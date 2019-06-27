سلوى في دعوى خلع: «أكبر مني بـ17 سنة وما بيخلفش»
الزوجة: «رغم عدم معرفتي بأي شيء عن العلاقة الحميمة إلاّ أن أسرته أصرّت على أن تكون ليلة زفافي "دخلة بلدي" ووجدت والدته وشقيقته يقفون خارج غرفة نومنا بداخل الشقة
تحرير:محمد رشدي
٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م
خلافات زوجية - صورة تعبيرية
يحمل الطلاق في طياته آثارًا نفسية كثيرة، إلا أنه مع ذلك قد يكون خلاص بعضهن من قصة زواج لم يكتب لها النجاح، بل تسببت لهن بالعديد من الأضرار النفسية والعضوية، ومن بين تلك النماذج داخل محكمة الأسرة بشبرا الخيمة، دخلت سيدة شاحبة الوجه، هزيلة الجسد، واهنة القوى، تبكي حالها، طالبة رفع قضية طلاق للضرر أمام مكتب تسوية النزاعات الأسرية، وتُلِح في طلبها بأنها تريد توجيه القضية للمحكمة بلا أي محاولات للصلح، بعد أن سئمت الحياة مع زوجها، وكانت ضحية لزواج القاصرات.
تقول «سلوى» إنها تزوجت من رجل يكبرها بـ20 عامًا، وارتضته زوجًا لها، بسبب إلحاح أهله المستمر للزواج منه خاصةً أنه ميسور الحال ويفوقنا في الحالة المادية بمراحل، وتزوجته سريعًا بعد خطبة استمرت لشهرين فقط، وكان عمري وقتها 17 عاما، وبالفعل تم الزفاف وقبل أن أتحدث معه في ليلة "الدخلة"، على ضرورة
تقول «سلوى» إنها تزوجت من رجل يكبرها بـ20 عامًا، وارتضته زوجًا لها، بسبب إلحاح أهله المستمر للزواج منه خاصةً أنه ميسور الحال ويفوقنا في الحالة المادية بمراحل، وتزوجته سريعًا بعد خطبة استمرت لشهرين فقط، وكان عمري وقتها 17 عاما، وبالفعل تم الزفاف وقبل أن أتحدث معه في ليلة "الدخلة"، على ضرورة أن يتحملني لسني الصغير، وأنني مازلت أجهل طباعه، فوجئت به يطلب مني أن أجهز لكي يُطمئن أهله الواقفين على الباب بالخارج!».
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تتابع الزوجة «رغم عدم معرفتي بأي شيء عن العلاقة الحميمة، إلاّ أن أسرته أصرّت على أن تكون ليلة زفافي "دخلة بلدي"، ووجدت والدته وشقيقته وعددًا من أفراد أسرته، يقفون خارج غرفة نومنا بداخل الشقة، منتظرين مناديل بمثابة صك لعذريتي، وكأن زوجي مهمته هتك عرضي والتفاخر بذلك أمام أهله، دون مراعاة لمشاعري، أو طفولتي».
وأضافت «سلوى»: «أهلي لم يعترضوا على ما حدث لي، معللين بأن ما حدث ليس بعيب، وإنما تقليد قديم مازالت بعض الأسر متمسكة به».. تصمت الزوجة قليلا قبل أن تكمل والدموع تغالبها «كنت أُلبِّي طلبات زوجي بطاعة عمياء، خوفًا من رد فعله، فتحولت من عروس تلبس الفستان الأبيض لفريسة يتناوب اغتصابها كل ليلة باسم الحلال».
واستكملت «أصبحت خادمته صباحًا التي تقوم بخدمته وخدمة أهله، وليلا جاريته أو بمعنى أقرب -فتاة ليل- بدون أجر يتقرب تجاهها كلما راودته شهوته، وظلَّ يغتصبني كل ليلة، ولا أستطيع أن أصرخ أو أتكلم عن ما يحدث لي، أو أتفوَّه بكلمة عن المعاناة التي أذوقها يوميا».
وأضافت الزوجة الصغيرة: «بعد أن عشت معه بعد الزواج بـ3 سنوات، اكتشفت بأنه عقيم لا ينجب، وكان قد سبق له الزواج من سيدة وقامت بخلعه بسبب حلم الأمومة التي لم تستطع التخلي عنه، فصارحته بما علمته، فثار في وجهي واعتدى علي بالضرب، وتسبب في إصابتي بنزيف بالمعدة، ظللت أعالج من النزيف ومضاعفاته شهورا عديدة بالمستشفى، وما إن تعافيت طلبت منه الطلاق بسبب كرهي الشديد له فرفض، فلجأت للمحكمة أطلب الطلاق منه للضرر.
وفي نفس السياق، رصدت «التحرير»، داخل المحكمة مأساة سيدة تزوجت من تاجر مخدرات؛ حيث قالت "أم آدم" بكلمات ممزوجة بالحسرة والقهر، وعيون تمتلىء بالدموع "منذ سنتين طرق "وليد" باب أسرتي طالبًا الارتباط بي، وكان عريسا في نظر أسرتي جيدا، حيث يعمل في وظيفة مرموقة، ويملك شقة فاخرة وسيارة، ووافقت عليه، واستمرت فترة الخطوبة عدة شهور في ذلك الوقت تقاربت أفكارنا، ولا أنكر أنني أحببته فهو استطاع أن يتسلل إلى أبواب قلبي، كان ماهرا في حديثه، يستخدم كلمات بسيطة سهلة يفهمها القلب قبل العقل.
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وتابعت الزوجة: «بعد الزواج اكتشفت إدمانه للمواد المخدرة، بعد أن أخفى زوجي إدمانه لفترة طويلة من الوقت، إلا أنني عرفت بعد العثور على تلك الحبوب معه، وبمواجهته ثار وتشاجر معي، ولكنني أكملت معه من أجل أبنائي (آدم وسلوى)، وعلى أمل التعافي، ولكنه تغير تماما معي، وأصبح دائم الضرب لى والتعدى على، وكان يتعامل معى على أننى لست إنسانة وامرأة لى حقوق وواجبات، ويريدنى كجارية لا أفعل سوى السمع والطاعة وليس كزوجة تحكمنا علاقة قائمة على المشاركة والتبادل، وكنت كثيرًا أنام على سريرى وأضع رأسى على وسادتى التى تغرق بدموعى فى نهاية الليل لما يفعله معى، من قسوة وضرب وسب بألفاظ خادشة للحياء فلجأت للمحكمة للطلاق منه».