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أمريكا: ضبط النفس مع إيران ليس ضعفًا

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م
القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إننا "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة، يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس هو ضعف"، بحسب وكالة "رويترز". وأضاف إسبر، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للناتو في بروكسل، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز. وأوردت الوكالة عن إسبر، قوله: "نحن على دراية بما يحدث في مضيق هرمز، وما قامت به إيران من أعمال تخريبية في المضيق".
وتابع: واشنطن سوف تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك.وناشد إسبر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التنديد علنا بأفعال إيران المعادية، ودراسة المشاركة في خطة لا تزال قيد الإعداد، لضمان سلامة الممرات المائية الاستراتيجية في الخليج.وأكد: "مستمرون في فرض أكبر قدر من العقوبات على إيران
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انقسامات في آراء مرشحي الرئاسة الديمقراطيين بأمريكا

تجمع عشرة مرشحين محتملين لخوض انتخابات من الحزب الديمقراطي في مناظرة أولى قبل المضي قدمًا في الاستقرار على الشخص الذي سيمثل الحزب بشكل رسمي في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد نهاية العام المقبل. ومن المقرر أن تستأنف المناظرات الأولية للسباق الرئاسي لعام 2020 اليوم الخميس، بإقامة مواجهة بين 10 مرشحين آخرين، ليكون 20 ديمقراطيًا قدموا حججهم وأفكارهم كاملة للناخبين، الذين قد يرجحون كفتهم ليكونوا رؤساء البيت الأبيض في المستقبل، وذلك بعد أن يستقروا على اسم مرشح للحزب.
ترامب-يرفع-علامة-النصر

هل تنهي عقوبات ترامب ضد ظريف آمال اتفاق نووي جديد؟

لم يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق قراراته العقابية ضد إيران منذ الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، في مايو من العام الماضي، إلا أن البعض قد يرى أن قراره الأخير الذي استهدف مسؤولين محددين من طهران، على رأسهم وزير الخارجية جواد ظريف، يعني أن هناك صعوبات ستواجه الرئيس الأمريكي في التوصل إلى صيغة جديدة بشأن الاتفاق النووي مع إيران، الذي أكد ترامب خلال العام الماضي أنه كان يوفر غطاءً سياسيا لطهران من أجل الاستمرار في ممارساتها وأنشطتها داخل منطقة الشرق الأوسط.
نانسي بيلوسي

رئيس فيسبوك يعترف بحدوث تلاعب في فيديو بيلوسي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرج، أن شركته استغرقت وقتا طويلا للإشارة إلى حدوث تلاعب في مقطع فيديو بحيث تبدو فيه رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وهي تتلعثم وتنطق بكلمات مبهمة. وأضاف زوكربيرج في مؤتمر أمس الأربعاء في أسبن بولاية كولورادو الأمريكية، أن الاستجابة البطيئة للأمر كانت "خطأ تنفيذيا من جانبنا". وتم إبطاء مقطع الفيديو والتلاعب به ليبدو حديث بيلوسي مبهما وتبدو وكأنها تتلعثم مرارا في الكلام، وبعد ظهور المقطع الشهر الماضي تم تداوله على نطاق واسع على فيسبوك وتويتر وعلى موقع يوتيوب التابع لجوجل.
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ترامب: يؤسفني أن أرى صورة المهاجر الغريق وابنته

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصورة المؤثرة للمهاجر السلفادوري الغريق وابنته الصغيرة اللذين لقيا مصرعهما في أثناء محاولة دخول الأراضي الأمريكية عبر الحدود المكسيكية. وكتب ترامب ردا على سؤال الصحفيين بشأن الصورة: "يؤسفني أن أراها"، مضيفا عن المهاجر الغريق أنه "ربما كان شابا رائعا". وكانت صورة جديدة صادمة انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، خلال الساعات الماضية، ألقت بظلالها مرة أخرى على مأساة المهاجرين في ظل تضييقات وصعوبات تواجههم في أغلب دول العالم.
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ستيفن-منوشين

أمريكا: تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية

صرح وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، بأن العقوبات الأمريكية الإضافية التى وقعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الإثنين، تجمد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية، إذ سيتم اتخاذ مواقف محددة من المسئولين فى إيران عن الأحداث الأخيرة. وأضاف منوشين، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "سى إن إن" الأمريكية، "كما تعلمون لقد فرضنا فى وقت سابق عقوبات على قاسم سليمانى الجنرال بالحرس الثورى الإيرانى بسبب تصرفاته، واليوم سأعلن فرض عقوبات على ثلاثة أسماء آخرين لرؤسائه وهم على رضا تنجسيرى الذى كان مسئولاً عن تهديد قوات النظام الإيرانى بغلق مضيق هرمز.
البنتاجون

البنتاجون: لن نحارب إيران لكننا قادرون على الرد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، السبت، إن الولايات المتحدة لا تسعى لخوض حرب مع إيران، لكنها مستعدة للدفاع عن قواتها ومصالحها في المنطقة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد البنتاجون، في بيان، أن القوات الأمريكية لديها قدرة عسكرية كبيرة، ومستعدة للرد على أي تطور في المنطقة، مضيفا: «أي هجوم إيراني على أي طائرة تحلق في الأجواء الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي ويشكل تهديدا لسلامة الملاحة». يأتي فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أنه تراجع في اللحظة الأخيرة عن ضرب أهداف إيرانية.
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بعد هجوم خليج عمان.. ترامب: مستعد للتباحث مع إيران

في الوقت الذي تتبادل فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الاتهامات والتهديدات، بشان حادث استهداف ناقلة نفط في خليج عمان، صباح أمس الخميس، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم الجمعة، أعلن فيه عن استعداده لعقد محادثات مع إيران في الوقت الذي تكون فيه مستعدة لذلك، قائلا: "نريد أن نعيدهم لطاولة التفاوض، أنا مستعد عندما يكونون مستعدين، لست في عجلة". وحول الآلية التي سيتعامل بها مع إيران وكيفية منع مثل هذه الحادثة في المستقبل رد ترامب: "سنرى ما سيحدث".
الهجوم على ناقلة النفط

مسؤول أمريكي: إيران تمنع سحب ناقلة نفط من خليج عمان

صرح مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، بأن سفن إيرانية تمنع من سحب ناقلة النفط النرويجية التي تعرضت إلى هجوم في خليج عمان، صباح أمس الخميس، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، أعلنت إيران رفضها بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي قالت إنه لا أساس له، بأنها مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت بعثة طهران لدى الأمم المتحدة: «المفارقة أن الولايات المتحدة، التي انسحبت بشكل غير قانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تدعو إيران الآن للعودة إلى المفاوضات والدبلوماسية».
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