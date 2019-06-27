جريمة

مقتل الأب وإصابة الأم.. شاب يفتح النار على أسرته

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهدت قرية شرمساح بمركز الزرقا بدمياط، اليوم الخميس، جريمة بشعة بعدما أطلق شاب أعيرة نارية على أفراد أسرته، ما أسفر عن مقتل والده وإصابة والدته وشقيقه، وبدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع "ي. خ -55 عامًا، وزجته"م.ا.م- 54 عامًا مصابة، ونجلهما "إسلام عامًا"، مصاب، على يد على يد نجلهما "أحمد - 33 عامًا" مستخدما سلاحا ناريا بسبب خلافات عائلية، وتم نقلهم لمستشفى الزرقا المركزى، وعلى الفور أمر مدير الأمن بضبط المتهم.
وانتقل الرائد أحمد الدمرداش رئيس مباحث الزرقا، وتبين أن الشاب المتهم دائم المشاجرة مع أهله، وأنه يعاني من مرض نفسي، وتم إيداعه في وقت سابق بمصحة نفسية بمحافظة الدقهلية، وأنه أطلق النار من سلاح خرطوش على والده وإصابته بطلقة في الرأس، وأصاب والدته وشقيقه. وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى
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طلاق

سلوى في دعوى خلع: «أكبر مني بـ17 سنة وما بيخلفش»

يحمل الطلاق في طياته آثارًا نفسية كثيرة، إلا أنه مع ذلك قد يكون خلاص بعضهن من قصة زواج لم يكتب لها النجاح، بل تسببت لهن بالعديد من الأضرار النفسية والعضوية، ومن بين تلك النماذج داخل محكمة الأسرة بشبرا الخيمة، دخلت سيدة شاحبة الوجه، هزيلة الجسد، واهنة القوى، تبكي حالها، طالبة رفع قضية طلاق للضرر أمام مكتب تسوية النزاعات الأسرية، وتُلِح في طلبها بأنها تريد توجيه القضية للمحكمة بلا أي محاولات للصلح، بعد أن سئمت الحياة مع زوجها، وكانت ضحية لزواج القاصرات.
حريق-العتبة -تصوير-سامح-ابو حسن‎ (13)

صاحب العكازين.. مأساة بائع قعيد في حريق العتبة

الجميع خاسر، فكل العمال والملاك يبكون على حالهم فى حريق سوق العتبة، الذى اندلع فجر اليوم والتهم محال الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بمنطقة سوق الخضار والممرات التجارية الملاصقة لها، ليتحول كل واحد منهم إلى صاحب مأساة، حتى مع علمه أن خسائر غيره تفوق خسائره ربما مئات المرات، فإن هذا لا يلغي حسرته على خسارة كل ما يملك. لفت نظر «التحرير» من ضحايا الحريق عامل يخط الشيب فى شعره، ويقف على عكازين، ورغم ذلك لا يريد أن يبرح المكان وهو يبكي فى حسرة على خسارته.
عيش-مخابز

مال حرام وغلطة عمر.. حكاية سقوط صاحب مخبز بالعجوزة

رحلة يومية تتجدد أحداثها مع هدف منشود لضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بفرض السيطرة الكاملة على الأسواق وضبط الأسعار وحماية محدودي الدخل من غش التجار وأصحاب المصانع لاسيما غير المرخصة واستغلال أصحاب المحلات تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إذ شن ضباط الإدارة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين.
فتاة-الإسكندرية

إخلاء سبيل مصور فيديو «فتاة الموتوسيكل» بالإسكندرية

قرر المستشار حسام حسن رئيس نيابة الجمرك بالإسكندرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المدعو «م.س» بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامه في واقعة ادعاء إنقاذ فتاة مخدرة ومخطوفة برفقة شخصين على دراجة نارية، وقام بتصويرهم واختلاق قصة غير حقيقة. وكانت النيابة قد واجهت الطرفين، خلال التحقيقات، وأكد علاء محمود، ومروان محمود، شقيقا الفتاة، عدم معرفتهما به، وقالا إنهما فوجئا بانتشار مقطع فيديو لهما مع شقيقتهما، واختلاق قصة كاذبة بمطاردتهم والقبض عليهما بسبب خطفها، بالاستعانة بأمين شرطة، وفور علمهم بالخبر قاما بنشر فيديو نفوا فيه الواقعة.
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سجن

تجديد حبس شاب قتل شقيقيه «التوأم» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد حبس شابٍّ في الحادية والعشرين من عمره، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل شقيقَيْه الطفلين «توأم» في العاشرة من عمرهما، بعدما استدرجهما إلى مروى مائي، حيث أنهى حياة الصغيرين بأن كتم أنفاس كلٍّ منهما في «المروى» إذ أغرق رأس الأول وألحق به الثاني وأغرقه هو الآخر، في محاولةٍ منه للتخلص من مكانتهما في قلب والده، ظنًّا بأن الأب يُحبهما أكثر منه.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

إصابة 4 أشخاص في مشاجرتين لخلافات الجيرة في قليوب

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرتين "متفرقتين" بالأسلحة النارية والشوم بدائرة مركز قليوب بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بعزبة الجندى دائرة مركز قليوب، وبانتقال مأمور وضباط وحدة مباحث المركز تبين حدوثها بين 5 أشخاص أسفرت عن إصابة "ح م س - 27 عاما - عاطل" برش خرطوش و"خ ع م - 35 عاما - عامل بشركة زجاج"، تصادف تواجده أثناء المشاجرة.
طعن-بالسكين

شاب يضرب والده بمطواة في القليوبية: عايرني إني عاطل

تجرد عاطل مقيم بإحدى قرى مدينة كفر شكر، من معانى الإنسانية وضرب بكل الأعراف عرض الحائط وتعدى على والده بمطواة، اليوم الأحد، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة كفر شكر يفيد قيام "س.س.ا" 35 عامًا، عاطل، ومقيم بكفر كردي - دائرة المركز لقيامه بالتعدي على والده "س.ا" 66 عامًا على المعاش بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، محدثا إصابته بجرح طعني بالصدر من الجهة اليسرى.
حبس-كلابشات

حبس المتهم بقتل جارته أثناء مشاجرة بعين شمس

بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي، ومرور أسبوع على ارتكابه جريمة قتل لجارته، قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقتله جارته بطلقة طائشة في مشاجرة بينه وبين صديقه في عين شمس، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة عين شمس، إشارة من مستشفى عين شمس، بوصول سيدة مصابة بطلق ناري في الرأس، وتبين من التحريات إصابتها "بطلق خرطوش بالرأس"، وأن زوجها لدى عودته من عمله اكتشف إصابتها فنقلها للمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.
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