توسعات «نتفليكس» فى الشرق الأوسط تفتح النار عليها

نتفليكس شركة متخصصة فى تقديم خدمة الترفيه، بدأت نشاطها عام 1997، ونجحت فى أن تكون بمقدمة الشبكات التى تقدم محتوى رقميا، ووصل عدد متابعيها إلى 139 مليون عضو فى 190 دولة.

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

أزمة جديدة واجهت شبكة «نتفليكس» الرقمية، خلال الأيام الماضية بعد أن عرضت المسلسل الأردنى «جن»، الذى يعد أول مشروعاتها فى الشرق الأوسط، حيث وجهت لها اتهامات من قبل الشعب الأردنى بمحاولة تشويه صورة العرب، بسبب المشاهد الإباحية التى تضمنتها الحلقة الأولى، وخرج الجمهور إلى مواقع التواصل الاجتماعى للتعبير عن غضبه من الصورة السلبية التى تقدمها نتفليكس عن الشعب الأردنى وتسىء إليهم وإلى الدول العربية بشكل عام، وتحاول توصيل صورة عن الشرق الأوسط مغلوطة لمشتركيها، والذين وصل عددهم بالملايين بجميع أنحاء العالم.

مسلسل «جن» الذى فتح النار فى وجه القائمين على «نتفليكس» تم تصويره بمدينة البترا السياحية، وأبطاله مجموعة من الشباب الأردنيين؛ أغلبهم لم يسبق لهم الظهور على الشاشة من قبل ولا يعلم عنهم الجمهور الأردنى والعربى شيئا، وتنطلق أحداث المسلسل من رحلة مدرسية تقيمها المدرسة لطلاب مرحلة

مسلسل «جن» الذى فتح النار فى وجه القائمين على «نتفليكس» تم تصويره بمدينة البترا السياحية، وأبطاله مجموعة من الشباب الأردنيين؛ أغلبهم لم يسبق لهم الظهور على الشاشة من قبل ولا يعلم عنهم الجمهور الأردنى والعربى شيئا، وتنطلق أحداث المسلسل من رحلة مدرسية تقيمها المدرسة لطلاب مرحلة الثانوية، لزيارة أحد المناطق السياحية، وهناك تقع أحداث غير متوقعة وخيالية فى نفس الوقت، وهى اندماج عالم الإنس بالجن، حيث يعشق جنى إنسية وجنية إنسيا، الصراع هنا قام بين (جنى) خير و(جنية) شريرة يستغلان علاقتهما بالإنسيين ويحولان عالم البشر إلى معركة دموية.

قصة فانتازيا حاولت «نتفليكس» من خلالها دمج الثقافة العربية التى لديها موروثات ومعتقدات بوجود الجن وبين الثقافة الغربية والمتفردة فى القوة الخارقة، المسلسل من تأليف الأردنى باسل غندور وإخراج الثنائى إيلان وراجيف داسانى، ونجومه «سلمى ملحس، حمزة أبو عقاب، سلطان الخليل».

الاتهامات التى وجهت لـ«نتفليكس» لم تقتصر فقط على المشاهد الخارجة التى لا تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمعات العربية والألفاظ البذيئة، بل وصلت أيضا إلى السيناريو الذى أكد عدد كبير من النقاد أنه ضعيف للغاية.

وحاولت الحكومة الأردنية أن تمتص الغضب الشعبى، وتبرأت من المسلسل وطالبت الجهة المختصة بمخاطبة «نتفليكس» من أجل وقف بث المسلسل لتنافى مضمونه مع الآداب العامة، انقلب الرأى العام على الممثلين المشاركين فى العمل، وأكدت نقابة الفنانين الأردنيين، برئاسة حسين الخطيب، فى تصريحات تليفزيونية، أن هؤلاء الممثلين ليسوا مسجلين بالنقابة، واعتبرت «نتفليكس» أن هناك حملة ضد صناع العمل، ووصفت المنتقدين بـ«المتنمرين» وطلبت من الجميع الالتزام واحترام الغير، وأكدت أنها حصلت على تصريحات من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، من أجل تسهيل مهمة التصوير، مما وضع الحكومة فى حرج.

أزمة مسلسل «جن» لم تهدأ بعد وتتجدد مع عرض حلقات جديدة من المسلسل تتضمن مشاهد غير مقبولة، وربما هذا الغضب الشعبى بالأردن، يفتح تساؤلا مهما؛ وهو ماذا تريد منصة «نتفليكس» من الشرق الأوسط؟ وهل هناك رسائل معينة يسعى القائمون عليها لتوصيلها، خاصة أن الشبكة لا تخاطب فقط الوطن العربى، بل مختلف الجنسيات حول العالم، وهذا يتضح من آخر إحصائية صادرة عنها بنهاية عام 2018، بوصول عدد مشتركيها إلى (139 مليون عضو فى أكثر من 190 دولة)، وهى قاعدة جماهيرية عريضة، وعلى الأرجح جمهورها العربى لا يحتل النصيب الأكبر من هذا الرقم.

ما يثبت ذلك هو سعى «نتفليكس» إلى فتح آفاق جديدة داخل الشرق الأوسط ومضاعفة جمهورها بهذه المنطقة، حيث تبحث دائما عن أعمال مميزة لعرضها وقصص مشوقة لإنتاجها، وخلال الفترة الماضية عرضت الشبكة بعض الأعمال المصرية التى أنتجت برمضان 2018 أبرزها مسلسل الزعيم عادل إمام «عوالم خفية»، بل نجحت فى الحصول على حقوق عرض 4 مسلسلات عربية خلال موسم رمضان المنقضى لعام 2019، وهم: «الكاتب» بطولة باسل خياط، «أنا عندى نص» بطولة سعاد عبد الله، «حضن الشوك» بطولة إلهام الفضالة، و«ماذا لو» لمجموعة من النجوم الشباب.

وفى الوقت الذى تتهم فيه «نتفليكس» بتشويه صورة الدول العربية، تستعد الشبكة لإنتاج مسلسل أردنى آخر، بعنوان: «مدرسة الروابى للبنات» إخراج تيما الشوملى وتأليف شيرين كمال، وتدور أحداثه حول عالم الفتيات فى مرحلة المراهقة وما يواجهه من تنمر، ومن المقرر عرضه صيف 2019، ويتوقع البعض أن الأزمة المثارة ضدها ستوقف إنتاج هذا العمل، وستجعلها تتراجع وتؤجل مشروعاتها فى الشرق الأوسط، ولكن حتى الآن لم تخرج «نتفليكس» لتعلن ذلك، وهذا ما يعنى أن مشروعاتها بالشرق الأوسط قائمة.

وبخلاف مسلسل «مدرسة الروابى للبنات»، تعمل «نتفليكس» أيضا على إنتاج أول مسلسل رعب مصرى بالتعاون مع المنتج محمد حفظى، يعرض حصريا على شبكتها، بعنوان Paranormal قصته مأخوذة عن «ما وراء الطبيعة» للمؤلف الراحل أحمد خالد توفيق، وهى سلسلة الروايات الأكثر مبيعا فى الوطن العربى، والتى باعت أكثر من 15 مليون نسخة، المسلسل من إخراج عمرو سلامة، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أسماء الأبطال المشاركين فى المسلسل، والذى سيتم تصويره فى مصر، وعرضه فى 2020.

اتجاه «نتفليكس» للإنتاج العربى سواء المصرى أو العربى فى صالح صناعة السينما والدراما لأنها ستخلق حالة من المنافسة بينها وبين الجهات الإنتاجية الأخرى، على تقديم محتوى يتمتع بجودة عالية، ولكن الأزمة القائمة حول أعمالها الموجهة للشعوب العربية، توجب عليها إعادة النظر فى مشروعاتها القادمة، ودراسة الجمهور المخاطب ومعرفة التابوهات بمختلف المجتمعات العربية، حتى لا تتجدد أزمة «جن» مرة ثانية، إلا إذا كان ذلك مقصودًا، وهذا يأخذنا إلى تكرار السؤال مجددًا: ماذا تريد «نتفليكس» من الشرق الأوسط؟ خاصة أنها بالتأكيد تعلم أن المجتمعات الشرقية لن تقبل ثقافة التحرر التى يتبعها الغرب وأن الفن غير مشروط بقيود.