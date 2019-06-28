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«مارفل» تحول فشل السنوات إلى نجاحات قياسية

"مارفل" إحدى أهم الشركات الإنتاجية فى العالم حاليا، ويعرض لها حاليا Avengers: Endgame وحقق إيرادات تجاوزت 2 مليار و700 مليون دولار حتى الآن، وSpider-Man فى الطريق.
تحرير:مروان أحمد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
Avengers: Endgame
Avengers: Endgame
طرحت شركة "مارفل" أحدث أفلامها Spider-Man: Far From Home، وهو العمل الذى ينتظره عشاق السلسلة الشهيرة في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد النجاح الذى لا تزال تحققه الشركة فى دور العرض بفيلم Avengers: Endgame. والنجاح الذى تعيشه "مارفل" هذه الفترة، خاصة بعد انضمامها للشركة الشهيرة "ديزنى" للرسوم المتحركة وأفلام الأنيميشن، سبقه العديد من التجارب الفاشلة التى قادت الشركة لأن تصبح الرائدة لأفلام الأبطال الخارقين، وتتفوق على خصيمها الدائم شركة الإنتاج DC-Comics.
"مارفل" خاضت فى السابق العديد من التجارب الفاشلة، فجميع التجارب الإنتاجية للشركة فى بدايتها بالسبعينيات، كانت تبوء بالفشل بسبب ضعف الإنتاج، فى الوقت الذى كانت شركة DC هى المسيطرة فيه على سوق أفلام الأبطال الخارجين بأفلام شخصيات Batman وSuper وكان يساعدها فى هذا النجاح اختيار نجوم الصف الأول، وبساطة
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المؤلف-محمد-دياب (1)

محمد دياب: كل اللي دافع عن وردة هيتعاقب على التحرش في أوروبا

هاجم المؤلف محمد دياب، لاعب المنتخب الوطني عمرو وردة، عقب قرار عودته لصفوف المنتخب بعد أن استبعد إثر تورطه في التحرش بفتاة مكسيكية، ولم يكتف بهذا بل طال هجومه كل من دعم وردة، وطالب بمقاطعة المنتخب، إذ كتب دياب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الناس الكتير اللي محبطة من اللي حصل في موضوع وردة، لسه عندنا كتير نقدر نعمله، من أول مقاطعة المنتخب، لغاية إننا نروح الاستاد ونشجع ضدهم (وردة واللي أيدوه)"، متابعا: "لو في مصر وردة يقدر يهرب من العقاب، فاليونان اللي بيلعب فيها وإنجلترا اللي بيلعب فيها اللاعيبة اللي أيدوه بلاد مبتسامحش في التحرش".
المؤلف-محمد-دياب (2)

محمد دياب: هعمل جزء تاني من فيلم 678 بسبب عمرو وردة

قرر المؤلف محمد دياب تحويل أزمة اللاعب عمرو وردة نجم وسط المنتخب الوطني، إلى جزء ثان من فيلم "678" عقب قرار عودة اللاعب لصفوف المنتخب، بعد استبعاده مؤخرا بسبب تورطه في التحرش بفتاة مكسيكية، وكتب دياب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الناس الكتير اللي محبطة من اللي حصل في موضوع وردة، لسه عندنا كتير نقدر نعمله، من أول مقاطعة المنتخب، لغاية إننا نروح الاستاد ونشجع ضدهم (وردة واللي أيدوه)"، متابعا: "لو في مصر وردة يقدر يهرب من العقاب، فاليونان اللي بيلعب فيها وإنجلترا اللي بيلعب فيها اللاعيبة اللي أيدوه بلاد مبتسامحش في التحرش".
فيلم-محمد-حسين (1)

إيرادات أفلام العيد.. محمد حسين يتذيل القائمة

يواصل فيلم "الممر" تقدمه في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الرابع عشر على التوالي، إذ حقق أمس الخميس، إيرادا بلغ مليونا و264 ألفًا و236 جنيهًا. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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Aladdin-علاء-الدين

مينا مسعود يتخطى 800 مليون دولار بـAladdin

نجح فيلم Aladdin الذي أنتجته شركة ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، محققًا إيرادات تخطت 813 مليون دولار أمريكي حول العالم، وهي مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم واجه انتقادات كثيرة قبل عرضه، بسبب اعتماده على كثير من الوجوه الصاعدة، وتقديمه نسخة حية بدلًا من النسخة الكرتونية التي وقع الجمهور في حبها في التسعينيات. وجنى الفيلم في أول أيام طرحه في دور العرض نحو 31 مليون دولار، ليصبح بذلك سادس أعلى افتتاحية إيرادات لأفلام ديزني، بعد فيلم X-Men: Days of Future Past الذي حقق في أول أسبوع عرض له 110.5 مليون دولار.
Venom

توم هاردي يوافق على تقديم جزء ثانٍ من «Venom»

أكدت إيمي باسكال المسؤولة عن سلسلة "سبايدر مان" داخل شركة سوني، أنها حصلت على موافقة النجم العالمي توم هاردي من أجل العودة لتقديم ثاني أجزاء فيلم الأكشن والدراما Venom، مشيدة بأدائه الرائع خلال الجزء الأول، وفقًا لموقع "screenrant". واستطاع الجزء الأول من فيلم Venom أن يحصد 855 مليون دولار إيرادات بشبابيك التذاكر العالمية، متخطيًا إيرادات أفلام كل من Wonder Woman وThor: Ragnarok والذي يعد نجاحًا كبيرًا، خاصة أن هذا هو أولى التجارب السينمائية التي تناقش حياة إحدى الشخصيات الشريرة في عالم سبايدر مان.
Spider-Man-Homecoming

هل نشاهد Spider Man وDoctor Strange في فيلم واحد؟

أعرب النجم العالمي توم هولاند عن رغبته في تقديم فيلم يجمع بين كل من شخصية Spider Man التي يؤديها وحقق من خلالها شهرة واسعة، وشخصية Doctor Strange التي يقدمها النجم العالمي بيندكت كامبرباتش، ليتعاونا ضمن مشروع جديد تحت رعاية استوديوهات "مارفل". وعند سؤاله عن الأمر قال "هولاند" في تصريحات صحفية، إنه يريد بشدة عملا يجمع بين شخصيتي Spider-Man، وDoctor Strange، لأن أصول الشخصيتين من مدينة نيويورك، أي النشأة متشابهة بينهما للغاية، وأن الفكرة في حد ذاتها تؤكد أن التجربة ستكون ممتعة.
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مارفل تعيد طرح Avengers: endgame لتحقيق إنجاز تاريخي

أعلنت شركة مارفل، اليوم الخميس، طرح نسخة جديدة من فيلم Avengers: Endgame، الذي عرض شهر أبريل الماضي، لأجل تخطي الإيرادات التي حققها فيلم AVatar الشهير، والتربع على عرش أعلى الأفلام العالمية دخلا. وقال كيفن فيدج، رئيس استوديوهات مارفل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بأحدث أفلام الشركة، Spide-Man: Far From Home، إن الشركة ستضيف مشاهد جديدة على تلك النسخة؛ لتصبح مدة الفيلم 3 ساعات. وتأمل الشركة أن تحفز تلك المشاهد، الجمهور لإعادة مشاهدة الفيلم، كما كشف "فيدج" في تصريحات لموقع Screenrant، الذي كشف أن تلك المشاهد إضافات قليلة على نهاية العمل.
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