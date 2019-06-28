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بسبب «الجنس الناعم».. زيادة في مبيعات سيارات الـSUV

بمجرد دخولك ساحتها.. ينتابك شعور خفي بالسعادة، تنظر من نافذتها فكأنك تملك الطريق، يهابك الجميع لعلو شأنك، باعثة لك رسالة ترحاب مفادها «مرحبًا بك في سيارتك الـSUV»
تحرير:كريم ربيع ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الكروس أوفر تشعل الأسواق العالمية
الكروس أوفر تشعل الأسواق العالمية
أثار النمو الهائل في مبيعات سيارات الكروس أوفر أو الـSUV، اهتمام العديد من كبريات الشركات المصنعة للسيارات في العالم، خاصة مع ارتفعت مبيعات سيارات الكروس أوفر بنسبة 1% مسجلة 476.1 ألف وحدة بأوروبا خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بـ472.9 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من 2018. وبالتزامن مع اقتراب طرح شركة أستون مارتن أول طراز من فئة SUV تصنعه وهو طراز DBX، أجرت دراسة كشفت عن سبب الإقبال الكبير على شراء السيارات من هذه الفئة حول العالم، فلماذا انتشر هذا النوع من السيارات؟ وما الفئات التي تسعى لاقتنائه؟
دراسة: النساء هن السبب الرئيسي قالت الدراسة التي أجرتها الشركة البريطانية إن سبب ارتفاع شعبية السيارات من فئة SUV حول العالم هو السيدات، حيث تعد أكبر نسبة شراء لهذه الفئة في العالم من النساء. ووفقا للموقع الأمريكي «موتور وان» المختص بأخبار السيارات، فإن رئيس قسم التسويق الدولي لشركة أستون
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Hot-Wheels-Muscle-Car

أفضل السيارات المعدلة بالأسواق العالمية

تراهن بعض الشركات العالمية على العديد من التقنيات المتطورة، إلا أن ذلك قد لا يغني عن بعض التعديلات الفنية التي تجذب الجمهور بشكل رئيسي، لا سيما وأنها تمثل تصورًا مغايرًا للنماذج التقليدية المعروفة عن سيارات تلك الشركات العالمية. وعلى مدى سنوات طويلة، ظهرت العديد من النماذج والموديلات التي تمتعت بتعديلات مختلفة على مستوى القدرات الفنية أو الشكل الخارجي، وهو الأمر الذي قد يكون له رد فعل مغاير سواء من ناحية الفئات الجماهيرية التي تفضل تلك الموديلات أو حتى الإمكانيات الفنية التي توفرها.
صالون-السيارة

5 أمور يجب القيام بها للحفاظ على أغلى قطع بالسيارة

تراهن دومًا العديد من الشركات العالمية على قدراتها التصنيعية بشكل رئيسي لإصدار سيارة جيدة وذات موثوقية عالية في الأسواق العالمية، إلا أن أمر استمرار كفاءة السيارة لأطول وقت ممكن لا يخضع فقط لكفاءة السيارة، ولكن أيضًا لطريقة العناية بها. وتعد بعض القطع في السيارة، وبالأخص المكونة للمحرك إحدى أهم الوسائل للعناية بالسيارة، ولا شك أن ناقل الحركة هو أهم القطع الحيوية التي يجب أن تلقى رعاية خاصة في فصل الصيف وأوقات درجات الحرارة العالية على مدى العام بشكل رئيسي.
هوندا HRV

5000 جنيه.. مقارنة بين هوندا HRV وشيفروليه إيكوينوكس

أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية «الكروس أوفر» من أكثر الفئات طلبًا في السوق المحلية لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض، وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة، ونركز هنا على أرخص سيارتين رياضيتين كروس أوفر في مصر، من حيث الأسعار والإمكانات والتجهيزات الفنية والرفاهية بكل سيارة منهما على حدة، وهما السيارتان «هوندا HRV، وشيفروليه إيكوينوكس» موديل 2019، فما أسعار كل سيارة منهما؟ وما الفوارق الميكانيكية الجوهرية بينهما؟
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هوندا HRV

5000 جنيه.. مقارنة بين هوندا HRV وشيفروليه إيكوينوكس

أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية «الكروس أوفر» من أكثر الفئات طلبًا في السوق المحلية لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض، وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة، ونركز هنا على أرخص سيارتين رياضيتين كروس أوفر في مصر، من حيث الأسعار والإمكانات والتجهيزات الفنية والرفاهية بكل سيارة منهما على حدة، وهما السيارتان «هوندا HRV، وشيفروليه إيكوينوكس» موديل 2019، فما أسعار كل سيارة منهما؟ وما الفوارق الميكانيكية الجوهرية بينهما؟
شيفرولية ماليبو

تخفيضات جديدة| شيفروليه ورينو تخفضان أسعار سياراتهما

أعلنت شركتا شيفروليه الأمريكية ورينو الفرنسية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، بخلاف مرور 45 سنة لـ«شيفروليه» في مصر، وحصلت طرازات شيفروليه ماليبو وإكوينوكس، ورينو ميجان جراند كوبيه، على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
مرسيدس بنز cls

بسعر جديد.. رينو ومرسيدس تطرحان سيارات لأول مرة

يسعى وكلاء السيارات بالسوق المصرية، إلى إيجاد أي حلول لحل أزمة الركود الضاربة في السوق، والتي تسببت فيها حملة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات «خليها تصدي»، وهو ما دفع البعض لاستيراد سيارات تدخل السوق للمرة الأولى، لعلها تكون قادرة على جذب الراغبين في الشراء، وكسر حالة المقاطعة. ونرصد في هذا التقرير أبرز السيارات التي يتم طرحها في السوق المصرية للمرة الأولى وتم الإعلان عنها مؤخرًا، منها «مرسيدس بنز CLS، وفئة جديدة من رينو ميجان»، فهل تنجح السيارات الجديدة في تحريك السوق؟
بيجو 5008

بعد التخفيضات| مقارنة بين أوبل جراند لاند وبيجو 5008

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين سيارتين أوروبيتين من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر، وهما أوبل جراند لاند وبيجو 5008.
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