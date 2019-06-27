سلوى في دعوى خلع: «أكبر مني بـ17 سنة وما بيخلفش»

الزوجة: «رغم عدم معرفتي بأي شيء عن العلاقة الحميمة إلاّ أن أسرته أصرّت على أن تكون ليلة زفافي "دخلة بلدي" ووجدت والدته وشقيقته يقفون خارج غرفة نومنا بداخل الشقة

تحرير:محمد رشدي ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م

خلافات زوجية - صورة تعبيرية

يحمل الطلاق في طياته آثارًا نفسية كثيرة، إلا أنه مع ذلك قد يكون خلاص بعضهن من قصة زواج لم يكتب لها النجاح، بل تسببت لهن بالعديد من الأضرار النفسية والعضوية، ومن بين تلك النماذج داخل محكمة الأسرة بشبرا الخيمة، دخلت سيدة شاحبة الوجه، هزيلة الجسد، واهنة القوى، تبكي حالها، طالبة رفع قضية طلاق للضرر أمام مكتب تسوية النزاعات الأسرية، وتُلِح في طلبها بأنها تريد توجيه القضية للمحكمة بلا أي محاولات للصلح، بعد أن سئمت الحياة مع زوجها، وكانت ضحية لزواج القاصرات.

تقول «سلوى» إنها تزوجت من رجل يكبرها بـ20 عامًا، وارتضته زوجًا لها، بسبب إلحاح أهله المستمر للزواج منه خاصةً أنه ميسور الحال ويفوقنا في الحالة المادية بمراحل، وتزوجته سريعًا بعد خطبة استمرت لشهرين فقط، وكان عمري وقتها 17 عاما، وبالفعل تم الزفاف وقبل أن أتحدث معه في ليلة "الدخلة"، على ضرورة