرن»

كوشنر وصل إلى المنامة وهو يعتقد أن بإمكانه أن يهز الأمور، ويحقق عملية السلام التي لم تتقدم خلال العقد الماضي، من خلال خطواته الجريئة التي كانت كلها في صالح إسرائيل

تحرير:أحمد سليمان ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م

كوشنر

على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، استضافت العاصمة البحرينية، المنامة، عشرات الضيوف من الدول العربية والغربية، المشاركين في "ورشة السلام من أجل الازدهار". الورشة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل الشق الاقتصادي من صفقة القرن، لحل القضية الفلسطينية، فشلت في تحقيق أهدافها. وصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية "صفقة القرن" بأنها أشبه بحملة تسويقية فاشلة، حيث وصل جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البحرين للترويج لها، مقدما تنازلات غير مسبوقة، لكن حتى الآن لم يكن هناك مشترون.

وأضافت أن المؤتمر الذي كان من المفترض أن يقدم طريقة جديدة لحل القضية الفلسطينية، لم يقدم سوى القليل من الحلول، إذ إن الفكرة التي يقوم عليها، وهي أن الازدهار يعد مقدمة لحل دائم، لم تلقَ قبولا حتى بين الدولتين المعنيتين. في رام الله وغزة، لم يكن هناك اهتمام كبير بمقترحات إدارة ترامب، وفي إسرائيل قللت