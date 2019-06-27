شوقي غريب: التعاطف مع عمرو وردة في المنتخب ممنوع

تحرير:محمد جمال ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م

شوقى غريب

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي فى تصريحات تليفزيونية عن أزمة عمرو وردة الأخيرة، أن هناك مسئولية تقع على لاعبي المنتخب الوطني لحصد لقب بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر، وأن هذه المسئولية تمنع التعاطف مع اللاعب عمرو وردة فى أزمته الأخيرة، والتى صدر قرار باستبعاده من المنتخب بعدها. وقال غريب فى تصريحات تليفزيونية: "المنتخب مطالب بغلق صفحة استبعاد عمرو وردة والتركيز في مباراة أوغندا المقبلة للتأهل كأول المجموعة الأولى وعدم الانشغال بأزمات لاعب بعينه".

وعن إمكانية إجراء تغييرات في التشكيل خلال مباراة أوغندا بالجولة الأخيرة لمرحلة دور المجموعات قال غريب: "لابد من تحقيق الفوز على أوغندا حتى نحافظ على المركز الأول بالمجموعة، ونبتعد عن مواجهة السنغال والجزائر ونستمر في اللعب على استاد القاهرة؛ لذا يجب خوض مباراة أوغندا بمنتهى الجدية والقوة". وتوقع