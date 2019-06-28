بسبب «الجنس الناعم».. زيادة في مبيعات سيارات الـSUV

بمجرد دخولك ساحتها.. ينتابك شعور خفي بالسعادة، تنظر من نافذتها فكأنك تملك الطريق، يهابك الجميع لعلو شأنك، باعثة لك رسالة ترحاب مفادها «مرحبًا بك في سيارتك الـSUV»

تحرير:كريم ربيع ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الكروس أوفر تشعل الأسواق العالمية

أثار النمو الهائل في مبيعات سيارات الكروس أوفر أو الـSUV، اهتمام العديد من كبريات الشركات المصنعة للسيارات في العالم، خاصة مع ارتفعت مبيعات سيارات الكروس أوفر بنسبة 1% مسجلة 476.1 ألف وحدة بأوروبا خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بـ472.9 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من 2018. وبالتزامن مع اقتراب طرح شركة أستون مارتن أول طراز من فئة SUV تصنعه وهو طراز DBX، أجرت دراسة كشفت عن سبب الإقبال الكبير على شراء السيارات من هذه الفئة حول العالم، فلماذا انتشر هذا النوع من السيارات؟ وما الفئات التي تسعى لاقتنائه؟

دراسة: النساء هن السبب الرئيسي قالت الدراسة التي أجرتها الشركة البريطانية إن سبب ارتفاع شعبية السيارات من فئة SUV حول العالم هو السيدات، حيث تعد أكبر نسبة شراء لهذه الفئة في العالم من النساء. ووفقا للموقع الأمريكي «موتور وان» المختص بأخبار السيارات، فإن رئيس قسم التسويق الدولي لشركة أستون