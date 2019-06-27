جريمة

سلوى في دعوى خلع: «أكبر مني بـ17 سنة وما بيخلفش»

الزوجة: «رغم عدم معرفتي بأي شيء عن العلاقة الحميمة إلاّ أن أسرته أصرّت على أن تكون ليلة زفافي "دخلة بلدي" ووجدت والدته وشقيقته يقفون خارج غرفة نومنا بداخل الشقة
تحرير:محمد رشدي ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م
خلافات زوجية - صورة تعبيرية
خلافات زوجية - صورة تعبيرية
يحمل الطلاق في طياته آثارًا نفسية كثيرة، إلا أنه مع ذلك قد يكون خلاص بعضهن من قصة زواج لم يكتب لها النجاح، بل تسببت لهن بالعديد من الأضرار النفسية والعضوية، ومن بين تلك النماذج داخل محكمة الأسرة بشبرا الخيمة، دخلت سيدة شاحبة الوجه، هزيلة الجسد، واهنة القوى، تبكي حالها، طالبة رفع قضية طلاق للضرر أمام مكتب تسوية النزاعات الأسرية، وتُلِح في طلبها بأنها تريد توجيه القضية للمحكمة بلا أي محاولات للصلح، بعد أن سئمت الحياة مع زوجها، وكانت ضحية لزواج القاصرات.
تقول «سلوى» إنها تزوجت من رجل يكبرها بـ20 عامًا، وارتضته زوجًا لها، بسبب إلحاح أهله المستمر للزواج منه خاصةً أنه ميسور الحال ويفوقنا في الحالة المادية بمراحل، وتزوجته سريعًا بعد خطبة استمرت لشهرين فقط، وكان عمري وقتها 17 عاما، وبالفعل تم الزفاف وقبل أن أتحدث معه في ليلة "الدخلة"، على ضرورة
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حريق-العتبة -تصوير-سامح-ابو حسن‎ (13)

صاحب العكازين.. مأساة بائع قعيد في حريق العتبة

الجميع خاسر، فكل العمال والملاك يبكون على حالهم فى حريق سوق العتبة، الذى اندلع فجر اليوم والتهم محال الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بمنطقة سوق الخضار والممرات التجارية الملاصقة لها، ليتحول كل واحد منهم إلى صاحب مأساة، حتى مع علمه أن خسائر غيره تفوق خسائره ربما مئات المرات، فإن هذا لا يلغي حسرته على خسارة كل ما يملك. لفت نظر «التحرير» من ضحايا الحريق عامل يخط الشيب فى شعره، ويقف على عكازين، ورغم ذلك لا يريد أن يبرح المكان وهو يبكي فى حسرة على خسارته.
عيش-مخابز

مال حرام وغلطة عمر.. حكاية سقوط صاحب مخبز بالعجوزة

رحلة يومية تتجدد أحداثها مع هدف منشود لضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بفرض السيطرة الكاملة على الأسواق وضبط الأسعار وحماية محدودي الدخل من غش التجار وأصحاب المصانع لاسيما غير المرخصة واستغلال أصحاب المحلات تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إذ شن ضباط الإدارة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين.
فتاة-الإسكندرية

إخلاء سبيل مصور فيديو «فتاة الموتوسيكل» بالإسكندرية

قرر المستشار حسام حسن رئيس نيابة الجمرك بالإسكندرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المدعو «م.س» بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامه في واقعة ادعاء إنقاذ فتاة مخدرة ومخطوفة برفقة شخصين على دراجة نارية، وقام بتصويرهم واختلاق قصة غير حقيقة. وكانت النيابة قد واجهت الطرفين، خلال التحقيقات، وأكد علاء محمود، ومروان محمود، شقيقا الفتاة، عدم معرفتهما به، وقالا إنهما فوجئا بانتشار مقطع فيديو لهما مع شقيقتهما، واختلاق قصة كاذبة بمطاردتهم والقبض عليهما بسبب خطفها، بالاستعانة بأمين شرطة، وفور علمهم بالخبر قاما بنشر فيديو نفوا فيه الواقعة.
توك-توك (3)

دهاء ساقطة وحلم قاصر.. قصة سقوط «عصابة الشطة»

فتاة لم تتعد الـ16 من العمر، قررت السير بعيدا عن الدرب الصحيح، سئمت التعليم وفضلت المكوث في المنزل انتظارا لـ"عدلها" والزواج من العريس المنتظر رغم صغر سنها فهي لم تبلغ سن الرشد بعد، لكن مجالسة رفيقات السوء بددت ذلك الحلم، واقترن اسم الفتاة القاصر بتشكيل عصابي تخصص نشاط عناصره الإجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية "توك توك"، إذ يتخذون مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة مسرحا لنشاطهم الآثم، ظنا أن خطتهم الشيطانية لن تنكشف خباياها إلا أن قوات الشرطة كانت بالمرصاد.
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طلاق

زوجة للقاضي: «بيضربني بسبب أمه».. وأخري: عايز يجهضني

بوجه شاحب يكتسيه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة الثلاثينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة في مصر الجديدة.. جلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لا تحرك ساكنًا، وكأنها تمثالًا من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة من إعتداء زوجها عليها.
إثبات-النسب-في-محاكم-الأسرة (2)

قتل طفلي.. مأساة «مهجة» في محكمة الأسرة

جلست الزوجة العشرينية، في رواق يعج بالمتنازعين في محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تمسك بيدها حافظة مستندات باهتة اللون بها أوراق دعوى خلع ضد زوجها، وعلى وجهها نظرات الوجوم واليأس، وكأنها تسترجع لحظات مريرة عاشتها وتتندم عليها، بعد أن اتهمها في شرفها، لمعرفته بأنها حامل، واعتدى عليها بالضرب محاولا إجهاضها، معللا بأنه عقيم، وقالت "مهجة"، في دعواها " أنها تزوجت "جابر" زواجا تقليديًّا، بعد خطبة استمرت لسنتين، وكان ضعيف الشخصية، ولكنها تغاضت عن ذلك العيب لطيبته.
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زوجة تطلب الطلاق: «تعبت من الإهانة وجبت آخري»

بوجه شاحب حفرت الدموع ممرات لها على قسماته، وعينين زائغتين، وجسد أنهكه الحزن والحسرة، بالرغم من سنها الصغير، دخلت الشابة العشرينية محكمة الأسرة بزنانيري، تطلب الخلع من زوجها بعد أن سئمت الحياة معه بسبب معاملته القاسية لها، وقالت الزوجة العشرينية: "أنا ابنة وحيدة بجانب شقيقين يكبرانني سنًا بأعوام قليلة، ووالدي يعمل في الخارج منذ أن كنت طفلة صغيرة السن"، وتابعت: "أنهيت دراستي الجامعية، ووفقني الله في الحصول على وظيفة مرموقه في إحدى الشركات الكبرى، وكنت لا أفكر في الزواج إلا بعد أن أحقق ذاتي في العمل".
ندم

أم أدم للقاضي: «مدمن وبيصرف علينا من تجارة المخدرات»

بوجه شاحب يكتسيه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة الثلاثينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة بزنانيري، وجلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لاتحرك ساكنا، وكأنها تمثالا من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة من إعتداء زوجها عليها، بسبب اكتشافها أن زوجها تاجر مخدرات وينفق عليها وعلى أولادها من الحرام.
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