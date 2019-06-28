«مارفل» تحول فشل السنوات إلى نجاحات قياسية

"مارفل" إحدى أهم الشركات الإنتاجية فى العالم حاليا، ويعرض لها حاليا Avengers: Endgame وحقق إيرادات تجاوزت 2 مليار و700 مليون دولار حتى الآن، وSpider-Man فى الطريق.

تحرير:مروان أحمد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

طرحت شركة "مارفل" أحدث أفلامها Spider-Man: Far From Home، وهو العمل الذى ينتظره عشاق السلسلة الشهيرة في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد النجاح الذى لا تزال تحققه الشركة فى دور العرض بفيلم Avengers: Endgame. والنجاح الذى تعيشه "مارفل" هذه الفترة، خاصة بعد انضمامها للشركة الشهيرة "ديزنى" للرسوم المتحركة وأفلام الأنيميشن، سبقه العديد من التجارب الفاشلة التى قادت الشركة لأن تصبح الرائدة لأفلام الأبطال الخارقين، وتتفوق على خصيمها الدائم شركة الإنتاج DC-Comics.

"مارفل" خاضت فى السابق العديد من التجارب الفاشلة، فجميع التجارب الإنتاجية للشركة فى بدايتها بالسبعينيات، كانت تبوء بالفشل بسبب ضعف الإنتاج، فى الوقت الذى كانت شركة DC هى المسيطرة فيه على سوق أفلام الأبطال الخارجين بأفلام شخصيات Batman وSuper وكان يساعدها فى هذا النجاح اختيار نجوم الصف الأول، وبساطة

"مارفل" خاضت فى السابق العديد من التجارب الفاشلة، فجميع التجارب الإنتاجية للشركة فى بدايتها بالسبعينيات، كانت تبوء بالفشل بسبب ضعف الإنتاج، فى الوقت الذى كانت شركة DC هى المسيطرة فيه على سوق أفلام الأبطال الخارجين بأفلام شخصيات Batman وSuper وكان يساعدها فى هذا النجاح اختيار نجوم الصف الأول، وبساطة كتبها المصورة، فخيال عالم "مارفل" أكثر صعوبة لتصويره على شاشة السينما.

Iron Man"2008" - Exo-Man 1977

البداية كانت مع فيلم Hulk، وللمفارقة فإن شخصية "بروس بانر" الشهيرة فشلت فى البداية كفيلم تليفزيونى قبل أن تحولها الشركة فيما بعد لمسلسل ناجح للغاية، كذلك لم تكن تجربة فيلم Exo-Man هى الأولى من تجارب تجسيد فيلم Iron Man على شاشة السينما، ففى عام 1966 كانت مارفل قد أنتجت مسلسلا كارتونيا حمل اسم Iron Man واستطاعت أن تحصد به نجاحًا بسيطا حتى قررت أن تقوم بعمل أول فيلم للشخصية عام 1977 ولكن مع تغير بعض الأشياء فى الإطار العام للقصة، وتناول العمل حياة دكتور جامعى أصيب بالشلل بعد التعدى عليه خلال إحدى هجمات العصابات المسلحة ليخترع بدلة تمكنه من المشى ومحاربة الجريمة.

وأدرجت مارفل الفيلم تحت قائمة الأفلام التليفزيونية وليس للعرض السينمائى، وعند عرض الفيلم فشل فشلًا ذريعًا، وأعرب العديد من نقاد الأفلام عن استيائهم من الفيلم كما أعرب العديد من جمهور الشخصية عن استيائهم من الفيلم بالامتناع لفترة استمرت ثلاثة أشهر فى عدم شراء أى كتب مصورة يتم طرحها من الشركة عن الشخصية.

حتى عادت مارفل عام 2006 لتعلن عن بدء العمل على النسخة السينمائية من فيلم Iron man الأمر الذى أعرب الكثيرون من الجمهور عن توقعاتهم حول فشله، خاصة أنهم أعلنوا أن الشخصية الرئيسية للفيلم ستكون للنجم العالمى روبرت داونى جونيور فى الوقت الذى كان يعانى خلاله من سخط الشعب الأمريكى بسبب وقائع تعاطيه المخدرات وإدمانه الكحول بشكل متكرر.

وفى عام 2008 تم عرض الفيلم الذى كان نقطة فارقة فى عالم مارفل واستطاع أن يقلب موازين تلك النوعية من الأفلام بين الشركة المنتجة وشركة DC، فالفيلم لم يكن فقط معتمدًا على الأكشن فى سير الأحداث ولكنه اعتمد على حبكة درامية ونجاح "روبرت" فى تأدية الدور أيضًا جعل الفيلم ينجح ليحصد إيرادات تخطت حاجز الـ 585 مليون دولار أمريكى بشبابيك التذاكر العالمية، فى حين تكلف صناعته 140 مليون دولار أمريكى.

Captain America 1990 - Captain America: The Frist Avenger

كذلك يعد فيلم كابتن أمريكا الذى أنتج عام 1990 من بدايات التجارب السينمائية لشركة مارفل، ففى السابق كانت الشركة تطرح أفلامها وتدرجها كأفلام تليفزيونية، ورغم أن الشخصية كانت قد ظهرت فى العديد من المسلسلات والأفلام التليفزيونية التى كان قد تم إنتاجها فإن الشركة رأت الوقت المناسب لعمل فيلم سينمائى تكلف 10 ملايين دولار أمريكى قد حان، وبالفعل تم طرح الفيلم وكانت النسخة الأطول من حيث المدة من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية.

ولكن سرعان ما فشل الفيلم فشلًا ذريعًا وتم رفعه من دور العرض السينمائية حول العالم، وهاجم العديد من النقاد الشركة واختياراتها مطالبين إياها باختيار كتب مصورة تكون أبسط لصناعتها، حتى إن العاملين بمارفل آنذاك رفضوا الإفصاح عن الإيرادات التى حققها الفيلم، ليتم الكشف عن الإيرادات مؤخرًا والتى قدرت بـ10 آلاف دولار فقط.

وفى عام 2011 تم إعادة إنتاج الفيلم ووضع كريس إيفانز كبطل رئيسى للفيلم وتم طرحه بميزانية 140 مليون دولار، ليحقق الفيلم فى يوم عرضه الأول رقمًا قياسيا بـ64 مليون دولار إيرادات فى الليلة الأولى من عرض الفيلم عالميا، وليتخطى إجمالى الإيرادات حاجز الـ370 مليون دولار أمريكى، وحصد الفيلم تقييما قدره 7 من 10 على موقع تقييمات الأفلام IMDB واستطاع أن يحصل على ثناء النقاد.

The Amazing Spider-Man (1977 - 1979) - Spider Man 2002

فى شهر سبتمبر عام 1977 طرحت شركة مارفل أولى حلقاتها من مسلسلها المنتمى لنوعية الأكشن The Amazing Spider-Man ولكن تم إيقافه بسبب مشكلات إنتاجية مما جعل النقاد يهاجمون الشركة ليتم إعادة إنتاج المسلسل فى مطلع أبريل عام 1978 وكان نجاحه متوسطًا ولم يخرج عن الإطار العام للقصة ولم يضف لها أى شىء.

وكانت هناك العديد من التجارب فى الأفلام التليفزيونية والمسلسلات لشخصية Spider-Man ولكن جميعها كان سرعان ما يفضل حتى عام 2002 عندما طرحت الشركة أول أجزاء ثلاثية مارفل بعنوان Spider Man، ووقع الاختيار على طوبى ماجواير وكريستين دانست كبطلين رئيسيين للفيلم، واستطاع الفيلم أن يحقق نجاحًا كبيرًا، بعد إضافة العامل الدرامى والرومانسى للقصة الذى لم يكن يملك أى من مخرجى التجارب السابقة لديه من الجرأة إضافتها، وكان يأخذ فقط الجانب الحركى، حيث إن الفيلم حصد 114 مليون دولار فى أولى ليالى عرضه، وتخطت إيراداته حاجز الـ 821 مليون دولار إيرادات خلال فترة عرضه التى استمرت من مايو حتى ديسمبر 2002، رغم أنه لم يتكلف سوى 139 مليون دولار ميزانية الفيلم.

Dr. Strange 1978 - Doctor Strange 2016

ويعد الفارق بين الفيلمين هو الواقع والخبرة اللذين اكتسبتهما شركة مارفل فى السنوات الواقعة بين الفيلمين، ففى عام 1978 طرحت الشركة النسخة التليفزيونية من فيلم Doctor Strange ولكن بدون مناقشة خلفية الشخصية وأبعادها على هامش الفيلم، ودون التعمق فى الشخصيات لذلك لم يستطع الفيلم أن يحصد أية نجاحات آنذاك.

حتى عام 2014 عندما أعلنت الشركة عن بدء صناعتها للنسخة الجديدة من فيلم Doctor Strange، وأنها اختارت للدور النجم العالمى بنيدكت كامبرباتش، خاصة بعد النجاحات التى حصدها من خلال مسلسله Sherlock، وبالفعل تم طرح الفيلم عام 2016 بدور العرض السينمائية ليحصد فى ليلة عرضه الأولى إيرادات تخطت حاجز الـ 85 مليون دولار إيرادات وليكون إجمالى الإيرادات بشبابيك التذاكر العالمية هو 677 مليون دولار أمريكى، مع تكلفة إنتاجية للفيلم وصلت إلى 165 مليون دولار.

"مارفل" باتت مسيطرة فى الوقت الحالى على سوق أفلام وكتيبات الأبطال الخارقين بعد تحطيمها الأرقام القياسية من خلال فيلم Avengers: Endgame والذى حقق حتى الآن فى دور العرض ما يزيد على 2 مليار و700 مليون دولار، واستطاعت أن تعرب عن هيمنتها على هذا المجال، رغم أن تجربة الفيلم لم تكن الأولى من نوعها، وكذلك حققت نجاحات كبيرة من خلال أفلام مثل Spider-Man Homecoming وAnt-Man وGuardians of The Galaxy.

ومنذ انضمام "مارفل" لديزنى وأصبح هناك جدول زمنى مستقبلى وبإمكان الجمهور معرفة الأفلام التى تحضرها الشركة فى الوقت الحالى والتى سيتم طرحها خلال العام الجارى وحتى 2022، واستطاعت أن تضم لها نجوم الصف الأول بالسينما العالمية، مثل روبرت داونى جونيور، كريس إيفانز، سكارليت جوهانسون، مارك رافلو، والعديد من نجوم هوليوود، وعلى الجانب الآخر تعانى نظيرتها DC من نقص فى نجومها، وكذلك رغبة المتعاقدين معها فى الخروج من الشركة ولعل آخرهم كان رايان رينولدز الذى أنهى تعاقده بعد الفشل الكبير الذى أصاب فيلم Green Lantern، وعلى الفور توجه إلى مارفل ليقدم فيلمه الأشهر Deadpool الذى حصد نجاحًا عالميا كبيرًا.