الجهاديات.. نساء الجماعات يثرن الرعب بتفجير أنفسهن

القاعدة بدأت تجنيد النساء في 2005.. داعش استخدمهن في سوريا وليبيا.. روسيا عانت من إجرامهن.. والعراق معقل الإرهابيات.. والتفجيرات تستهدف المدنيين والعسكر

تحرير:مروة السيد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م

باتت العناصر النسائية أجنحة إرهابية مهمة في العديد من الجماعات المتطرفة التي تستخدمهن بكثرة وتعتمد عليهن، ويُسند إليهن العديد من المهام التي تسهم في إتمام وإنجاح أعمال العنف والتطرف في أماكن متفرقة، وتعد الذراع النسائية في تنظيم دولة الخلافة الإسلامية "داعش" الأقوى بين الجماعات الإرهابية المختلفة، لأنها تعتمد عليهن في الجهاد المادي وجهاد النكاح والتفتيش، ويصل الأمر في بعض الأوقات إلى حمل النساء من الجهاديات السلاح أيضا، جنبا إلى جنب مع الإرهابيين الرجال، بل وتفجير أنفسهن ضمن العمليات الإرهابية.

القاعدة صاحبة الريادة في تجنيد النساء في سبتمبر 2005 وقعت عملية انتحارية في تلعفر على الحدود السورية، وراح ضحيتها 5 من مجندي الجيش العراقي، وأعلن بعدها أبو مصعب الزرقاوي، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق، عن تجنيد أول امرأة لتنفيذ تلك العملية، وبعد نحو ثلاث سنوات ظهرت "كتائب استشهادية نسائية"

القاعدة صاحبة الريادة في تجنيد النساء

في سبتمبر 2005 وقعت عملية انتحارية في تلعفر على الحدود السورية، وراح ضحيتها 5 من مجندي الجيش العراقي، وأعلن بعدها أبو مصعب الزرقاوي، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق، عن تجنيد أول امرأة لتنفيذ تلك العملية، وبعد نحو ثلاث سنوات ظهرت "كتائب استشهادية نسائية" مهمتها الانتقام من الغزو الأمريكي في العراق، بقيادة "أم سلمة" زوجة أبو عبيدة الراوي زعيم تنظيم القاعدة شمال العراق.

العراق.. معقل الإرهابيات قاتلات المدنيين والعسكر

إحصائيات عديدة صدرت بأرقام عن نساء جهاديات فجرن أنفسهن في العديد من المواقع، بلغت أعدادهن نحو 100 قتيلة في عمليات مختلفة، بدأت قبل نحو 10 سنوات من الآن، وكانت أبرزها العملية التي فجرت فيها 3 نساء أنفسهن بأحزمة ناسفة بين حشود الزائرين المتوجهين إلى منطقة الكاظمية في بغداد لإحياء مراسم دينية.

كشف المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، صباح النعمان، عن تفجير ثلاثين انتحارية من نساء داعش أنفسهن بأحزمة ناسفة ومفخخات في القوات العراقية والبيشمركة خلال معركة الموصل بالجانب الأيمن، التي كانت قد انطلقت في أكتوبر 2016.

وقبل نحو عامين من الآن، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق من القبض على 13 امرأة ترتدي بعضهن أحزمة ناسفة، وطبقا لبيان صدر وقتها عن السلطة العراقية، فإنهن دخلن فى بغداد عبر سيارات حديثة لإبعاد الشبهة عنهن، وهو أسلوب كان وقتها جديدا ومبهما تعتمده القاعدة في هذا التوقيت.

معاقل داعش في ليبيا تستخدم النساء لتفجير أنفسهن

شهدت بعض المناطق الليبية التي يفرض داعش سيطرته عليها، قيام نساء منتميات لداعش بتفجير أنفسهن في قوات الأمن الليبية، وقد شهدت ليبيا حادثتين متشابهتين استهدفت خلالهما نساء بعض قوات الأمن، وتمت الواقعة الأولى بواسطة امرأة بصحبة ثلاثة أطفال ساروا في زقاق نحو قوات ليبية، وبعد ابتعاد الأطفال فجرت المرأة شحنة ناسفة في قوات الأمن، ما أدى لإصابة أكثر من 10 أشخاص، بينما صرح المتحدث باسم القوات الليبية، رضا عيسى، بأن واقعتين مماثلتين حدثتا في أثناء مغادرة امرأتين بصحبة أطفال، منطقة يسيطر عليها "داعش".

مجاهدو بنجلاديش.. نساء يحاولن تفجير أنفسهن في الشرطة

لم تسلم بنجلاديش من إرهاب الجهاديات، أبرزهن عضوات "مجاهدي بنجلاديش"، التي تضم مجموعة محلية قامت بالعديد من العمليات الإرهابية في وقت سابق في البلاد، واتهمتها السلطات الأمنية بالضلوع في الهجوم الدامي على مقهى ومخبز "هولي أرتيسان" في 1 يوليو 2016، ما أسفر عن وقوع 22 قتيلا غالبيتهم من الأجانب، وتمكنت قوات الأمن من إيقاف النساء خلال عملية دهم لمخبئهن في بحرامارا في منطقة كوشتيا غرب البلاد، وحاولت إحداهن تفجير نفسها في عناصر الشرطة، مرتدية حزاما ناسفا، لكن الأمن تمكن من إفشال العملية والقبض عليهن.

وتؤكد شرطة بنجلاديش أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها امرأة تفجير نفسها سواء في مدنيين أو في قوات الأمن، لكن النساء الجهاديات اعتدن على القيام بهذا الفعل من قبل.

روسيا عانت من الإرهاب النسائي

في عام 2002 شهد مسرح البولشوي حادثا مروعا، قامت به مجموعة من النساء، سمتهن الصحافة بـ"الأرامل السوداوات"، وتكرر الأمر لكن بواسطة امرأة واحدة، فجرت نفسها داخل حافلة للركاب، بالقرب من منطقة شمال القوقاز، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى، أغلبهم من الأطفال، لتبدأ الشرطة رحلة كفاح ضد الإرهابيات من النساء اللائي اعتدن على تفجير أنفسهن في المدنيين.