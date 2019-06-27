مقتل الأب وإصابة الأم.. شاب يفتح النار على أسرته

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م

صورة أرشيفية

شهدت قرية شرمساح بمركز الزرقا بدمياط، اليوم الخميس، جريمة بشعة بعدما أطلق شاب أعيرة نارية على أفراد أسرته، ما أسفر عن مقتل والده وإصابة والدته وشقيقه، وبدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع "ي. خ -55 عامًا، وزجته"م.ا.م- 54 عامًا مصابة، ونجلهما "إسلام عامًا"، مصاب، على يد على يد نجلهما "أحمد - 33 عامًا" مستخدما سلاحا ناريا بسبب خلافات عائلية، وتم نقلهم لمستشفى الزرقا المركزى، وعلى الفور أمر مدير الأمن بضبط المتهم.

وانتقل الرائد أحمد الدمرداش رئيس مباحث الزرقا، وتبين أن الشاب المتهم دائم المشاجرة مع أهله، وأنه يعاني من مرض نفسي، وتم إيداعه في وقت سابق بمصحة نفسية بمحافظة الدقهلية، وأنه أطلق النار من سلاح خرطوش على والده وإصابته بطلقة في الرأس، وأصاب والدته وشقيقه. وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى