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توسعات «نتفليكس» فى الشرق الأوسط تفتح النار عليها

نتفليكس شركة متخصصة فى تقديم خدمة الترفيه، بدأت نشاطها عام 1997، ونجحت فى أن تكون بمقدمة الشبكات التى تقدم محتوى رقميا، ووصل عدد متابعيها إلى 139 مليون عضو فى 190 دولة.
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
مسلسل جن
مسلسل جن
أزمة جديدة واجهت شبكة «نتفليكس» الرقمية، خلال الأيام الماضية بعد أن عرضت المسلسل الأردنى «جن»، الذى يعد أول مشروعاتها فى الشرق الأوسط، حيث وجهت لها اتهامات من قبل الشعب الأردنى بمحاولة تشويه صورة العرب، بسبب المشاهد الإباحية التى تضمنتها الحلقة الأولى، وخرج الجمهور إلى مواقع التواصل الاجتماعى للتعبير عن غضبه من الصورة السلبية التى تقدمها نتفليكس عن الشعب الأردنى وتسىء إليهم وإلى الدول العربية بشكل عام، وتحاول توصيل صورة عن الشرق الأوسط مغلوطة لمشتركيها، والذين وصل عددهم بالملايين بجميع أنحاء العالم.
مسلسل «جن» الذى فتح النار فى وجه القائمين على «نتفليكس» تم تصويره بمدينة البترا السياحية، وأبطاله مجموعة من الشباب الأردنيين؛ أغلبهم لم يسبق لهم الظهور على الشاشة من قبل ولا يعلم عنهم الجمهور الأردنى والعربى شيئا، وتنطلق أحداث المسلسل من رحلة مدرسية تقيمها المدرسة لطلاب مرحلة
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ريهام-حجاج

ريهام حجاج ترد مجددا على اتهامها بخطف طليق ياسمين

تواجدت الفنانة ريهام حجاج مع زوجها المنتج محمد حلاوة، في استاد القاهرة لمساندة المنتخب المصري، خلال ثاني مواجهاته في كأس الأمم الإفريقية، أمام الكونغو الديمقراطية، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين دون رد. ونشرت "ريهام" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورتها مع "حلاوة"، وكتبت "شكرًا محمدي وصلاح.. الكأس لمصر إن شاء الله"، لكن سريعًا ما جاء عدد من التعليقات السلبية، التي اتهمتها ببناء حياتها على حساب تعاسة الآخرين؛ لأنها تزوجت طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.
كندة-علوش (1)

فنانون عن أحداث تونس: «الحزن كتير.. والإرهاب بشع»

عدد من نجوم العالم العربي تضامنوا مع الشعب التونسي، وأعربوا عن أسفهم بشأن وقوع تفجيرين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة بتونس، إذ أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، إصابة 9 أشخاص ومقتل رجل أمن في انفجار شارع شارل ديجول على أثر تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة. وبحسب قناة "العربية" فإن انفجارا انتحاريا ثانيا وقع في "الحبيب بورقيبة" بعد دقائق من الإعلان عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم، والذي يضم عددا كبيرا من المؤسسات بالعاصمة التونسية، ونقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بُعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية.
رحاب-الجمل

رحاب الجمل: أيوه أنا الأم المثالية.. وبالبس عريان

حصلت الفنانة رحاب الجمل على لقب الأم المثالية، في حفل تخرج ابنها، ولم يكن في حسبانها أنها ستتعرض لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة قديمة لها ظهرت فيها بشكل جريء مع الإعلان عن نيلها اللقب، ودافعت عن نفسها وكتبت عبر "فيسبوك": "أيوه أنا الأم المثالية، أيوه ابني أدهم مدحت الشريف هو الطالب المحترم بشهادة أساتذته، شكرًا ابني اللي باجتهادك وبأخلاقك واحترامك وصلت لأسمى لقب، وأيوه أنا صاحبة الصورة القديمة بالفستان العريان، وأيوه الصورة حقيقية مش فوتوشوب وأنا بالبس عريان، لكن كمان أنا اللي ربيت الراجل ده واهتميت بيه".
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جورج-كلوني

جورج كلوني مخرج وممثل في أول تعاون مع نتفليكس

يستعد الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني، لبطولة وإخراج فيلم مأخوذ عن رواية "Good Morning..Midnight" للكاتبة ليلي بروكس دالتون، من إنتاج شبكة "نتفليكس - Netflix" في أول تعاون بينهما، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع مجلة "فارايتي". ويعمل مارك سميث على كتابة سيناريو الفيلم الذي ينتمي لنوعية أعمال الخيال العلمي، وتدور أحداث العمل بعد نهاية العالم حول عالم يدعى "أوجسطين" يعيش في القطب الشمالي وحيدًا، يحاول الاتصال برائد فضاء على متن مركبة فضائية تسعى للعودة إلى كوكب الأرض.
أبلة-فاهيتا (1)

«نتفليكس» تستعين بـ«أبلة فاهيتا» للترويج لـ«جن»

استعانت شبكة "نتفليكس" العالمية، لمسلسلها الأردني المثير للجدل "جن"، بالدمية "أبلة فاهيتا" والتي تغيب عن الظهور منذ أكثر من عام بعد إيقاف برنامجها "لايف من الدوبلكس" عبر فضائية CBC. ونشرت الشبكة العالمية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو تظهر فيه "أبلة فاهيتا" وهي تحمل جهاز "لاب توب"، وتبحث عن مسلسل لمشاهدتها، وحينما ترى إعلانات مسلسل "جن" تقرر مشاهدة حلقاته، وبعدما تبدأ بالفعل في مشاهدته، تفاجأ بعد مرور ساعتين بدخول أحد أبطاله عليها غرفة نومها.
ما-وراء-الطبيعة

حلم أحمد خالد توفيق يتحقق.. في انتظار ما وراء الطبيعة

تحل اليوم الذكرى 57 لميلاد الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، الذي كان يحلم دائما بأن تعرض أعماله الأدبية على الشاشات للجمهور، سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، ولكن هذا الحلم لم يتحقق في حياته، وبعدما مرّ أكثر من عام على رحيله في 2 أبريل عام 2018، تحقق هذا الحلم بعد مماته، وكانت البداية مع عرض مسلسل "زودياك" الذي أنتجه محمد حفظي، في شهر رمضان الماضي، وهو مقتبس من نص أحمد خالد توفيق، الذي يحمل اسم «حظك اليوم»، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل «العراب».
عمرو سلامة

عمرو سلامة: الإعلان عن أبطال «ما وراء الطبيعة» قريبا

أبدى المخرج، عمرو سلامة، حماسة كبيرة لمسلسله الجديد، "ما وراء الطبيعة"، والذي من المقرر أن يتم بثه عبر شبكة "نتفليكس" العالمية. العمل مبني على السلسلة الشهيرة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي كان سلامة يقرؤها منذ طفولته، وهي من أحب الأعمال الروائية إلى قلبه -بحسب تصريحاته لفضائية "الغد" اليوم الخميس- موضحًا أنه حلم بتحويلها إلى عمل منذ أن بدأ مسيرته في الإخراج، وأشار إلى أنه حصل على حقوق استغلالها منذ 13 سنة مع المنتج والمؤلف محمد حفظي. تدور أحداث المسلسل حول مغامرات طبيب أمراض الدم رفعت إسماعيل في عوالم ما وراء الطبيعة.
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