بسبب «الجنس الناعم».. زيادة في مبيعات سيارات الـSUV

بمجرد دخولك ساحتها.. ينتابك شعور خفي بالسعادة، تنظر من نافذتها فكأنك تملك الطريق، يهابك الجميع لعلو شأنك، باعثة لك رسالة ترحاب مفادها «مرحبًا بك في سيارتك الـSUV»
أثار النمو الهائل في مبيعات سيارات الكروس أوفر أو الـSUV، اهتمام العديد من كبريات الشركات المصنعة للسيارات في العالم، خاصة مع ارتفعت مبيعات سيارات الكروس أوفر بنسبة 1% مسجلة 476.1 ألف وحدة بأوروبا خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بـ472.9 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من 2018.
وبالتزامن مع اقتراب طرح شركة أستون مارتن أول طراز من فئة SUV تصنعه وهو طراز DBX، أجرت دراسة كشفت عن سبب الإقبال الكبير على شراء السيارات من هذه الفئة حول العالم، فلماذا انتشر هذا النوع من السيارات؟ وما الفئات التي تسعى لاقتنائه؟
دراسة: النساء هن السبب الرئيسي
قالت الدراسة التي أجرتها الشركة البريطانية إن سبب ارتفاع شعبية السيارات من فئة SUV حول العالم هو السيدات، حيث تعد أكبر نسبة شراء لهذه الفئة في العالم من النساء.
ووفقا للموقع الأمريكي «موتور وان» المختص بأخبار السيارات، فإن رئيس قسم التسويق الدولي لشركة أستون
دراسة: النساء هن السبب الرئيسي
قالت الدراسة التي أجرتها الشركة البريطانية إن سبب ارتفاع شعبية السيارات من فئة SUV حول العالم هو السيدات، حيث تعد أكبر نسبة شراء لهذه الفئة في العالم من النساء.
ووفقا للموقع الأمريكي «موتور وان» المختص بأخبار السيارات، فإن رئيس قسم التسويق الدولي لشركة أستون مارتن، «سايمون سبرول»، أعلن عن هذه الدراسة التي أجرتها الشركة، سعيا من أستون مارتن لتحقيق أقصى استعداد لتسويق طراز DBX الجديد.
وأوضح الموقع الأمريكي، أن الدراسة التي أجرتها أستون مارتن اشتملت أيضا على أكثر ما يفضله المشترون في سيارات SUV، لتتمكن الشركة البريطانية من إضافة كل ما يتمناه عملاؤها بطراز DBX، وأن السيدات تتملكهن رغبة في قيادة هذه السيارات الضخمة أكثر من الرجال، وهو ما رفع من معدلات شراء هذه الفئات بمختلف الماركات العالمية.
وأوضح «سايمون سيرول»، أن القائمين على الدراسة، قاموا بتقييم إقبال السيدات على مثل هذه الفئة من السيارات، وكان السبب الرئيسي لذلك، رغبة السيدات بالشعور بالأمان عند قيادتهن السيارات، ومن المعروف أن إجراءات الأمن والسلامة تكون دائما أفضل في السيارات التابعة لفئة SUV من السيارات السيدان والرياضية.
ما هي السيارات الـSUV؟
هي اختصار لمصطلح «Sport utility vehicle»، وهي فئة سيارات مبنية على هيكل شاحنة خفيفة، وهي عادةً من نوع سيارات الدفع الرباعي لقدرتها على السير في الطرق الوعرة، لا يشمل هذا الاختصار جميع سيارات الدفع الرباعي، فهذا الاختصار يمكن أن يرمز إلى بعض سيارات الدفع الرباعي وسيارات الشحن بيك أب؛ نظرًا لوجود مساحة لنقل الركاب مثل حافلة صغيرة أو سيارة كبيرة سيدان.
وانتشر هذا النوع من السيارات بقوة في نهاية تسعينيات القرن الماضي وأوائل هذا القرن، ثم تراجع انتشارها بسبب ارتفاع أسعار النفط وتدهور الاقتصاد؛ الأمر الذي تداركته شركات السيارات تدريجيا، فتم إحلال سيارات الدفع الرباعي التقليدية التي تعتمد على شاحنة، بسيارت الأوتوموبيل Crossover automobile، التي تستخدم قاعدة للسيارات أخف وزنًا وأقل استهلاكًا للوقود.
4 فئات في مصر تسعى لاقتنائها
أكد خبير صناعة السيارات اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنِّعي السيارات، أن سيارات الـSUV تعني السيارات متعدة الاستخدامات الرياضية الخدمية، وتشمل ثنائية الدفع ورباعية الدفع، موضحًا أن هذه الفئة زاد انتشارها بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وأوضح مصطفى لـ«التحرير» أن هناك فئات بعينها تسعى لاقتناء هذه النوعية من السيارات، يأتي في مقدمتها السيدات اللاتي يبحثن عن الأمان الشديد خلال عملية القيادة «بتخليهم يركبوا الطريق» بخلاف مظهرها الفخم، والفئة الثانية هم الرياضيون، والثالثة من الشباب هواة التنقل وإقامة المعسكرات في الصحراء.
وبالنسبة للفئة الرابعة التي تفضل اقتناء هذا النوع من السيارات، أشار اللواء حسين مصطفى، إلى أن الأنواع الكبيرة منها انتشرت بين الحراسات الخاصة للشخصيات العامة والسياسيين.
مصر خارج الحسبة
في المقابل يقول عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات، إنه لا يعتقد أن هذا ينطبق على مصر، فالأمر لدينا مختلف عما هو في الخارج وأوروبا، وهذه النوعية منتشرة بالفعل في مصر منذ سنوات طويلة.