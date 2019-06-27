رياضة

شوقي غريب: التعاطف مع عمرو وردة في المنتخب ممنوع

تحرير:محمد جمال ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م
شوقى غريب
شوقى غريب
أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي فى تصريحات تليفزيونية عن أزمة عمرو وردة الأخيرة، أن هناك مسئولية تقع على لاعبي المنتخب الوطني لحصد لقب بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر، وأن هذه المسئولية تمنع التعاطف مع اللاعب عمرو وردة فى أزمته الأخيرة، والتى صدر قرار باستبعاده من المنتخب بعدها. وقال غريب فى تصريحات تليفزيونية: "المنتخب مطالب بغلق صفحة استبعاد عمرو وردة والتركيز في مباراة أوغندا المقبلة للتأهل كأول المجموعة الأولى وعدم الانشغال بأزمات لاعب بعينه".
وعن إمكانية إجراء تغييرات في التشكيل خلال مباراة أوغندا بالجولة الأخيرة لمرحلة دور المجموعات قال غريب: "لابد من تحقيق الفوز على أوغندا حتى نحافظ على المركز الأول بالمجموعة، ونبتعد عن مواجهة السنغال والجزائر ونستمر في اللعب على استاد القاهرة؛ لذا يجب خوض مباراة أوغندا بمنتهى الجدية والقوة".    وتوقع
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مدغشقر يحقق فوزا تاريخيا في كأس الأمم الإفريقية

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هناك أسباب كثيرة تجعل عمرو وردة لاعبًا غير محبوب، بعضها يتعلق به بسبب تصرفاته غير المسؤولة التي تثير جدلا واسعا بين الحين والآخر وتصل في أوقات كثيرة إلى حد الغضب لخروجه عن النص، وبعضها يتعلق بنظرة الجمهور والتغطية الإعلامية التي تختلف بين لاعب وآخر، لكن هناك سؤالا مهما في هذه المرحلة لا بد من طرحه، يتعلق بإمكانيات اللاعب الفنية، وهل يستحق الانضمام لصفوف المنتخب الوطني أم لا؟ وما الفائدة التي كانت ستعود على مصر في حالة استمرار اللاعب في القائمة وعدم استبعاده بسبب فضائحه المتكررة وعدم تركيزه في معسكر المنتخب الوطني؟
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تقدم عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده من معسكر المنتخب، الأربعاء، للجهاز الفنى واللاعبين كما اعتذر لأهله. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى». وأضاف ودة: «أى حد زعلان منى ميتضايقش منى، وأى حد ضايقته قبل كدا ميتضايقش منى، أنا آسف، وأوعدكم إن شاء الله الفترة الجاية كل حاجة هتبقى كويسة بإذن الله، ومعملش أى حاجة تانية تضايق أى حد منى إن شاء الله». واختتم وردة: «أنا آسف تانى».
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أقيمت مساء الأربعاء 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ التقى منتخب نيجيريا مع نظيره الغيني ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب أوغندا نظيره الزيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الأولى واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة ذاتها وشهدت هذه المباريات تأهل مصر ونيجيرا للدور التالي بالبطولة.
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