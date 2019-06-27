إرهاب

الجهاديات.. نساء الجماعات يثرن الرعب بتفجير أنفسهن

القاعدة بدأت تجنيد النساء في 2005.. داعش استخدمهن في سوريا وليبيا.. روسيا عانت من إجرامهن.. والعراق معقل الإرهابيات.. والتفجيرات تستهدف المدنيين والعسكر
تحرير:مروة السيد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م
نساء الجماعات الإرهابية
نساء الجماعات الإرهابية
باتت العناصر النسائية أجنحة إرهابية مهمة في العديد من الجماعات المتطرفة التي تستخدمهن بكثرة وتعتمد عليهن، ويُسند إليهن العديد من المهام التي تسهم في إتمام وإنجاح أعمال العنف والتطرف في أماكن متفرقة، وتعد الذراع النسائية في تنظيم دولة الخلافة الإسلامية "داعش" الأقوى بين الجماعات الإرهابية المختلفة، لأنها تعتمد عليهن في الجهاد المادي وجهاد النكاح والتفتيش، ويصل الأمر في بعض الأوقات إلى حمل النساء من الجهاديات السلاح أيضا، جنبا إلى جنب مع الإرهابيين الرجال، بل وتفجير أنفسهن ضمن العمليات الإرهابية.
القاعدة صاحبة الريادة في تجنيد النساء في سبتمبر 2005 وقعت عملية انتحارية في تلعفر على الحدود السورية، وراح ضحيتها 5 من مجندي الجيش العراقي، وأعلن بعدها أبو مصعب الزرقاوي، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق، عن تجنيد أول امرأة لتنفيذ تلك العملية، وبعد نحو ثلاث سنوات ظهرت "كتائب استشهادية نسائية"
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هجوم-انتحارى-فى تونس (2)

ارتباك وذعر.. اللحظات الأولى بعد تفجيري تونس (فيديو)

طوقت قوات الأمن التونسية، شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة تونس، بعد وقوع انفجارين انتحاريين بهما، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخريين بينهم 3 مدنيين، وسادت حالة من الارتباك في الشارع المزدحم والذي يضم عددا كبيرا من المؤسسات، وأغلق الأمن الرئاسي، الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي بالعاصمة، وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المعلوت الأولية تشير إلى أن التفجيرين ورائهما رجل وامرأة، موضحة أن التفجير الأول الذي وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول واستهدف دورية أمنية نفذته امرأة.
هجوم-انتحارى-فى-تونس

تونس: قتيل و9 مصابين في تفجيرين انتحاريين بالعاصمة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، إصابة 9 أشخاص في تفجيرين انتحاريين وقعا في شارع الحبيب بورقيبة، فيما أكدت مصادر، مقتل رجل أمن في انفجار شارع شارل ديجول. وكانت العاصمة التونسية، قد شهدت تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة بشارع شارل ديجول، بحسب وسائل إعلام تونسية. وأفادت فضائية العربية، بوقوع انفجار انتحاري ثان في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام تونسية، عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم والذي يضم عدد كبير من المؤسسات، حيث نقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية.
تفجير-تونس-

نفذهما رجل وامرأة.. التفاصيل الأولى لتفجيري تونس

أعلنت وسائل إعلام تونسية، أن المعلومات الأولية عن التفجيرين الانتحاريين بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، اليوم الخميس، تشير إلى أن ورائهما رجل وامرأة، موضحة أن التفجير الأول الذي وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول واستهدف دورية أمنية نفذته امرأة، في حين فجر رجل على دراجة هوائية نفسه بحزام ناسف عند اقترابه من رجال الأمن قرب مقر الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب، وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أن الانفجاريين أسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 3 مدنيين و5 من رجال الأمن.
هجوم-انتحارى-فى-تونس (2)

سقوط 5 جرحى جراء انفجارين في العاصمة التونسية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، وقوع انفجارين في شارع الحبيب بورقيبة، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين ورجلي أمن، بحسب "العربية". وكانت العاصمة التونسية، قد شهدت تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة بشارع شارل ديجول، بحسب وسائل إعلام تونسية. وأفادت فضائية العربية، بوقوع انفجار انتحاري ثان في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام تونسية، عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم والذي يضم عدد كبير من المؤسسات، حيث نقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية.
اقرأ المزيد من الأخبار
هجوم-انتحارى-فى تونس (2)

ارتباك وذعر.. اللحظات الأولى بعد تفجيري تونس (فيديو)

طوقت قوات الأمن التونسية، شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة تونس، بعد وقوع انفجارين انتحاريين بهما، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخريين بينهم 3 مدنيين، وسادت حالة من الارتباك في الشارع المزدحم والذي يضم عددا كبيرا من المؤسسات، وأغلق الأمن الرئاسي، الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي بالعاصمة، وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المعلوت الأولية تشير إلى أن التفجيرين ورائهما رجل وامرأة، موضحة أن التفجير الأول الذي وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول واستهدف دورية أمنية نفذته امرأة.
تفجير-تونس-

نفذهما رجل وامرأة.. التفاصيل الأولى لتفجيري تونس

أعلنت وسائل إعلام تونسية، أن المعلومات الأولية عن التفجيرين الانتحاريين بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، اليوم الخميس، تشير إلى أن ورائهما رجل وامرأة، موضحة أن التفجير الأول الذي وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول واستهدف دورية أمنية نفذته امرأة، في حين فجر رجل على دراجة هوائية نفسه بحزام ناسف عند اقترابه من رجال الأمن قرب مقر الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب، وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أن الانفجاريين أسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 3 مدنيين و5 من رجال الأمن.
هجوم-انتحارى-فى-تونس (2)

سقوط 5 جرحى جراء انفجارين في العاصمة التونسية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، وقوع انفجارين في شارع الحبيب بورقيبة، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين ورجلي أمن، بحسب "العربية". وكانت العاصمة التونسية، قد شهدت تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة بشارع شارل ديجول، بحسب وسائل إعلام تونسية. وأفادت فضائية العربية، بوقوع انفجار انتحاري ثان في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام تونسية، عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم والذي يضم عدد كبير من المؤسسات، حيث نقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية.
هجوم-انتحارى-فى-تونس

انفجار انتحاري ثان في شارع بورقيبة بالعاصمة التونسية

أفادت فضائبة العربية، في خبر عاجل، بوقوع انفجار انتحاري ثان قرب مقر الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام تونسية، عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم والذي يضم عدد كبير من المؤسسات، حيث نقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية، فيما تشير المعلومات الأولية إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم رجال شرطة، إذ نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، أن التفجير استهدف دورية للأمن التونسي في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة.
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