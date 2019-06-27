أمريكا: ضبط النفس مع إيران ليس ضعفًا

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م

القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إننا "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة، يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس هو ضعف"، بحسب وكالة "رويترز". وأضاف إسبر، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للناتو في بروكسل، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز. وأوردت الوكالة عن إسبر، قوله: "نحن على دراية بما يحدث في مضيق هرمز، وما قامت به إيران من أعمال تخريبية في المضيق".

وتابع: واشنطن سوف تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك.وناشد إسبر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التنديد علنا بأفعال إيران المعادية، ودراسة المشاركة في خطة لا تزال قيد الإعداد، لضمان سلامة الممرات المائية الاستراتيجية في الخليج.وأكد: "مستمرون في فرض أكبر قدر من العقوبات على إيران